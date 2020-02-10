Минтранс против наказаний за шипы, электрический Citroen и другие новости за ночь
Николай Андреев
Министерство транспорта России заявило, что введение жёстких ограничений для автомобилей с шипованной резиной нецелесообразно из-за погодно-климатических условий в разных регионах страны. Сейчас техрегламент Таможенного союза запрещает использовать шипы только летом, при этом штрафов за эксплуатацию автомобиля на шипованных покрышках в это время года нет.
Ранее в Госдуме начали изучать предложения об ограничениях для машин с шипованной резиной. Среди них: снижение скоростных лимитов, возврат обязательного знака «Шипы» и контроль за исполнением правил дорожными камерами.
Источник: ТАСС
Citroen показал кусочек нового электрокара
Компания Citroen опубликовала тизер новой электрической модели и объявила, что её дебют состоится 27 февраля. Судя по ролику, электромобиль получит заглушку с подсвеченным логотипом марки вместо радиаторной решётки, а также светодиодные фары.
NASA попросила помощи в создании нового лунохода
Американское космическое агентство NASA обратилось к автомобильным компаниям с просьбой помочь в создании лунного ровера нового поколения. Согласно требованиям, будущий луноход должен быть открытым и простым в управлении, а также вмещать нескольких космонавтов и ездить на электротяге.
Новый лунный ровер создадут в рамках программы «Артемида», предусматривающей в 2024 году высадку на лунный Южный полюс, где люди ещё не бывали. После 2028 года планируется организация на Луне постоянной станции, рассчитанной на 15 лет эксплуатации.
Источник: NASA
Праворульный Корвет оказался очень популярным
Компания Chevrolet рассказала, что собрала в Японии более 300 заявок на Corvette Stingray восьмого поколения всего за 60 часов с начала приёма заказов. Новый среднемоторный Корвет впервые в истории получил версию с правым расположением руля, однако производство таких суперкаров начнётся только весной 2021 года. В Японии стартовая стоимость Chevrolet Corvette Stingray превышает 10 миллионов иен (91 тысяча долларов), тогда как в США за него просят минимум 59 995 долларов.
Самый быстрый хот-хэтч в мире сравнили в дрэге с конкурентами
Канал Carwow устроил гонку по прямой, где против новенького и очень быстрого (3,9 секунды до «сотни») 421-сильного Mercedes-AMG