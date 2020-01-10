В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам

Подготовка Kia Seltos для России, запчасти для старой Супры и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Kia показала, как проходили испытания компактного кроссовера Seltos российской сборки. Его тестировали на Дмитровском полигоне НАМИ на дорогах с разными покрытиями, в том числе на лёгком бездорожье. За время тестов Seltos проехал 50 тысяч кило­метров, что, по словам представителей компании, эквивалентно 150 тысячам километров в обычных условиях.

Kia Seltos дебютирует в России в 2020 году. Новейший компактный кроссовер уже стал сенсацией на всех рынках, где его продажи начались в этом году. Перед запуском в России мы провели специальные испытания и воспроизвели различные условия эксплуатации в российских условиях при поддержке экспертов НАМИ. Успешно пройденные тесты подтверждают готовность Kia Seltos к старту продаж в России! О том, как они проходили, в нашем видео. Узнайте больше о модели: http://bit.ly/39swtYC Еще больше новостей в социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/kiamotorsrus/ Instagram: https://www.instagram.com/kiamotorsrussia/ ВКонтакте: https://vk.com/kiamotorsrus Одноклассники: https://ok.ru/kiamotors #KiaSeltos

Российские продажи Kia Seltos, который выпускают на «Автоторе» в Калинин­граде, начнутся в 2020 году. Пока объявлена стоимость кроссовера в средней комп­лектации Luxe, с двух­литро­вым бензиновым атмо­сфер­ником на 149 сил, вариатором и передним приводом. Она состав­ляет 1 349 900 рублей.

Toyota возобновляет выпуск запчастей для старых Supra

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В рамках программы GR Heritage Parts компания Toyota возобнов­ляет производ­ство дефицитных зап­частей для старых купе Supra. Так, для третьего поколения (A70), выпускав­шегося с 1986 по 1993 год, будут делать карданные валы, дверные ручки, датчики уровня топлива, уплотни­тели дверей и шильдики, а для «четвёртой» Супры (A80, 1993–2002) — усили­тели тормозов, фары и дверные ручки. В продажу детали поступят в течение года.

Топ-версия Opel Insignia стала слабее

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Обновлённое семейство Opel Insignia получило флагманскую полно­приводную версию — GSi. После рестайлинга бензиновый турбо­мотор 2.0 заменили на новый агрегат того же объёма, но он выдаёт 230 л.с. (350 Н·м) вместо прежних 260 л.с. (400 Н·м). Новый двигатель оснащён системой отключе­ния цилиндров на малых нагрузках и сочета­ется с девяти­ступенчатым «автоматом» (раньше была восьми­ступенчатая трансмиссия). В остальном Insignia GSi изменилась также, как и стандартные седан и универсал,  — слегка транс­формиро­валась внешность и появились новые свето­диодные фары.

Новый Geely приедет в Россию с турбомотором от Volvo

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В базе Росстандарта появились сертификаци­онные документы на компактный кроссовер Geely Coolray. Он станет первой моделью марки в России, построенной на модульной плат­форме BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. На россий­ском рынке Coolray будет доступен только с бензиновой «турбо­тройкой» 1.5 в версиях на 150 и 177 сил. Двигатель, который также устанав­ливается на Volvo XC40, сочетается с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. В продажу передне­приводный Geely Coolray поступит в первой половине 2020 года.

Источник: Росстандарт

1216-сильный электрокар Drako сразился в дрэге с самой мощной Теслой

Калифорнийская фирма Drako Motors устроила гонку по прямой с 770-сильным лифтбеком Tesla Model S P100D и своей первой моделью — 1216-сильным седаном GTE. Как думаете, смогла ли Тесла выиграть в этот раз, несмотря на такую разницу в мощности?

Drako GTE benchmarking acceleration with Tesla Model S P100D Ludicrous+ on the runway. Learn more at https://www.drakomotors.com/

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