Новый документ для российских автомобилей, гоночный BMW M4 с огромными ноздрями и другие новости за ночь

В России готовят новый ГОСТ, согласно которому в список документов при продаже нового легкового автомобиля войдёт «этикетка энерго­эффектив­ности». В ней должна быть указана инфор­мация о количе­стве выделяемого угле­кислого газа, а также сколько топлива (для машин с ДВС) или энергии (для электро­каров) расходуется на 100 кило­метров пути.

Предполагается, что новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Документ не будет действо­вать для тех моделей, чей годовой объём производ­ства составляет менее 2000 экземпляров.