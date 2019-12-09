Новый документ для российских автомобилей, гоночный BMW M4 с огромными ноздрями и другие новости за ночь
Николай Андреев
В России готовят новый ГОСТ, согласно которому в список документов при продаже нового легкового автомобиля войдёт «этикетка энергоэффективности». В ней должна быть указана информация о количестве выделяемого углекислого газа, а также сколько топлива (для машин с ДВС) или энергии (для электрокаров) расходуется на 100 километров пути.
Предполагается, что новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Документ не будет действовать для тех моделей, чей годовой объём производства составляет менее 2000 экземпляров.
Источник: RT
Будущий гоночный BMW M4 показал огромные ноздри
Спортивное подразделение BMW опубликовало тизер гоночного купе M4 второго поколения, подготовленного для класса FIA GT3. Автомобиль, помимо стандартных гоночных атрибутов, получит огромную решётку радиатора, как у замеченной ранее дорожной версии. BMW M4 GT3 начнут тестировать в 2020 году, спустя год откроется приём заказов, а в 2022 году у купе состоится гоночный дебют.
Chevrolet Suburban получил звезду на «Аллее славы»
На голливудской «Аллее славы» впервые появилась звезда, принадлежащая автомобилю. Её установили в честь внедорожника Chevrolet Suburban. Впервые модель появилась на экране в 1952 году и за 67 лет снялась в более чем 1750 сериалах и фильмах. При этом 30 фильмов, в которых «сыграл» Suburban, были номинированы на премию «Оскар».
Chevrolet Suburban заслужил звезду на «Аллее славы»?
Новый Mercedes-Benz GLA раскрыл свой облик
Компания Mercedes-Benz показала дизайнерский эскиз кроссовера GLA второго поколения. Ранее было объявлено, что модель станет короче, но сильно выше. Официальная премьера нового GLA состоится уже совсем скоро — 11 декабря.
McLaren без крыши и окон начали перепродавать до старта производства
На сайте Mobile.de появилось объявление о продаже 815-сильного McLaren Elva, лишённого крыши и окон. За суперкар просят 2 500 000 евро (176,9 миллиона рублей) без учёта налогов, хотя официальная стоимость составляет 1 425 000 фунтов стерлингов (116,8 миллиона рублей). В производство он поступит во втором квартале 2020 года, а всего выпустят 399 экземпляров модели.
Источник: Mobile.de (нем.)
Посмотрите, как Кен Блок носится по серпантину на Ford Escort Cosworth
Американский гонщик Кен Блок (автор знаменитой Джимханы) за рулём Ford Escort Cosworth принял участие в ралли, проходящем по серпантинам в Швейцарских Альпах. И вот как это было: