BMW 3-й серии GT – всё, безумный Гелик и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Глава BMW Харальд Крюгер заявил, что у пятидверки BMW 3-й серии GT не будет преемника. Об этом руководитель компании сообщил в докладе, посвящённом финансовым результатам автопроизводителя за первый квартал 2019 года.
Довольно нишевая и не самая популярная модель BMW не выдержала прессинга со стороны кроссоверов, которые продаются гораздо лучше. К тому же сам форм-фактор 3-й серии GT не вписывается в современную линейку моделей BMW.
Будете скучать по этой BMW?
Google сделал мобильного помощника для водителей
Компания Google представила обновлённую версию персонального ассистента Google Assistant, у которого появился новый режим для водителей. Он активируется голосовой командой или автоматически, при подключении смартфона к автомобильной мультимедийке через Bluetooth.
Во время движения ассистент выводит на экран смартфона навигацию, данные о звонках и сообщениях, показывает оптимальные маршруты, ориентируясь на запланированные в календаре встречи и поездки. Он также предлагает перезвонить по громкой связи, если найдёт пропущенные вызовы, или может загрузить из «облака» любимые музыкальные треки.
Обновлённый ассистент появится на мобильных приложениях летом. В Google говорят, что Assistant Driving Mode станет хорошей альтернативой Android Auto для машин, в которых нет мультимедиек с большими дисплеями.
А у Ferrari просто всё хорошо
Компания Ferrari похвалилась успешными продажами по результатам первого квартала 2019 года. За первые три месяца было продано 2610 машин – на 23% больше, чем за тот же период 2018-го. Если динамика сохранится, то этот год вполне может стать рекордным для марки. Особенно успешными считаются продажи на китайском рынке: там они выросли на 79%. Выручка за первый квартал увеличилась на 14%.
В 2019 году Ferrari планирует показать ещё четыре новые модели: скорее всего, речь идёт о двух среднемоторных суперкарах и двух моделях класса GT.
Автор Audi RS6 в DTM-обвесе доделал безумный Гелик. Просто посмотрите на него!
Джон Олсон (тот самый горнолыжник, у которого была Audi RS6 в диком DTM-обвесе и Lamborghini Murcielago на резине с боевым шипом) представил свой новый автомобиль – самый внедорожный Гелик без крыши.
Над этим Mercedes-Benz G500 4×4² начали работать ещё в прошлом году: ему полностью срезали крышу и часть стоек, чтобы внедорожник проще было загонять на тесные подземные парковки. Однако ездить под дождём на автомобиле стало невозможно.
Поэтому специально для машины Олсона смастерили большой матерчатый верх, а заодно перекрасили её в белый цвет. Кстати, в этот же цвет окрашены некоторые детали салона и даже пружины подвески. Что под капотом? Форсированный до 850 сил турбированный V8!
BMW врезалась в дом и разрушила его до основания
В Нью-Йорке 20-летний лихач на BMW не справился с управлением и влетел в здание на углу одного из перекрестков. Машина протаранила несущие конструкции, и дом рухнул. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Водитель получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу.
One patient with a non-life threatening injury transported to hospital from building collapse on Ave P in Brooklyn. pic.twitter.com/MVzzU9hAgF— FDNY (@FDNY) 7 мая 2019 г.
Just got this surveillance video showing the moment of impact when a speeding car took down an entire building at Ave P and E 5 in Brooklyn last night #abc7NY https://t.co/HXNpiGfpzf pic.twitter.com/sfarp7DYb7— Derick Waller (@wallerABC7) 7 мая 2019 г.