Минтранс против наказаний за шипы, электрический Citroen и другие новости за ночь

Министерство транспорта России заявило, что введение жёстких ограни­чений для автомо­билей с шипованной резиной нецеле­сообразно из-за погодно-климати­ческих условий в разных регионах страны. Сейчас техрег­ламент Таможенного союза запрещает исполь­зовать шипы только летом, при этом штрафов за эксплу­атацию автомобиля на шипованных покрышках в это время года нет.

Ранее в Госдуме начали изучать предложения об ограни­чениях для машин с шипованной резиной. Среди них: снижение скоростных лимитов, возврат обяза­тельного знака «Шипы» и контроль за испол­нением правил дорожными камерами.