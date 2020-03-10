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Электрический Гелик, новые фары Ларгуса и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Глава Daimler Ола Каллениус подтвердил, что разработка электрической моди­фикации внедорожника G-класс уже идёт. Инженеры приступили к созданию первого электри­ческого прототипа, а дизайнеры придумывают внешность новой версии Гелика. Премьера внедорож­ника состоится в ближайшие несколько лет.

Бензиновый Mercedes-Benz G-класса

Сейчас Гелендваген с бензиновыми и дизельными двигателями бьёт рекорды продаж — в 2019 году спрос на модель вырос на 60 процентов: за это время продали около 35 тысяч экземп­ляров. Каллениус также заявил, что G-класс станет последним автомобилем, от которого откажется Mercedes-Benz.

Источник: CarAdvice (англ.)

Lada Largus получит линзованные фары

На АвтоВАЗе нашли фары от обновлённого Lada Largus. Полностью новая оптика получила линзу и большую вставку, разде­ляющую «начинку» на две части, как у Гранты. По слухам, универсал получит изменённую внешность, но технически останется прежним. Серийное производ­­ство модели начнётся осенью 2020 года.

Источник: Лада.Онлайн

Раскрыта внешность брутального кроссовера Ford

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В Сети появились фотографии кроссовера Ford Bronco Sport без камуфляжа. Он не похож ни на одну нынешнюю модель марки и имеет угловатые формы. Bronco Sport построен на плат­форме C2, которую используют семей­ство Ford Focus и кроссовер Kuga. Ожидается, что новинка дебюти­рует до конца 2020 года.

Источник: BroncoSportForum (англ.)

ОСАГО и Каско разрешили печатать на одном листе

Информацию о договоре Каско в России теперь можно указывать на обратной стороне полиса ОСАГО и не заключать договор добро­вольного авто­страхо­вания отдельно. Такое указание выпустил Банк России. Документ вступил в силу 8 марта.

По новым правилам, в случае окончания срока действия полиса ОСАГО будет прекращаться и Каско. При этом Каско разрешено расторг­нуть, в том числе через 14 дней после заключения договора, а ОСАГО в этом случае продолжит действо­вать.

Источник: Банк России

Будете оформлять ОСАГО и Каско одним документом?

Вот как снимали последнюю рекламу Porsche для «Супербоула»

Компания Porsche опубликовала кадры со съёмок рекламного ролика «Погоня», который показали во время «Супербоула» — финального матча нацио­нальной футбольной лиги США. По сюжету, в погоню за угнанным электро­мобилем Porsche Taycan Turbo S охрана музея марки отправи­лась на купе 911 GT2 RS, гибридном гиперкаре 918, гоночном 917 K и другой технике, в том числе тракторе Porsche 218 Standard.

Our first Big Game commercial since 1997 electrified audiences across the globe. Now it's time to meet the real stars of the show - the cars. We once again go inside "The Heist" to discover more about the the vehicles of the staged chase - from the all-electric Taycan to almost a dozen cult Porsche cars. __ Fuel consumption combined: 911 Carrera 4S: 9.0 l/100 km, CO2 emissions: 206 g/km; 911 GT2 RS: 11.8 l/100 km; CO2 emissions: 269 g/km; 718 GT4: 10.9 l/100 km; CO2 emissions 249 g/km; Electricity consumption combined: Taycan Turbo S: 26.9 kwh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km *Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter http://www.dat.de/?sf118523178=1 unentgeltlich erhältlich ist
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