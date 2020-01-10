Подготовка Kia Seltos для России, запчасти для старой Супры и другие новости за ночь

В базе Росстандарта появились сертификаци­онные документы на компактный кроссовер Geely Coolray. Он станет первой моделью марки в России, построенной на модульной плат­форме BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. На россий­ском рынке Coolray будет доступен только с бензиновой «турбо­тройкой» 1.5 в версиях на 150 и 177 сил. Двигатель, который также устанав­ливается на Volvo XC40, сочетается с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. В продажу передне­приводный Geely Coolray поступит в первой половине 2020 года.