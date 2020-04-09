Коллекционер передал врачам 61-летнюю «Cкорую» для борьбы с коронавирусом

Обновлённый Toyota Fortuner, возобновление производства на АвтоВАЗе и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Обновлённый Toyota Fortuner
Нынешний Toyota Fortuner
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Обновлённый Toyota Fortuner

В Сети появились фотографии рестайлинговой версии Toyota Fortuner. После обнов­ления рамный внедорожник получил более агрессивную внеш­ность с новыми фарами и фонарями, а также другие бамперы. Ожидается, что премьера модели состоится в течение 2020 года, и сначала она будет продаваться в Таиланде, где налажено её производ­ство. Нынешний вариант Toyota Fortuner стоит в России минимум 2 306 000 рублей.

Источник: WapCar (англ.)

Нравится новый дизайн Toyota Fortuner?

АвтоВАЗ запустит конвейеры в апреле

С 13 апреля АвтоВАЗ запустит производство автомо­билей в Тольятти. По новым правилам, сотруд­ники должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра между собой. Для этого на пред­приятии введут специ­альную разметку. Всему персоналу раздадут много­разовые маски и два раза в день будут измерять у них темпе­ратуру с помощью 500 бесконтактных термо­метров.

Недавно власти Самарской области разрешили АвтоВАЗу возоб­новить работу в нерабочий апрель. С 6 апреля снова функци­онируют подраз­деления, занима­ющиеся новыми проектами, учётом, отчёт­ностью, охраной труда и безопасностью.

Источник: Профсоюзная организация АвтоВАЗа

Парковка в Москве станет для врачей бесплатной

Дептранс столицы объявил, что в скором времени для медицин­ских работников отменят плату за парковку. Ведом­ство начало форми­ровать реестр медиков совместно с департа­ментом здраво­охранения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к губер­наторам и мэрам крупных городов с пред­ложением отменить плату за парковку для медперсонала.

Источник: Департамент транспорта Москвы

Компания Lexus доработала LC

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Компания Lexus представила модернизиро­ванный вариант флагман­ского купе LC. Двухдверка не измени­лась внешне, но за счёт новых пружин, алюмини­евых рычагов подвески, полых стабили­заторов поперечной устой­чивости и новых колёс неподрес­соренная масса уменьшилась на 10 кило­граммов. Модель также получила новый софт, который ускорил работу трансмиссии. 

Мультимедийка купе теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto. В США дорабо­танный Lexus LC поступит в продажу во второй половине года. О сроках появления модерни­зированного купе в России информации пока нет. Сейчас за 477-сильный LC500 у нас просят минимум 8 580 000 рублей.

Тесла против Lamborghini: кто быстрее?

Канал Carwow провёл гонку по прямой между 740-сильным Lamborghini Aventador S и электри­ческим Tesla Model S Performance с силовой установкой на 825 лошадиных сил. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.

Subscribe to Yiannimize - https://www.youtube.com/yiannimize Yianni is BACK, and he's brought his Aventador S Roadster with him! It's packing a 6.5-litre V12 under the bonnet, which can produce 740hp and 690Nm! But this isn't the first time one of his Lamborghinis has gone up against a Tesla, and this time, he might have met his match in the Model S Performance! With its dual electric motors it brings 825hp and an epic 1,300Nm! But will it prove too heavy weighing in at 2,241Kg? There's only one way to find out... LET'S RACE! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Germany - https://www.youtube.com/channel/UCcftUjNsimynCrKGFolLRKQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Latin America (Spanish) - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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