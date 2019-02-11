Дизельный «Гелик» и седан Mercedes-Benz A-класса приедут в Россию с опозданием

Toyota Supra получила первый заводской тюнинг и другие новости за ночь

Новости
Концепт Toyota Supra TRD Performance Line
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Концепт Toyota Supra TRD Performance Line

Компания Toyota на тюнинг-выставке Osaka Automesse в Японии показала концепт Supra TRD Performance Line. Купе получило 19-дюймовые колёса и карбоновый аэродинамический обвес. Весь комплект пойдет в серийное производство и полностью функционален – он увеличивает прижимную силу. Технических изменений нет.

Источник: Motor1 (англ.)

Bugatti готовит уникальный гиперкар. Он будет очень дорогим

Bugatti Divo

По слухам, Bugatti покажет на Женевском автосалоне в марте 2019 года гиперкар, созданный в единственном экземпляре. Предполагается, что автомобиль получит бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих – главный идеолог Bugatti Veyron. Никаких подробностей о новинке нет, кроме возможной цены: она составит 16 миллионов евро. Это более чем в три раза дороже 1500-сильного Bugatti Divo, который построят в количестве 40 экземпляров.

Источник: The Supercar Blog (англ.)

Раскрыты характеристики нового двигателя Mazda

Mazda3

В 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе показали новый хэтчбек и седан Mazda3, которые получили уникальный бензиновый мотор Skyactiv-X. Однако технические характеристики агрегата раскрыты только сейчас. Двухлитровый мотор со степенью сжатия 15:1 выдаёт 181 л.с. (222 Н·м). В нем также используется воспламенение сжатием: воздушно-топливная смесь сначала сильно сжимается и нагревается, а затем поджигается искрой.

Источник: Jalopnik (англ.)

VW подаст в суд на Bosch из-за «дизельгейта»

Концерн Volkswagen собирается подать иск на 1 миллиард евро в отношении компании Bosch с требованием возместить убытки, понесённые в связи с дизельным скандалом. Автопроизводитель считает Bosch виновным в потерях, так как компания поставляла блоки управления и программное обеспечение, использовавшиеся при манипуляциях с вредными выбросами. Volkswagen подготовил иск еще в конце 2018 года, но компании условились, что попытаются урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Крайний срок подачи иска истекает в марте 2019 года.

Скандал из-за «дизельгейта» разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen сознательно искажал данные о вредных выбросах. Автопроизводитель уже потерял более 27,4 миллиарда евро (они пошли на штрафы, компенсации, выкуп автомобилей, отзывные кампании, экологические программы и так далее).

Источник: Spiegel (нем.)

Дрэг: BMW M5 против Tesla Model 3

Старый суперседан или современный электрокар: кто круче? Ответ в ролике! 

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