Как выглядит маленький кросс Hyundai, семиместный мини-Гелик и другие новости за ночь

Акцент сделан на американском рынке, поскольку именно там смены поколений ожидает Tundra – в нынешнем виде модель выпускается с 2006 года. Ожидается, что премьера самого большого пикапа Toyota состоится в 2020 году. Позже на F1 построят новые поколения моделей Tacoma (он продаётся в Северной Америке) и известного нам Hilux.