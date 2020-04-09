Обновлённый Toyota Fortuner, возобновление производства на АвтоВАЗе и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Сети появились фотографии рестайлинговой версии Toyota Fortuner. После обновления рамный внедорожник получил более агрессивную внешность с новыми фарами и фонарями, а также другие бамперы. Ожидается, что премьера модели состоится в течение 2020 года, и сначала она будет продаваться в Таиланде, где налажено её производство. Нынешний вариант Toyota Fortuner стоит в России минимум 2 306 000 рублей.
Источник: WapCar (англ.)
Нравится новый дизайн Toyota Fortuner?
АвтоВАЗ запустит конвейеры в апреле
С 13 апреля АвтоВАЗ запустит производство автомобилей в Тольятти. По новым правилам, сотрудники должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра между собой. Для этого на предприятии введут специальную разметку. Всему персоналу раздадут многоразовые маски и два раза в день будут измерять у них температуру с помощью 500 бесконтактных термометров.
Недавно власти Самарской области разрешили АвтоВАЗу возобновить работу в нерабочий апрель. С 6 апреля снова функционируют подразделения, занимающиеся новыми проектами, учётом, отчётностью, охраной труда и безопасностью.
Источник: Профсоюзная организация АвтоВАЗа
Парковка в Москве станет для врачей бесплатной
Дептранс столицы объявил, что в скором времени для медицинских работников отменят плату за парковку. Ведомство начало формировать реестр медиков совместно с департаментом здравоохранения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к губернаторам и мэрам крупных городов с предложением отменить плату за парковку для медперсонала.
Источник: Департамент транспорта Москвы
Компания Lexus доработала LC
Компания Lexus представила модернизированный вариант флагманского купе LC. Двухдверка не изменилась внешне, но за счёт новых пружин, алюминиевых рычагов подвески, полых стабилизаторов поперечной устойчивости и новых колёс неподрессоренная масса уменьшилась на 10 килограммов. Модель также получила новый софт, который ускорил работу трансмиссии.
Мультимедийка купе теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto. В США доработанный Lexus LC поступит в продажу во второй половине года. О сроках появления модернизированного купе в России информации пока нет. Сейчас за 477-сильный LC500 у нас просят минимум 8 580 000 рублей.
Тесла против Lamborghini: кто быстрее?
Канал Carwow провёл гонку по прямой между 740-сильным Lamborghini Aventador S и электрическим Tesla Model S Performance с силовой установкой на 825 лошадиных сил. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.