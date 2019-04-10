Купеобразный кроссовер Volkswagen, Jeep Wrangler без V8 и другие новости за ночь

Jeep Wrangler и Gladiator не получат V8

Глава североамериканского подразделения Jeep Тим Кунискис заявил, что компрессорный V8 встаёт во внедорожник Wrangler и пикап Gladiator «как рука в перчатку», но компания не будет запускать модели с таким двигателем в серию. Всё дело в том, что из-за слишком плотной компоновки может пострадать пассивная безопасность.