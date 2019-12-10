На аукцион выставили летающий автомобиль. Ему 65 лет

Кроссовер Genesis, квадроцикл Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Корейским журналистам удалось узнать характеристики Genesis GV80. Габариты первого кроссовера преми­ального бренда Hyundai близки к размерам BMW X5 и Mercedes-Benz GLE: длина «корейца» составит 4945 миллиметров, ширина — 1975 мм, высота — 1715 мм, размер колёсной базы — 2955 мм.

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Genesis GV80 представят с трёхлитровым рядным шести­­­цилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. (588 Н·м). С ним кроссовер разгоня­ется до 100 км/ч за 6,8 секунды. Чуть позже появятся два новых бензиновых турбо­мотора — 2,5-литровая «четвёрка» с отдачей 304 л.с. (422 Н·м) и 3.5 V6, развивающий 380 л.с. (530 Н·м). С ними GV80 сможет ускоряться до «сотни» за 6,9 и 5,7 секунды соответ­ственно.

В Южной Корее начальная стоимость Genesis GV80 составит 58,5 миллиона вон (3,13 миллиона рублей). Офици­альная премьера модели состоится до конца 2019 года. Также стало известно, что первый кроссовер марки Genesis появится в России во второй половине 2020 года.

Источники: Top Rider (кор.) и Российская газета

Квадроцикл Tesla станет серийным одновременно с пикапом

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Во время презентации Tesla Cybertruck также был показан электри­ческий квадроцикл Cyberquad с похожим дизайном, который помеща­ется в грузовом отсеке электро­пикапа и заряжа­ется от его аккуму­ляторов. Тогда компания не сообщила о дате начала производ­ства нетипичной для себя техники, но теперь глава Теслы Илон Маск объявил, что квадроцикл появится в продаже в конце 2021 года — одно­временно с первыми серийными версиями пикапа.

Источник: твиттер Илона Маска (англ.)

Из обычного пикапа попытались сделать Tesla Cybertruck

В США прохожий сфотографировал Ford F-150, облеп­ленный кусками картона и клейкой лентой. Так владелец пикапа решил не отставать от трендов и сделать подобие Tesla Cybertruck. Забавное совпадение: F-150 снят на фоне магазина Теслы.

Источник: Reddit (англ.)

Вы бы перепутали этот Ford с настоящим Tesla Cybertruck?

Toyota готовит огромное количество новинок

Toyota RAV4 Prime

Исполнительный вице-президент по продажам Toyota в Северной Америке Боб Картер заявил, что в ближайшие три года компания начнёт продажи 36 новинок. В их число входят как модифи­кации суще­ствующих моделей (например, полно­приводная Camry или 306-сильный гибрид RAV4 Prime), так и полностью новые автомобили, вроде Highlander четвёртого поколения.

Источник: Road Show (англ.)

Послушайте, как звучит 912-сильный Jeep Gladiator

Тюнинг-ателье Hennessey Performance замерило на динамо­метри­ческом стенде мощность первого экзем­пляра Hennessey Maximus 1000 — пикапа, построенного на базе Jeep Gladiator. Дорабо­танный компрес­сорный 6.2 V8 при замере с колёс выдал 701,6 л.с. (854 Н·м). В Hennessey оценили потери в транс­миссии в 30 процентов, поэтому с маховика (эти данные указывают все автопро­изводители) мощность составляет 912 л.с. (1110 Н·м). Всего построят 24 экзем­пляра Hennessey Maximus 1000 с начальной стоимостью в 200 000 долларов (12,7 миллиона рублей) за каждый пикап.

Hennessey MAXIMUS 1000 Jeep Gladiator laying down a staggering 692 wheel HP (approx. 1000 bhp with a 30% driveline loss factor due to larger and heavier wheels, tires, Dana 60 diffs with 4.88 gears, axles and driveshafts), more than triples the power of a stock vehicle while gaining incredible off-road capabilities. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennssey MAXIMUS 1000 Vehicle Page: http://bit.ly/Maximus1000 Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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