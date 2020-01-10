Подготовка Kia Seltos для России, запчасти для старой Супры и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Kia показала, как проходили испытания компактного кроссовера Seltos российской сборки. Его тестировали на Дмитровском полигоне НАМИ на дорогах с разными покрытиями, в том числе на лёгком бездорожье. За время тестов Seltos проехал 50 тысяч километров, что, по словам представителей компании, эквивалентно 150 тысячам километров в обычных условиях.
Российские продажи Kia Seltos, который выпускают на «Автоторе» в Калининграде, начнутся в 2020 году. Пока объявлена стоимость кроссовера в средней комплектации Luxe, с двухлитровым бензиновым атмосферником на 149 сил, вариатором и передним приводом. Она составляет 1 349 900 рублей.
Toyota возобновляет выпуск запчастей для старых Supra
В рамках программы GR Heritage Parts компания Toyota возобновляет производство дефицитных запчастей для старых купе Supra. Так, для третьего поколения (A70), выпускавшегося с 1986 по 1993 год, будут делать карданные валы, дверные ручки, датчики уровня топлива, уплотнители дверей и шильдики, а для «четвёртой» Супры (A80, 1993–2002) — усилители тормозов, фары и дверные ручки. В продажу детали поступят в течение года.
Топ-версия Opel Insignia стала слабее
Обновлённое семейство Opel Insignia получило флагманскую полноприводную версию — GSi. После рестайлинга бензиновый турбомотор 2.0 заменили на новый агрегат того же объёма, но он выдаёт 230 л.с. (350 Н·м) вместо прежних 260 л.с. (400 Н·м). Новый двигатель оснащён системой отключения цилиндров на малых нагрузках и сочетается с девятиступенчатым «автоматом» (раньше была восьмиступенчатая трансмиссия). В остальном Insignia GSi изменилась также, как и стандартные седан и универсал, — слегка трансформировалась внешность и появились новые светодиодные фары.
Новый Geely приедет в Россию с турбомотором от Volvo
В базе Росстандарта появились сертификационные документы на компактный кроссовер Geely Coolray. Он станет первой моделью марки в России, построенной на модульной платформе BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. На российском рынке Coolray будет доступен только с бензиновой «турботройкой» 1.5 в версиях на 150 и 177 сил. Двигатель, который также устанавливается на Volvo XC40, сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В продажу переднеприводный Geely Coolray поступит в первой половине 2020 года.
Источник: Росстандарт
1216-сильный электрокар Drako сразился в дрэге с самой мощной Теслой
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