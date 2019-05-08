BMW 3-й серии GT – всё, безумный Гелик и другие новости за ночь

Глава BMW Харальд Крюгер заявил, что у пятидверки BMW 3-й серии GT не будет преемника. Об этом руководитель компании сообщил в докладе, посвящённом финансовым результатам автопроизводителя за первый квартал 2019 года.

Довольно нишевая и не самая популярная модель BMW не выдержала прессинга со стороны кроссоверов, которые продаются гораздо лучше. К тому же сам форм-фактор 3-й серии GT не вписывается в современную линейку моделей BMW.