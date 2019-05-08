Обновлённый Mercedes-Benz GLC в России: меньше версий, выше цены

BMW 3-й серии GT – всё, безумный Гелик и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Глава BMW Харальд Крюгер заявил, что у пятидверки BMW 3-й серии GT не будет преемника. Об этом руководитель компании сообщил в докладе, посвящённом финансовым результатам автопроизводителя за первый квартал 2019 года.

Довольно нишевая и не самая популярная модель BMW не выдержала прессинга со стороны кроссоверов, которые продаются гораздо лучше. К тому же сам форм-фактор 3-й серии GT не вписывается в современную линейку моделей BMW.

Будете скучать по этой BMW?

Google сделал мобильного помощника для водителей

Компания Google представила обновлённую версию персонального ассистента Google Assistant,  у которого появился новый режим для водителей. Он активируется голосовой командой или автоматически, при подключении смартфона к автомобильной мультимедийке через Bluetooth.

Во время движения ассистент выводит на экран смартфона навигацию, данные о звонках и сообщениях, показывает оптимальные маршруты, ориентируясь на запланированные в календаре встречи и поездки. Он также предлагает перезвонить по громкой связи, если найдёт пропущенные вызовы, или может загрузить из «облака» любимые музыкальные треки.

Обновлённый ассистент появится на мобильных приложениях летом. В Google говорят, что Assistant Driving Mode станет хорошей альтернативой Android Auto для машин, в которых нет мультимедиек с большими дисплеями.

А у Ferrari просто всё хорошо

Компания Ferrari похвалилась успешными продажами по результатам первого квартала 2019 года. За первые три месяца было продано 2610 машин – на 23% больше, чем за тот же период 2018-го. Если динамика сохранится, то этот год вполне может стать рекордным для марки. Особенно успешными считаются продажи на китайском рынке: там они выросли на 79%. Выручка за первый квартал увеличилась на 14%.

В 2019 году Ferrari планирует показать ещё четыре новые модели: скорее всего, речь идёт о двух среднемоторных суперкарах и двух моделях класса GT.

Автор Audi RS6 в DTM-обвесе доделал безумный Гелик. Просто посмотрите на него!

Джон Олсон (тот самый горнолыжник, у которого была Audi RS6 в диком DTM-обвесе и Lamborghini Murcielago на резине с боевым шипом) представил свой новый автомобиль – самый внедорожный Гелик без крыши.

Над этим Mercedes-Benz G500 4×4² начали работать ещё в прошлом году: ему полностью срезали крышу и часть стоек, чтобы внедорожник проще было загонять на тесные подземные парковки. Однако ездить под дождём на автомобиле стало невозможно.

Поэтому специально для машины Олсона смастерили большой матерчатый верх, а заодно перекрасили её в белый цвет. Кстати, в этот же цвет окрашены некоторые детали салона и даже пружины подвески. Что под капотом? Форсированный до 850 сил турбированный V8!

The biggest thanks to DTMobility for this incredible work on this unique build: https://www.dtmobility.com https://www.instagram.com/dtmobility.nl __________ http://instagram.com/jonolsson1 http://instagram.com/benjaminortega http://instagram.com/jannid http://instagram.com/kota __________ Get our awesome bags here: http://bit.ly/Doucebags-JO Get our music here: https://goo.gl/xZEaOP SONGS: - Tobu - Turn It Up (http://ncs.io/Tobu_TurnItUp) - Dreams Beyond - Hallmore - Lost in Thoughts - Howard Harper-Barnes - She's Got a Ticket to My Heart (Instrumental Version) - Basixx __________ Watch Janni's vlogs here: http://youtube.com/jannideler Watch more vlogs in this playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9HcrDgQ95XILZ6uDYsW_9Vt0A_7GTOyd Business enquiries: jonolssonvlogs@gmail.com Produced by Benjamin Ortega and Jon Olsson.

BMW врезалась в дом и разрушила его до основания

В Нью-Йорке 20-летний лихач на BMW не справился с управлением и влетел в здание на углу одного из перекрестков. Машина протаранила несущие конструкции, и дом рухнул. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Водитель получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу.

Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение