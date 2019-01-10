Это Ferrari Джейсона Стэйтема и она продаётся

Обновлённый универсал Lada Largus выйдет осенью 2019 года и другие новости за ночь

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«АвтоВАЗ» готовится к производству рестайлингового универсала Lada Largus. Как сообщает «Российская газета», уже выпущены первые экземпляры из предсерийной партии, созданные для тестовых испытаний. Модель получит новую переднюю часть, выполненную в фирменном X-стиле, но изменения в технической части не планируются.

Источник: Российская газета

Lexus дал послушать рёв трековой версии купе RC F

The 2020 Lexus RC F Track Edition turns hot laps all day…and heads all night. Tune-in to watch live from #NAIAS on Jan. 14 @ 1:10 PM EST: https://livestream.com/lexusinternational/Detroit2019 Learn more at: https://discoverlexus.com/highlights/detroit-2019 Subscribe to Lexus International: http://bit.ly/19l9PgB

На автосалоне в Детройте в январе 2019 года состоится дебют купе Lexus RC F под названием Track Edition. Двигатель 5.0 V8 получит ряд усовершенствований и будет выдавать более 500 л.с. – его можно услышать в новом видео-тизере. А сам автомобиль получит новый аэродинамический обвес с большим карбоновым антикрылом.

Источник: Lexus

Объявлены российские цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE

Меньше месяца назад компания Mercedes-Benz представила две новые модификации кроссовера GLE последнего поколения – GLE 350 d и GLE 400 d – они оснащены рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями. А сейчас стало известно, что старшую модификацию уже можно заказать у российских дилеров. Мотор объёмом 2,9 литра выдаёт 330 л.с. (700 Н·м). Разгон до сотни – 5,8 секунды, максималка – 240 км/ч.

GLE 400 d доступен в двух фиксированных комплектациях – Sport за 5,97 миллиона рублей (она отличается обвесом AMG, 20-дюймовыми колёсами, обивкой кресел натуральной кожей и отделкой передней панели кожзамом) и Black Line за 6,85 миллиона рублей (в ней есть матричные фары, 21-дюймовые колёса, панорамная крыша и аудиосистема Burmester). Поставки в Россию начнутся весной 2019 года.

McLaren 600LT получит открытую версию

The edge. Raw and pure. It’s where new boundaries lie. Where those who dare to venture seek performance at its most extreme… This is the edge. Amplified. 16.01.2019

Компания McLaren анонсировала выпуск пятой модели из серии Longtail – ей станет родстер 600LT Spider и он последует за F1 GTR Longtail, 675LT Coupe и Spider, а также 600LT Coupe. Уже сейчас объявлено, что новая «длиннохвостая» версия будет производится всего 12 месяцев – потенциальные клиенты должны поторопится с заказом. Официальная премьера McLaren 600LT Spider состоится 16 января.

Источник: McLaren

Bugatti Chiron из Lego попробовал установить рекорд скорости

Парни из Donut Media купили Lego-копию гиперкара Bugatti Chiron – максимальная скорость 1500-сильного оригинала составляет 420 км/ч, но модель построена в масштабе 1:8, поэтому скоростную планку снизили в 8 раз – до 52,5 км/ч. Собранный автомобиль поставили на готовое шасси от радиоуправляемой машины и Lego-Chiron легко преодолел установленный барьер, но дальше случилось страшное…

Our friends at Lego hooked us up with the new Lego Technic Bugatti Chiron set. This monster model has 3599 pieces, and took our whole team to complete, it’s awesome! We had a lot of fun putting it together, thank you @Lego! #sponsored Get your own Lego Technic Bugatti Chiron! https://shop.lego.com/en-NO/product/Bugatti-Chiron-42083 Check out more Donut Media Videos: https://youtu.be/Pz8IGLgFE2s?list=PLFl907chpCa7c7xUVrvc6iXv-kWfvIdHU Some of our best videos ever are coming out soon, stay tuned so you won't miss a thing! ►Subscribe here: http://bit.ly/1JQ3qvO Like us on Facebook: https://www.facebook.com/donutmedia/ Click here if you want to learn more about Donut Media: http://www.donut.media/ Donut Media is at the center of digital media for the next generation of automotive and motorsports enthusiasts. We are drivers, drifters, and car enthusiasts who love to tell stories. LEGO and the LEGO logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. All rights reserved
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