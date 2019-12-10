Кроссовер Genesis, квадроцикл Tesla и другие новости за ночь

Genesis GV80 представят с трёхлитровым рядным шести­­­цилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. (588 Н·м). С ним кроссовер разгоня­ется до 100 км/ч за 6,8 секунды. Чуть позже появятся два новых бензиновых турбо­мотора — 2,5-литровая «четвёрка» с отдачей 304 л.с. (422 Н·м) и 3.5 V6, развивающий 380 л.с. (530 Н·м). С ними GV80 сможет ускоряться до «сотни» за 6,9 и 5,7 секунды соответ­ственно.

В Южной Корее начальная стоимость Genesis GV80 составит 58,5 миллиона вон (3,13 миллиона рублей). Офици­альная премьера модели состоится до конца 2019 года. Также стало известно, что первый кроссовер марки Genesis появится в России во второй половине 2020 года.