Кроссовер Genesis, квадроцикл Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Корейским журналистам удалось узнать характеристики Genesis GV80. Габариты первого кроссовера премиального бренда Hyundai близки к размерам BMW X5 и Mercedes-Benz GLE: длина «корейца» составит 4945 миллиметров, ширина — 1975 мм, высота — 1715 мм, размер колёсной базы — 2955 мм.
Genesis GV80 представят с трёхлитровым рядным шестицилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. (588 Н·м). С ним кроссовер разгоняется до
В Южной Корее начальная стоимость Genesis GV80 составит 58,5 миллиона вон (3,13 миллиона рублей). Официальная премьера модели состоится до конца 2019 года. Также стало известно, что первый кроссовер марки Genesis появится в России во второй половине 2020 года.
Источники: Top Rider (кор.) и Российская газета
Квадроцикл Tesla станет серийным одновременно с пикапом
Во время презентации Tesla Cybertruck также был показан электрический квадроцикл Cyberquad с похожим дизайном, который помещается в грузовом отсеке электропикапа и заряжается от его аккумуляторов. Тогда компания не сообщила о дате начала производства нетипичной для себя техники, но теперь глава Теслы Илон Маск объявил, что квадроцикл появится в продаже в конце 2021 года — одновременно с первыми серийными версиями пикапа.
Источник: твиттер Илона Маска (англ.)
Из обычного пикапа попытались сделать Tesla Cybertruck
В США прохожий сфотографировал Ford F-150, облепленный кусками картона и клейкой лентой. Так владелец пикапа решил не отставать от трендов и сделать подобие Tesla Cybertruck. Забавное совпадение:
Источник: Reddit (англ.)
Вы бы перепутали этот Ford с настоящим Tesla Cybertruck?
Toyota готовит огромное количество новинок
Исполнительный вице-президент по продажам Toyota в Северной Америке Боб Картер заявил, что в ближайшие три года компания начнёт продажи 36 новинок. В их число входят как модификации существующих моделей (например, полноприводная Camry или 306-сильный гибрид RAV4 Prime), так и полностью новые автомобили, вроде Highlander четвёртого поколения.
Источник: Road Show (англ.)
Послушайте, как звучит 912-сильный Jeep Gladiator
Тюнинг-ателье Hennessey Performance замерило на динамометрическом стенде мощность первого экземпляра Hennessey Maximus 1000 — пикапа, построенного на базе Jeep Gladiator. Доработанный компрессорный 6.2 V8 при замере с колёс выдал 701,6 л.с. (854 Н·м). В Hennessey оценили потери в трансмиссии в 30 процентов, поэтому с маховика (эти данные указывают все автопроизводители) мощность составляет 912 л.с. (1110 Н·м). Всего построят 24 экземпляра Hennessey Maximus 1000 с начальной стоимостью в 200 000 долларов (12,7 миллиона рублей) за каждый пикап.