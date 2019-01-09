Обновлённая BMW 7 серии и другие новости новогодних каникул
Рестайлинговую версию BMW 7 серии засветили сразу несколько источников – появились изображения модели из конфигуратора, а также фотографии «живой» машины с закрытой презентации для клиентов. Большую решётку радиатора заменили на огромную, светодиодные фары стали уже, бамперы разных версий теперь отличаются ещё сильнее, а задние фонари соединили светодиодной полосой. Мировая премьера обновлённого флагманского седана BMW состоится уже в ближайшее время.
Источник: BMWBlog (англ.)
Полицейский Ford Explorer представили раньше гражданской версии
Компания Ford рассекретила кроссовер Police Interceptor Utility – полицейскую версию модели Explorer нового поколения. А гражданскую модификацию покажут 9 января на специальном мероприятии в Детройте, которое пройдёт на стадионе Ford Field.
Police Interceptor Utility получил усиленный кузов, выдерживающий удар сзади на скорости 121 км/ч, более производительную систему охлаждения, мощные тормоза и простые штампованные колеса. Для тарана установлен мощный кенгурятник, а систему предотвращения аварий стала отключаемой. Также у этой версии есть система Police Perimeter Alert, которая сканирует пространство на 270 градусов сбоку и сзади автомобиля – при обнаружении угрозы она блокирует двери, закрывает стёкла и предупреждает полицейских в салоне о возможности нападения.
Гамма силовых установок полицейского Ford Explorer состоит из гибрида на базе двигателя 3.3 V6, обычной версии того же мотора и трёхлитровой «турбошестёрки». Все агрегаты сочетаются с десятиступенчатым автоматом и полным приводом. Поставки новых кроссоверов полицейским начнутся в мае 2019 года.
Компания Polestar рассказала о второй модели
Фирма Polestar долгое время была придворным ателье Volvo, а теперь она готовит к производству свою первую модель – 600-сильное гибридное купе Polestar 1. Старт производства намечен на середину 2019 года, а сейчас появилась информация о второй модели Polestar 2 – так назовут электрический четырёхдверный фастбек с силовой установкой мощностью около 400 л.с.. Запас хода на одной зарядке составит 480 километров. Кроме того, Polestar 2 станет первым автомобилем, который получит новый интерфейс мультимедийки от Google и автомобильную версию системы Google Assistant. Дата премьеры второй модели пока не объявлена.
Источник: Motor1 (англ.)
Стартап Atlis раскрыл подробности о электрическом пикапе
Компания Atlis Motor Vehicle из Аризоны показала рендеры своей первой модели – электропикапа Atlis XT. Как и прямой конкурент Rivian, Atlis построен на «платформе-скейтборде» с компактной компоновкой шасси, аккумуляторов и других узлов. У каждого колеса будет свой электромотор, максимальная скорость составит 193 км/ч, время разгона до 97 км/ч – 5 секунд без нагрузки и 18 секунд с полной нагрузкой и прицепом.
На выбор предложат версии с запасом хода на 483, 644 или 805 километров. С помощью фирменного терминала полная зарядка аккумуляторов должна занимать 15 минут. В зависимости от версии пикап сможет брать на борт от 450 до 2270 килограммов груза, а масса буксируемого прицепа может достигать 16 тонн! Стандартный дорожный просвет пикапа составляет 305 миллиметров, с «внедорожным» пакетом – 381 миллиметров. Atlis Motor Vehicle заявлет, что серийный Atlis XT появится в 2020 году.
Источник: InsideEV’s (англ.)
Концепт Infiniti QX Inspiration показали с двух сторон
Компания Infiniti показала две фотографии концептуального электрокроссовера QX Inspiration – его премьера состоится на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Автомобиль демонстрирует направление дальнейшего развития дизайна марки, а также новую платформу для серийных элетромобилей марки. Никаких подробностей об Infiniti QX Inspiration не сообщили. Известно лишь, что интерьер шоу-кара «выполнен вручную с использованием традиционных технологий и материалов японской культуры».