ВАЗ-21099 почти без пробега, «Запорожец» за миллион и другие события недели

Минтранс против наказаний за шипы, электрический Citroen и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Министерство транспорта России заявило, что введение жёстких ограни­чений для автомо­билей с шипованной резиной нецеле­сообразно из-за погодно-климати­ческих условий в разных регионах страны. Сейчас техрег­ламент Таможенного союза запрещает исполь­зовать шипы только летом, при этом штрафов за эксплу­атацию автомобиля на шипованных покрышках в это время года нет.

Ранее в Госдуме начали изучать предложения об ограни­чениях для машин с шипованной резиной. Среди них: снижение скоростных лимитов, возврат обяза­тельного знака «Шипы» и контроль за испол­нением правил дорожными камерами.

Источник: ТАСС

Citroen показал кусочек нового электрокара

En 2020, Citroën rend la mobilité électrique accessible à tous !

Компания Citroen опубликовала тизер новой электриче­ской модели и объявила, что её дебют состоится 27 февраля. Судя по ролику, электро­мобиль получит заглушку с подсвечен­ным логотипом марки вместо радиаторной решётки, а также свето­диодные фары.

NASA попросила помощи в создании нового лунохода

Американское космическое агентство NASA обратилось к автомо­бильным компаниям с просьбой помочь в создании лунного ровера нового поко­ления. Согласно требова­ниям, будущий луноход должен быть открытым и простым в управ­лении, а также вмещать нескольких космо­навтов и ездить на электротяге.

Новый лунный ровер создадут в рамках программы «Артемида», преду­сматри­вающей в 2024 году высадку на лунный Южный полюс, где люди ещё не бывали. После 2028 года плани­руется органи­зация на Луне постоянной станции, рас­считан­ной на 15 лет эксплуатации.

Источник: NASA

Праворульный Корвет оказался очень популярным

Компания Chevrolet рассказала, что собрала в Японии более 300 заявок на Corvette Stingray восьмого поколения всего за 60 часов с начала приёма заказов. Новый среднемоторный Корвет впервые в истории получил версию с правым располо­жением руля, однако производ­ство таких суперкаров начнётся только весной 2021 года. В Японии стартовая стоимость Chevrolet Corvette Stingray превышает 10 милли­онов иен (91 тысяча долларов), тогда как в США за него просят минимум 59 995 долларов.

Самый быстрый хот-хэтч в мире сравнили в дрэге с конкурентами

Канал Carwow устроил гонку по прямой, где против новенького и очень быстрого (3,9 секунды до «сотни») 421-сильного Mercedes-AMG A 45 S выставили другие хот-хэтчи: 400-сильный Audi RS3 и 300-сильный Volkswagen Golf R. Также в дрэге участво­вало 410-сильное задне­приводное купе BMW M2 Competition. И это — един­ственная заднеприводная модель в заезде. Все хот-хэтчи — полноприводные.

Subscribe to Joe's channel - https://www.youtube.com/channel/UCDcaIAJKFpu24wvkIBsArpQ The time has come for Mat to get his hands on the all-new Mercedes-AMG A45S! It might only have a 2-litre 4 cylinder turbocharged engine, but it still produces 421hp and 500Nm! It's lining up against the BMW M2 Competition, which despite having a 3.0-litre 6 cylinder, produces less horsepower with 410hp! What's more, we've brought in carwow favourites the new Audi RS3 and VW Golf R! It's the drag race you've all been waiting for, but does the new A45S have what it takes?! Keep watching to find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES

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