Toyota Supra получила первый заводской тюнинг и другие новости за ночь

VW подаст в суд на Bosch из-за «дизельгейта»

Концерн Volkswagen собирается подать иск на 1 миллиард евро в отношении компании Bosch с требованием возместить убытки, понесённые в связи с дизельным скандалом. Автопроизводитель считает Bosch виновным в потерях, так как компания поставляла блоки управления и программное обеспечение, использовавшиеся при манипуляциях с вредными выбросами. Volkswagen подготовил иск еще в конце 2018 года, но компании условились, что попытаются урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Крайний срок подачи иска истекает в марте 2019 года.

Скандал из-за «дизельгейта» разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen сознательно искажал данные о вредных выбросах. Автопроизводитель уже потерял более 27,4 миллиарда евро (они пошли на штрафы, компенсации, выкуп автомобилей, отзывные кампании, экологические программы и так далее).