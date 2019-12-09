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Новый документ для российских автомобилей, гоночный BMW M4 с огромными ноздрями и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В России готовят новый ГОСТ, согласно которому в список документов при продаже нового легкового автомобиля войдёт «этикетка энерго­эффектив­ности». В ней должна быть указана инфор­мация о количе­стве выделяемого угле­кислого газа, а также сколько топлива (для машин с ДВС) или энергии (для электро­каров) расходуется на 100 кило­метров пути.

Предполагается, что новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Документ не будет действо­вать для тех моделей, чей годовой объём производ­ства составляет менее 2000 экземпляров.

Источник: RT

Будущий гоночный BMW M4 показал огромные ноздри

Спортивное подразделение BMW опублико­вало тизер гоночного купе M4 второго поколения, подготов­ленного для класса FIA GT3. Автомобиль, помимо стандартных гоночных атрибутов, получит огромную решётку радиатора, как у замеченной ранее дорожной версии. BMW M4 GT3 начнут тести­ровать в 2020 году, спустя год откроется приём заказов, а в 2022 году у купе состоится гоночный дебют.

Chevrolet Suburban получил звезду на «Аллее славы»

Join us in celebrating Hollywood’s longest-running actor, the Chevy Suburban, as it becomes the first-ever vehicle to receive a Walk of Fame star.

На голливудской «Аллее славы» впервые появилась звезда, принад­лежащая автомобилю. Её установили в честь внедорож­ника Chevrolet Suburban. Впервые модель появилась на экране в 1952 году и за 67 лет снялась в более чем 1750 сериалах и фильмах. При этом 30 фильмов, в которых «сыграл» Suburban, были номини­рованы на премию «Оскар».

Chevrolet Suburban заслужил звезду на «Аллее славы»?

Новый Mercedes-Benz GLA раскрыл свой облик

Компания Mercedes-Benz показала дизайнерский эскиз кроссовера GLA второго поколения. Ранее было объявлено, что модель станет короче, но сильно выше. Офици­альная премьера нового GLA состоится уже совсем скоро — 11 декабря.

McLaren без крыши и окон начали перепродавать до старта производства

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На сайте Mobile.de появилось объявление о продаже 815-сильного McLaren Elva, лишённого крыши и окон. За суперкар просят 2 500 000 евро (176,9 миллиона рублей) без учёта налогов, хотя офици­альная стои­мость составляет 1 425 000 фунтов стерлингов (116,8 миллиона рублей). В про­изводство он поступит во втором квартале 2020 года, а всего выпустят 399 экзем­пляров модели.

Источник: Mobile.de (нем.)

Посмотрите, как Кен Блок носится по серпантину на Ford Escort Cosworth

Американский гонщик Кен Блок (автор знаменитой Джимханы) за рулём Ford Escort Cosworth принял участие в ралли, проходящем по серпан­тинам в Швейцар­ских Альпах. И вот как это было:

One of my favorite stops from this year's Cossie World Tour: rallying in the Swiss Alps!! Check out the very first raw GoPro Hero 8 full stage run, through Stage 9 (Veysonnaz 2) of the International Rallye Du Valais. yep, the one with that big jump in it. One of the most epic stages of Rally International du Valias for sure! Subscribe to my channel for more: https://www.youtube.com/channel/UCpCJ0y-_y03qPlG4zrYAAvQ?sub_confirmation=1 Follow me on Instagram: @kblock43 Follow on Facebook: facebook.com/kenblockracing Rad gear that The Hoonigans make for me: https://www.hoonigan.com/collections/ken-block
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