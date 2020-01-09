Очередной кроссовер Skoda, гибридный Jeep Wrangler и другие новости за ночь

Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон провёл пресс-конфе­ренцию в Бейруте, куда бежал из Токио от уголовного преследо­вания. Некоторые источники утверж­дают, что он незаконно пересёк границу в чехле от музыкального инстру­мента. По мнению Гона, против него устроили настоящий сговор, в котором участво­вали «недобро­совестные» сотрудники Nissan и даже члены японского прави­тельства. Гон заявил, что знает их имена, но не будет их раскрывать.

По оценкам представителей экс-главы альянса, судебный процесс, начавшийся в ноябре 2018 года, мог рас­тянуться как минимум на пять лет. При этом доля обвини­тельных приговоров в Японии состав­ляет 99,4 процента. За незаконное при­своение средств альянса Карлосу Гону грозит тюремное заключе­ние сроком до десяти лет.