Обновлённый универсал Lada Largus выйдет осенью 2019 года и другие новости за ночь

Меньше месяца назад компания Mercedes-Benz представила две новые модификации кроссовера GLE последнего поколения – GLE 350 d и GLE 400 d – они оснащены рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями. А сейчас стало известно, что старшую модификацию уже можно заказать у российских дилеров. Мотор объёмом 2,9 литра выдаёт 330 л.с. (700 Н·м). Разгон до сотни – 5,8 секунды, максималка – 240 км/ч.

GLE 400 d доступен в двух фиксированных комплектациях – Sport за 5,97 миллиона рублей (она отличается обвесом AMG, 20-дюймовыми колёсами, обивкой кресел натуральной кожей и отделкой передней панели кожзамом) и Black Line за 6,85 миллиона рублей (в ней есть матричные фары, 21-дюймовые колёса, панорамная крыша и аудиосистема Burmester). Поставки в Россию начнутся весной 2019 года.