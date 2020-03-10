Электрический Гелик, новые фары Ларгуса и другие новости за ночь

ОСАГО и Каско разрешили печатать на одном листе

Информацию о договоре Каско в России теперь можно указывать на обратной стороне полиса ОСАГО и не заключать договор добро­вольного авто­страхо­вания отдельно. Такое указание выпустил Банк России. Документ вступил в силу 8 марта.

По новым правилам, в случае окончания срока действия полиса ОСАГО будет прекращаться и Каско. При этом Каско разрешено расторг­нуть, в том числе через 14 дней после заключения договора, а ОСАГО в этом случае продолжит действо­вать.