Электрический Гелик, новые фары Ларгуса и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава Daimler Ола Каллениус подтвердил, что разработка электрической модификации внедорожника
Сейчас Гелендваген с бензиновыми и дизельными двигателями бьёт рекорды продаж — в 2019 году спрос на модель вырос на 60 процентов: за это время продали около 35 тысяч экземпляров. Каллениус также заявил, что
Источник: CarAdvice (англ.)
Lada Largus получит линзованные фары
На АвтоВАЗе нашли фары от обновлённого Lada Largus. Полностью новая оптика получила линзу и большую вставку, разделяющую «начинку» на две части, как у Гранты. По слухам, универсал получит изменённую внешность, но технически останется прежним. Серийное производство модели начнётся осенью 2020 года.
Источник: Лада.Онлайн
Раскрыта внешность брутального кроссовера Ford
В Сети появились фотографии кроссовера Ford Bronco Sport без камуфляжа. Он не похож ни на одну нынешнюю модель марки и имеет угловатые формы. Bronco Sport построен на платформе C2, которую используют семейство Ford Focus и кроссовер Kuga. Ожидается, что новинка дебютирует до конца 2020 года.
Источник: BroncoSportForum (англ.)
ОСАГО и Каско разрешили печатать на одном листе
Информацию о договоре Каско в России теперь можно указывать на обратной стороне полиса ОСАГО и не заключать договор добровольного автострахования отдельно. Такое указание выпустил Банк России. Документ вступил в силу 8 марта.
По новым правилам, в случае окончания срока действия полиса ОСАГО будет прекращаться и Каско. При этом Каско разрешено расторгнуть, в том числе через 14 дней после заключения договора, а ОСАГО в этом случае продолжит действовать.
Источник: Банк России
Будете оформлять ОСАГО и Каско одним документом?
Вот как снимали последнюю рекламу Porsche для «Супербоула»
Компания Porsche опубликовала кадры со съёмок рекламного ролика «Погоня», который показали во время «Супербоула» — финального матча национальной футбольной лиги США. По сюжету, в погоню за угнанным электромобилем Porsche Taycan Turbo S охрана музея марки отправилась на купе 911 GT2 RS, гибридном гиперкаре 918, гоночном 917 K и другой технике, в том числе тракторе Porsche 218 Standard.