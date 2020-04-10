Срок продления прав, финансовые проблемы Nissan и другие новости за ночь
Николай Андреев
МВД России подготовило проект указа, который автоматически продлит срок действия водительских прав и других документов, требующих замены в ближайшее время. Сейчас указ проходит согласования. Если его утвердят в нынешнем виде, то документы продлят до 15 июля 2020 года. Правило вводят для борьбы с коронавирусом.
Источник: Российская газета
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Ниссану понадобилось много денег
Компания Nissan обратилась к крупным японским кредиторам, включая государственный банк развития, с просьбой выдать кредит в размере 500 миллиардов иен (4,6 миллиарда долларов) из-за ухудшения финансового состоянии компании. Основная причина — снижение продаж из-за пандемии коронавируса.
Проблемы с финансами начались у Nissan ещё в 2019 году. Летом чистая прибыль компании упала на 94,5 процента (до 59 миллионов долларов), а рентабельность производства составила 0,1 процента против четырёх процентов годом ранее. В связи с этим руководство объявило о сокращении 12 500 сотрудников на 14 заводах по всему миру к 2023 году и уменьшении модельной линейки.
Источник: Reuters (англ.)
В Японии запретили новые автомобили без датчиков света, которых ни у кого нет
Японские власти первыми в мире ввели новый технический регламент, который обязывает устанавливать на новые автомобили модернизированные датчики света. Машины должны самостоятельно включать переднюю оптику, когда уровень освещённости снижается до менее чем 1000 люкс (за 15 минут до захода солнца в ясный день), и выключать фары при достижении 7000 люкс. Также передняя оптика должна быть выключена при активированном стояночном тормозе, даже если работает двигатель.
После принятия правил выяснилось, что датчики света, которые сейчас ставят на машины, не отвечают этим требованиям. Поэтому автопроизводителям дали отсрочку. Пока новое правило действует только для выходящих на рынок новых моделей, а с октября 2021 года умные фары должны стоять на всех новых автомобилях вне зависимости от срока начала продаж.
Источник: Driving Vision News (англ.)
Классический родстер Alfa Romeo Spider превратят в электромобиль
Ателье Garage Italia Customs создаст электрокар на базе Alfa Romeo Spider. За основу возьмут родстер последних лет выпуска (1990–1993). В ателье объяснили это тем, что такие автомобили лучше сохранились и «не разваливаются на куски». Электрический рестомод сохранит механическую коробку передач, но другие детали проекта пока держатся в секрете.
Источник: Garage Italia Customs (англ.)
Посмотрите на работу китайского завода Теслы
В Сети появился ролик, на котором показан процесс сборки автомобилей Tesla Model 3 на шанхайском заводе марки. От американского предприятия он отличается практически полной автоматизацией: роботы задействованы почти на всех стадиях производства. В США Model 3 собирается в огромной палатке с большой долей ручного труда.