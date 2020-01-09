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Очередной кроссовер Skoda, гибридный Jeep Wrangler и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Skoda показала эскизы компактного кроссовера, подготов­ленного для индийского рынка. Концепт модели под названием Vision IN продемон­стрируют вживую в начале февраля на выставке Auto Expo в Дели, а серийная версия с другим именем дебюти­рует в течение 2020 года. Также известно, что кроссовер станет первой моделью, построенной на упрощённой архи­тектуре MQB-A0 IN.

Понравился Skoda Vision IN?

Jeep Wrangler стал подключаемым гибридом

Jeep Wrangler Rubicon PHEV. Фото: Motor1
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Jeep Wrangler Rubicon PHEV. Фото: Motor1

На выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе дебюти­ровала гибридная моди­фикация внедорож­ника Wrangler Rubicon. Тяговый аккуму­лятор можно заряжать от сети через розетку, размещённую на левом переднем крыле. Инфор­мации о технических характе­ристиках пока нет. Лишь известно, что Wrangler сохранил задний неразрезной мост и все свои вне­дорожные качества.

Карлос Гон рассказал о причинах побега из Японии

Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон провёл пресс-конфе­ренцию в Бейруте, куда бежал из Токио от уголовного преследо­вания. Некоторые источники утверж­дают, что он незаконно пересёк границу в чехле от музыкального инстру­мента. По мнению Гона, против него устроили настоящий сговор, в котором участво­вали «недобро­совестные» сотрудники Nissan и даже члены японского прави­тельства. Гон заявил, что знает их имена, но не будет их раскрывать.

По оценкам представителей экс-главы альянса, судебный процесс, начавшийся в ноябре 2018 года, мог рас­тянуться как минимум на пять лет. При этом доля обвини­тельных приговоров в Японии состав­ляет 99,4 процента. За незаконное при­своение средств альянса Карлосу Гону грозит тюремное заключе­ние сроком до десяти лет.

Источник: Automotive News (англ.)

BMW X7 оснастили роскошным троном

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Компания BMW на выставке CES 2020 показала флагман­ский кроссовер X7 в концепту­альной моди­фикации ZeroG Lounger. Автомобиль получил пассажир­ское переднее сиденье повы­шен­ной комфорт­ности, умеющее наклоняться на 60 градусов. Кресло имеет подставку для ног, вентиляцию и массаж, а вместо противо­солнечного козырька перед пассажиром установ­лен монитор. Видимо, в BMW готовят конкурента для Mercedes-Maybach GLS.

Пикап Tesla сравнили в дрэге с Ford Raptor. В виртуальной реальности

Автор канала Scott van Breda создал Tesla Cybertruck в гоночном симуляторе Assetto Corsa и наделил его характе­ристиками, о которых рассказал Илон Маск на презентации пикапа. Это сделано ради двух­кило­метрового дрэга, в котором против необычного электро­мобиля выступил виртуальный Ford F-150 Raptor.

Game: Assetto Corsa Car: Tesla Cybertruck Triple Motor AWD VS Ford F-150 Raptor (2011) MOD DOWNLOADS: https://www.assettocorsamods.org/product-tag/assetto-corsa-cybertruck-mod/ https://assetto-db.com/car/ford_f150_svt_raptor_2011 Track: Drag 2000m Driver: Scott van Breda ---- SUBSCRIBE!: https://bit.ly/2R97NPr ---- Support my channel: PATREON: https://www.patreon.com/user?u=19491203 DONATE: https://streamlabs.com/scottvanbreda PayPal: https://www.paypal.me/scottvanbreda #CYBERTRUCK #TESLA #F-150 SOCIAL LINKS: Facebook: https://bit.ly/2HXs04y Instagram - Personal: https://bit.ly/2K11sS4 Instagram - Automotive: https://bit.ly/2Im03T6 Instagram - Racing: https://bit.ly/2Z2B6mm Instagram - Photography: https://bit.ly/2F1LumD Twitter: https://bit.ly/2WNX8vI SIM RIG: ►Thrustmaster T300RS - https://amzn.to/2KBMqlr ►TH8A SHIFTER - https://amzn.to/2KBppz2 ►G27 Pedals - https://amzn.to/2KDjjhF ►Open Wheeler Stand and Racing Seat PC SPECS: ►Intel 5930K CPU - https://amzn.to/2WsVCe2 ►H100iGTX CPU Cooler - https://amzn.to/31klk8n ►ASUS STRIX 980TI GPU - https://amzn.to/31mgk36 ►ASUS X99 DELUXE Motherboard - https://amzn.to/2MzcbFB ►Coarsair Vengance LPX 3000 DDR4 16GB - https://amzn.to/2Wuxtc1 ►Intel 400GB PCIE SSD - https://amzn.to/2WxRgXX ►Seagate 2TB SSHD - https://amzn.to/2WtxSX7 ►10TB Seagate Barracuda HDD - https://amzn.to/2MxHZdU ►Coarsair 760T Case - https://amzn.to/2WpTDHE ►Coarsair AX1200i - https://amzn.to/2Zh351H MONITERS: ►Acer Predator XB321HK 32" 4K 60Hz - https://amzn.to/2WvPZkr ►Samsung 32" LCD TV
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