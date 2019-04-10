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Купеобразный кроссовер Volkswagen, Jeep Wrangler без V8 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Volkswagen показала первый тизер купеобразной версии кроссовера Teramont. Его премьера состоится 16 апреля на автосалоне в Шанхае. Модель назовут Teramont X, а её внешность раскрыли ещё в прошлом году.

Jeep Wrangler и Gladiator не получат V8

Глава североамериканского подразделения Jeep Тим Кунискис заявил, что компрессорный V8 встаёт во внедорожник Wrangler и пикап Gladiator «как рука в перчатку», но компания не будет запускать модели с таким двигателем в серию. Всё дело в том, что из-за слишком плотной компоновки может пострадать пассивная безопасность.

Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter

На ежегодном пасхальном сафари (Easter Jeep Safari) компания Jeep представила концепт M-715 Five-Quarter с 700-сильным 6.2 V8, созданного на базе пикапа Gladiator. Это породило слухи, что на серийную модель установят двигатель от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, которые Кунискис и опроверг.

Источник: Drive (англ.)

Опять мини-Гелик. Теперь можно посмотреть на фары

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер компактного кроссовера GLB. Автомобиль покажут на Шанхайском автосалоне в виде концепта, а пока можно посмотреть на вполне серийные фары и дополнительное освещение на крыше, которое, скорее всего, будет лишь на выставочной машине.

Источник: Mercedes-Benz

Porsche готовит серийный 911 Speedster

Концепт Porsche 911 Speedster

Несколько клиентов Porsche получили специальные приглашения на автосалон в Нью-Йорке, в которых говорится о премьере серийной версии Porsche 911 Speedster. Машину покажут 18 апреля, а впервые – в концепте – спидстер представили на Парижском автосалоне в октябре 2018 года.

Источник: Carbuzz (англ.)

Audi решила бороться с электромобильными скептиками

Компания Audi готовится к началу продаж первого электрокроссовера марки – e-tron – и в честь этого запустила рекламную кампанию, в которой высмеивает скептиков электромобилей.

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