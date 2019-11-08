Патент на интерьер Lada 4х4 Vision, электрокроссовер Ford и другие новости за ночь

Фотошпионам удалось заснять первый электрический кроссовер Ford с минимальным камуфляжем. Видно, что дизайнеры компании старались сделать модель максимально похожей на купе Mustang: у них схожая оптика и линия бокового остекления. Электрокроссовер Ford с запасом хода в 600 километров представят 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продажу он поступит в 2020 году.