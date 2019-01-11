Ford закроет два завода в Европе. И думает закрыть ещё два в России

Появилось официальное видео с новой Супрой и другие новости за ночь

Новости
Here's the story on the 2020 Toyota Supra: https://www.carscoops.com/2019/01/2020-toyota-supra-apparently-revealed-production-form/ . ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------

До официальной премьеры нового купе Toyota Supra, которую разрабатывают уже пять лет, осталось меньше недели, но благодаря немецкому офису «Тойоты» внешность серийной новинки не является секретом. А теперь отличилось мексиканское подразделение – оно выложило в твиттере официальное видео, которое должно было появится после дебюта модели на автосалоне в Детройте 14 января. Ролик быстро удалили, но интернет всё помнит.

Источник: Carscoops (англ.)

Toyota показала концепт гоночной Супры

Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало концепт GR Supra Super GT – предвестник гоночного болида для японского чемпионата Super GT (в нём участвуют силуэт-прототипы, почти не имеющие общих деталей с дорожными версиями).

Он должен был стать последним тизером перед премьерой серийного купе, но благодаря многочисленным утечкам информации, можно сравнить внешность машин – концепт-кар отличается расширенной колеёй и «злым» аэродинамическим обвесом с огромным антикрылом. Гоночный дебют GR Supra Super GT состоится в 2020 году – он заменит Lexus LC в классе GT 500.

Subaru возвращается к своей легендарной гоночной ливреи

Японский автопроизводитель решил пересмотреть структуру гоночной программы в США – теперь все гонки, включая этапы ралли-кросса, будут проходить под единым знаменем Subaru Motorsports. Но самое главное, что на автомобили вернётся фирменное сочетание цветов – синего кузова, золотых колёс и увеличенного логотипа марки на боковинах. Правда последний сделан ярко-жёлтым, но изменения всё равно радуют.

Источник: Top Gear (англ.)

Tesla снимает с производства базовые версии Model S и Model X

Глава Tesla Илон Маск сообщил о прекращении продаж лифтбека Model S и кроссовера Model X, оснащённых аккумуляторами ёмкостью 75 кВт·ч – заказы на такие электромобили принимаются только до вечера 13 января. После этого самыми доступными окажутся версии со 100-киловаттными батареями: за Model S в США придётся заплатить минимум 94 тысячи долларов (6,29 миллиона рублей), за кроссовер Tesla Model X – 96 тысяч долларов (6,42 миллиона рублей).

Источник: Твиттер Илона Маска (англ.)

Посмотрите на ещё одно странное развлечение американцев

В США очень любят пикапы и частенько их дорабатывают на свой вкус. Один из популярных вариантов тюнинга – огромный лифт кузова в сочетании с гигантскими дисками на низкопрофильной резине. Раумеется, делается это для красоты, а не для покорения бездорожья. Однако владелец этого Ford F-250 (заднеприводного) всё-таки решил съехать с асфальта. Вот что из этого вышло.

Like and Subscribe Follow my Instagram https://www.instagram.com/f_deuce_zeus/ Just hanging out at Turkey drag truck show when this happened lol. If you know you don’t have a front shaft, be more cautious.
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