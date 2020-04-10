США пересекли на машине за рекордно короткое время, но это нелегально

Срок продления прав, финансовые проблемы Nissan и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

МВД России подготовило проект указа, который автоматически продлит срок действия води­тельских прав и других доку­ментов, требующих замены в ближайшее время. Сейчас указ проходит согласо­вания. Если его утвердят в нынешнем виде, то документы продлят до 15 июля 2020 года. Правило вводят для борьбы с коронавирусом.

Источник: Российская газета

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Ниссану понадобилось много денег

Компания Nissan обратилась к крупным японским кредиторам, включая государ­ственный банк развития, с просьбой выдать кредит в размере 500 милли­ардов иен (4,6 миллиарда долларов) из-за ухуд­шения финансо­вого состоянии компании. Основная причина — снижение продаж из-за пандемии коронавируса.

Проблемы с финансами начались у Nissan ещё в 2019 году. Летом чистая прибыль компании упала на 94,5 процента (до 59 милли­онов долларов), а рента­бель­ность производства составила 0,1 процента против четырёх процентов годом ранее. В связи с этим руковод­ство объявило о сокращении 12 500 сотрудников на 14 заводах по всему миру к 2023 году и уменьшении модельной линейки.

Источник: Reuters (англ.)

В Японии запретили новые автомобили без датчиков света, которых ни у кого нет

Японские власти первыми в мире ввели новый технический регламент, который обязывает устанав­ливать на новые автомо­били модерни­зированные датчики света. Машины должны само­стоятельно включать переднюю оптику, когда уровень освещён­ности снижается до менее чем 1000 люкс (за 15 минут до захода солнца в ясный день), и выключать фары при дости­жении 7000 люкс. Также передняя оптика должна быть выключена при активиро­ванном стояночном тормозе, даже если работает двигатель.

После принятия правил выяснилось, что датчики света, которые сейчас ставят на машины, не отвечают этим требо­ваниям. Поэтому автопроиз­водителям дали отсрочку. Пока новое правило дейст­вует только для выходящих на рынок новых моделей, а с октября 2021 года умные фары должны стоять на всех новых авто­мобилях вне зависи­мости от срока начала продаж.

Источник: Driving Vision News (англ.)

Классический родстер Alfa Romeo Spider превратят в электромобиль

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Ателье Garage Italia Customs создаст электрокар на базе Alfa Romeo Spider. За основу возьмут родстер последних лет выпуска (1990–1993). В ателье объяснили это тем, что такие авто­мобили лучше сохрани­лись и «не развали­ваются на куски». Электри­ческий рестомод сохранит механи­ческую коробку передач, но другие детали проекта пока держатся в секрете.

Источник: Garage Italia Customs (англ.)

Посмотрите на работу китайского завода Теслы

В Сети появился ролик, на котором показан процесс сборки автомобилей Tesla Model 3 на шанхай­ском заводе марки. От амери­канского пред­приятия он отличается практически полной автомати­зацией: роботы задей­ство­ваны почти на всех стадиях производства. В США Model 3 собирается в огромной палатке с большой долей ручного труда.

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