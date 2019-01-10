Обновлённый универсал Lada Largus выйдет осенью 2019 года и другие новости за ночь
«АвтоВАЗ» готовится к производству рестайлингового универсала Lada Largus. Как сообщает «Российская газета», уже выпущены первые экземпляры из предсерийной партии, созданные для тестовых испытаний. Модель получит новую переднюю часть, выполненную в фирменном X-стиле, но изменения в технической части не планируются.
Источник: Российская газета
Lexus дал послушать рёв трековой версии купе RC F
На автосалоне в Детройте в январе 2019 года состоится дебют купе Lexus RC F под названием Track Edition. Двигатель 5.0 V8 получит ряд усовершенствований и будет выдавать более 500 л.с. – его можно услышать в новом видео-тизере. А сам автомобиль получит новый аэродинамический обвес с большим карбоновым антикрылом.
Источник: Lexus
Объявлены российские цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE
Меньше месяца назад компания Mercedes-Benz представила две новые модификации кроссовера GLE последнего поколения – GLE 350 d и GLE 400 d – они оснащены рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями. А сейчас стало известно, что старшую модификацию уже можно заказать у российских дилеров. Мотор объёмом 2,9 литра выдаёт 330 л.с. (700 Н·м). Разгон до сотни – 5,8 секунды, максималка – 240 км/ч.
GLE 400 d доступен в двух фиксированных комплектациях – Sport за 5,97 миллиона рублей (она отличается обвесом AMG, 20-дюймовыми колёсами, обивкой кресел натуральной кожей и отделкой передней панели кожзамом) и Black Line за 6,85 миллиона рублей (в ней есть матричные фары, 21-дюймовые колёса, панорамная крыша и аудиосистема Burmester). Поставки в Россию начнутся весной 2019 года.
McLaren 600LT получит открытую версию
Компания McLaren анонсировала выпуск пятой модели из серии Longtail – ей станет родстер 600LT Spider и он последует за F1 GTR Longtail, 675LT Coupe и Spider, а также 600LT Coupe. Уже сейчас объявлено, что новая «длиннохвостая» версия будет производится всего 12 месяцев – потенциальные клиенты должны поторопится с заказом. Официальная премьера McLaren 600LT Spider состоится 16 января.
Источник: McLaren
Bugatti Chiron из Lego попробовал установить рекорд скорости
Парни из Donut Media купили Lego-копию гиперкара Bugatti Chiron – максимальная скорость 1500-сильного оригинала составляет 420 км/ч, но модель построена в масштабе 1:8, поэтому скоростную планку снизили в 8 раз – до 52,5 км/ч. Собранный автомобиль поставили на готовое шасси от радиоуправляемой машины и Lego-Chiron легко преодолел установленный барьер, но дальше случилось страшное…