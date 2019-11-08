Патент на интерьер Lada 4х4 Vision, электрокроссовер Ford и другие новости за ночь
Николай Андреев
АвтоВАЗ запатентовал интерьер концепта Lada Vision 4x4, представленного на автосалоне в Москве в августе 2018 года. Документ опубликован в базе Роспатента, но не раскрывает новые детали серийной версии модели — все элементы салона точно такие же, как у выставочного шоу-кара.
Ранее президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что новая Lada 4х4 появится не раньше 2022 года. А первое время новинка будет производиться параллельно с нынешним внедорожником, который представили ещё в 1977 году под названием «Нива».
Источник: Росстандарт
Электрокроссовер Ford показал свою внешность
Фотошпионам удалось заснять первый электрический кроссовер Ford с минимальным камуфляжем. Видно, что дизайнеры компании старались сделать модель максимально похожей на купе Mustang: у них схожая оптика и линия бокового остекления. Электрокроссовер Ford с запасом хода в 600 километров представят 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продажу он поступит в 2020 году.
Источник: Autoblog (англ.)
Понравился дизайн электрокроссовера Ford?
Pagani устроит выставку суперкаров на вокзале
На центральном железнодорожном вокзале Нью-Йорка компания Pagani проведёт показ главных суперкаров марки — в честь своего двадцатилетия. В главном зале будут выставлены шесть автомобилей — самая первая Zonda, представленная на Женевском автосалоне 1999 года, Zonda F, Zonda R, Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta, а также последняя новинка — Huayra Roadster BC. Планируется, что выставку посетят более миллиона человек.
Новая Karma получит «крылья чайки»
Американская фирма Karma Automotive, принадлежащая китайскому производителю автокомпонентов Wanxiang, показала первый тизер концепта SC2, который дебютирует в конце ноября. Он является эволюцией электрического SC1 Vision и новинка будет отличаться кузовом с подъёмными дверьми типа «крылья чайки». Другой информации о Karma SC2 пока нет.
Посмотрите, как Nissan Skyline GT-R не удержался на прямой во время дрэга
Во время одиночных дрэг-заездов в США водитель не смог удержать тюнингованный Nissan Skyline GT-R R34 и улетел в ограждение. Помимо увеличения мощности, у купе убрали полный привод в пользу заднего – видимо, это и сыграло злую шутку.