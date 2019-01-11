Появилось официальное видео с новой Супрой и другие новости за ночь
До официальной премьеры нового купе Toyota Supra, которую разрабатывают уже пять лет, осталось меньше недели, но благодаря немецкому офису «Тойоты» внешность серийной новинки не является секретом. А теперь отличилось мексиканское подразделение – оно выложило в твиттере официальное видео, которое должно было появится после дебюта модели на автосалоне в Детройте 14 января. Ролик быстро удалили, но интернет всё помнит.
Источник: Carscoops (англ.)
Toyota показала концепт гоночной Супры
Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало концепт GR Supra Super GT – предвестник гоночного болида для японского чемпионата Super GT (в нём участвуют силуэт-прототипы, почти не имеющие общих деталей с дорожными версиями).
Он должен был стать последним тизером перед премьерой серийного купе, но благодаря многочисленным утечкам информации, можно сравнить внешность машин – концепт-кар отличается расширенной колеёй и «злым» аэродинамическим обвесом с огромным антикрылом. Гоночный дебют GR Supra Super GT состоится в 2020 году – он заменит Lexus LC в классе GT 500.
Subaru возвращается к своей легендарной гоночной ливреи
Японский автопроизводитель решил пересмотреть структуру гоночной программы в США – теперь все гонки, включая этапы ралли-кросса, будут проходить под единым знаменем Subaru Motorsports. Но самое главное, что на автомобили вернётся фирменное сочетание цветов – синего кузова, золотых колёс и увеличенного логотипа марки на боковинах. Правда последний сделан ярко-жёлтым, но изменения всё равно радуют.
Источник: Top Gear (англ.)
Tesla снимает с производства базовые версии Model S и Model X
Глава Tesla Илон Маск сообщил о прекращении продаж лифтбека Model S и кроссовера Model X, оснащённых аккумуляторами ёмкостью 75 кВт·ч – заказы на такие электромобили принимаются только до вечера 13 января. После этого самыми доступными окажутся версии со 100-киловаттными батареями: за Model S в США придётся заплатить минимум 94 тысячи долларов (6,29 миллиона рублей), за кроссовер Tesla Model X – 96 тысяч долларов (6,42 миллиона рублей).
Источник: Твиттер Илона Маска (англ.)
Посмотрите на ещё одно странное развлечение американцев
В США очень любят пикапы и частенько их дорабатывают на свой вкус. Один из популярных вариантов тюнинга – огромный лифт кузова в сочетании с гигантскими дисками на низкопрофильной резине. Раумеется, делается это для красоты, а не для покорения бездорожья. Однако владелец этого Ford F-250 (заднеприводного) всё-таки решил съехать с асфальта. Вот что из этого вышло.