Обновлённая BMW 7 серии и другие новости новогодних каникул

Компания Ford рассекретила кроссовер Police Interceptor Utility – полицейскую версию модели Explorer нового поколения. А гражданскую модификацию покажут 9 января на специальном мероприятии в Детройте, которое пройдёт на стадионе Ford Field.

Police Interceptor Utility получил усиленный кузов, выдерживающий удар сзади на скорости 121 км/ч, более производительную систему охлаждения, мощные тормоза и простые штампованные колеса. Для тарана установлен мощный кенгурятник, а систему предотвращения аварий стала отключаемой. Также у этой версии есть система Police Perimeter Alert, которая сканирует пространство на 270 градусов сбоку и сзади автомобиля – при обнаружении угрозы она блокирует двери, закрывает стёкла и предупреждает полицейских в салоне о возможности нападения.

Гамма силовых установок полицейского Ford Explorer состоит из гибрида на базе двигателя 3.3 V6, обычной версии того же мотора и трёхлитровой «турбошестёрки». Все агрегаты сочетаются с десятиступенчатым автоматом и полным приводом. Поставки новых кроссоверов полицейским начнутся в мае 2019 года.