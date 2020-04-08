«Ноздри» электрокаров BMW, оплата ипотеки за покупку Форда и другие новости за ночь
Николай Андреев
Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч заявил, что компания будет устанавливать на электромобили фирменные «ноздри», несмотря на то, что таким автомобилям радиаторные решётки не нужны. По его словам, эта деталь является главной фишкой, отличающей BMW от конкурентов.
Также Дукеч прокомментировал постоянное увеличение размеров радиаторных решёток. Он считает, что фанаты BMW привыкнут к огромным «ноздрям», а жалующиеся на них люди, как правило, никогда не владели автомобилями баварской марки.
Источник: Autoblog (англ.)
Привыкли к гигантским «ноздрям» новых BMW?
Дилер в США готов оплатить ипотеку за покупку машины
Дилерский центр Koons Silver Spring из штата Мэриленд, который занимается продажей автомобилей Ford, запустил необычную акцию. За покупку новой машины в апреле дилер обязуется два месяца закрывать платежи по ипотеке клиента: до 1500 долларов (113 тысяч рублей) за каждый месяц. На такой шаг автосалон пошёл из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса.
Источник: Koons Silver Spring (англ.)
SsangYong остался почти без денег
Индийский концерн Mahindra отказался выдавать принадлежащей ему корейской компании SsangYong ранее согласованные 500 миллиардов вон (412 миллионов долларов) и предложил ей поискать инвестиции на стороне. Это связано с тем, что продажи автомобилей Mahindra в марте упали на 88%. Концерн лишь оказал единовременную помощь в размере 40 миллиардов вон (33 миллиона долларов), которых SsangYong может хватить на три месяца.
С российского рынка SsangYong ушёл в 2018 году из-за низкого спроса на сильно подорожавшие модели. Последние автомобили распродали спустя год.
Концептуальный седан Polestar превратится в кроссовер
Шеф-дизайнер Polestar Максимилиан Миссони рассказал, что некоторые детали внешности концептуального седана Precept перейдут на электрический кроссовер Polestar 3. А именно: передняя часть кузова с двухэтажными фарами и панелью SmartZone с датчиками автопилота, а также дизайн фонарей и интерьера. Серийную версию Polestar 3 представят в 2021 году.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите, как 1014-сильный Jeep Gladiator прыгает по пустыне
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило протестировать на песчаных дюнах пикап Maximus 1000, построенный на базе Jeep Gladiator. Он оснащён компрессорным 6,2-литровым V8 мощностью 1014 л.с., а также лифтованной на 15 сантиметров подвеской и