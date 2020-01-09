Очередной кроссовер Skoda, гибридный Jeep Wrangler и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Skoda показала эскизы компактного кроссовера, подготовленного для индийского рынка. Концепт модели под названием Vision IN продемонстрируют вживую в начале февраля на выставке Auto Expo в Дели, а серийная версия с другим именем дебютирует в течение 2020 года. Также известно, что кроссовер станет первой моделью, построенной на упрощённой архитектуре MQB-A0 IN.
Понравился Skoda Vision IN?
Jeep Wrangler стал подключаемым гибридом
На выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе дебютировала гибридная модификация внедорожника Wrangler Rubicon. Тяговый аккумулятор можно заряжать от сети через розетку, размещённую на левом переднем крыле. Информации о технических характеристиках пока нет. Лишь известно, что Wrangler сохранил задний неразрезной мост и все свои внедорожные качества.
Карлос Гон рассказал о причинах побега из Японии
Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон провёл пресс-конференцию в Бейруте, куда бежал из Токио от уголовного преследования. Некоторые источники утверждают, что он незаконно пересёк границу в чехле от музыкального инструмента. По мнению Гона, против него устроили настоящий сговор, в котором участвовали «недобросовестные» сотрудники Nissan и даже члены японского правительства. Гон заявил, что знает их имена, но не будет их раскрывать.
По оценкам представителей экс-главы альянса, судебный процесс, начавшийся в ноябре 2018 года, мог растянуться как минимум на пять лет. При этом доля обвинительных приговоров в Японии составляет 99,4 процента. За незаконное присвоение средств альянса Карлосу Гону грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.
Источник: Automotive News (англ.)
BMW X7 оснастили роскошным троном
Компания BMW на выставке CES 2020 показала флагманский кроссовер X7 в концептуальной модификации ZeroG Lounger. Автомобиль получил пассажирское переднее сиденье повышенной комфортности, умеющее наклоняться на 60 градусов. Кресло имеет подставку для ног, вентиляцию и массаж, а вместо противосолнечного козырька перед пассажиром установлен монитор. Видимо, в BMW готовят конкурента для Mercedes-Maybach GLS.
Пикап Tesla сравнили в дрэге с Ford Raptor. В виртуальной реальности
Автор канала Scott van Breda создал Tesla Cybertruck в гоночном симуляторе Assetto Corsa и наделил его характеристиками, о которых рассказал Илон Маск на презентации пикапа. Это сделано ради двухкилометрового дрэга, в котором против необычного электромобиля выступил виртуальный Ford