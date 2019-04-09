Как выглядит маленький кросс Hyundai, семиместный мини-Гелик и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Hyundai опубликовала дизайн-скетчи, на которых показана внешность и интерьер самого маленького кроссовера марки – Venue. Рисунки подтверждают шпионские фотографии новинки, сделанные в Индии. Премьера Hyundai Venue состоится 17 апреля сразу на двух автосалонах – в Нью-Йорке и в Нью-Дели.
Мини-Гелик Mercedes-Benz GLB получит семиместную версию
Компания Mercedes-Benz до открытия автосалона в Шанхае (16 апреля) показала дизайн стенда и рассказала, что на мероприятии будет сразу шесть новинок. И наибольший интерес представляет концепт кроссовера GLB. Официально подтверждено, что он получит модификацию с тремя рядами сидений, а серийная версия модели появится до конца 2019 года.
Компактный кроссовер Mercedes-Benz с тремя рядами сидений – звучит неплохо?
Новые пикапы Toyota построят на единой платформе
Компания Toyota работает над новой платформой под кодовым обозначением F1, которая послужит основой для большинства новых пикапов. Это позволит существенно сократить расходы на разработку, а также унифицировать большинство компонентов.
Акцент сделан на американском рынке, поскольку именно там смены поколений ожидает Tundra – в нынешнем виде модель выпускается с 2006 года. Ожидается, что премьера самого большого пикапа Toyota состоится в 2020 году. Позже на F1 построят новые поколения моделей Tacoma (он продаётся в Северной Америке) и известного нам Hilux.
Источник: Automotive News (англ.)
Volkswagen обновил Transporter
Компания Volkswagen представила обновлённый фургон Transporter с заводским индексом T6.1. Как и показанный в феврале топовый микроавтобус Multivan, модель попроще получила схожие доработки. Среди них: новая передняя часть с увеличенной решёткой радиатора, изменённые фонари, переработанная передняя панель с модернизированной мультимедийкой, более экологичные двухлитровые дизельные двигатели мощностью от 90 до 199 л.с. и дополненный комплекс электронных помощников. Продажи Transporter T6.1 в Европе начнутся осенью 2019 года.
Посмотрите, как Кен Блок испытывает радиоуправляемые копии своих машин
Мы все хорошо знаем, как Кен Блок умеет отжигать на автомобилях, снимая фирменные Джимханы. Но оказывается, что он также является большим поклонником радиоуправляемых автомобилей. А гоняет на них он в своём гараже – вокруг настоящих гоночных автомобилей.