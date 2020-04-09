Обновлённый Toyota Fortuner, возобновление производства на АвтоВАЗе и другие новости за ночь

С 13 апреля АвтоВАЗ запустит производство автомо­билей в Тольятти. По новым правилам, сотруд­ники должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра между собой. Для этого на пред­приятии введут специ­альную разметку. Всему персоналу раздадут много­разовые маски и два раза в день будут измерять у них темпе­ратуру с помощью 500 бесконтактных термо­метров.

Недавно власти Самарской области разрешили АвтоВАЗу возоб­новить работу в нерабочий апрель. С 6 апреля снова функци­онируют подраз­деления, занима­ющиеся новыми проектами, учётом, отчёт­ностью, охраной труда и безопасностью.