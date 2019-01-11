Появилось официальное видео с новой Супрой и другие новости за ночь

Посмотрите на ещё одно странное развлечение американцев

В США очень любят пикапы и частенько их дорабатывают на свой вкус. Один из популярных вариантов тюнинга – огромный лифт кузова в сочетании с гигантскими дисками на низкопрофильной резине. Раумеется, делается это для красоты, а не для покорения бездорожья. Однако владелец этого Ford F-250 (заднеприводного) всё-таки решил съехать с асфальта. Вот что из этого вышло.