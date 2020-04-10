Срок продления прав, финансовые проблемы Nissan и другие новости за ночь

Японские власти первыми в мире ввели новый технический регламент, который обязывает устанав­ливать на новые автомо­били модерни­зированные датчики света. Машины должны само­стоятельно включать переднюю оптику, когда уровень освещён­ности снижается до менее чем 1000 люкс (за 15 минут до захода солнца в ясный день), и выключать фары при дости­жении 7000 люкс. Также передняя оптика должна быть выключена при активиро­ванном стояночном тормозе, даже если работает двигатель.

После принятия правил выяснилось, что датчики света, которые сейчас ставят на машины, не отвечают этим требо­ваниям. Поэтому автопроиз­водителям дали отсрочку. Пока новое правило дейст­вует только для выходящих на рынок новых моделей, а с октября 2021 года умные фары должны стоять на всех новых авто­мобилях вне зависи­мости от срока начала продаж.