Коллекцию из 129 американских раритетов выставили на аукцион

«Ноздри» электрокаров BMW, оплата ипотеки за покупку Форда и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Концепт BMW i4

Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч заявил, что компания будет устанав­ливать на электро­мобили фирменные «ноздри», несмотря на то, что таким автомо­билям радиаторные решётки не нужны. По его словам, эта деталь является главной фишкой, отличающей BMW от конкурентов.

Также Дукеч прокомментировал постоянное увеличение размеров радиаторных решёток. Он считает, что фанаты BMW привыкнут к огромным «ноздрям», а жалующиеся на них люди, как правило, никогда не владели автомо­билями баварской марки.

Источник: Autoblog (англ.)

Привыкли к гигантским «ноздрям» новых BMW?

Дилер в США готов оплатить ипотеку за покупку машины

Дилерский центр Koons Silver Spring из штата Мэриленд, который занимается продажей автомобилей Ford, запустил необычную акцию. За покупку новой машины в апреле дилер обязуется два месяца закрывать платежи по ипотеке клиента: до 1500 долларов (113 тысяч рублей) за каждый месяц. На такой шаг автосалон пошёл из-за падения спроса на фоне распро­странения коронавируса.

Источник: Koons Silver Spring (англ.)

SsangYong остался почти без денег

Индийский концерн Mahindra отказался выдавать принад­лежащей ему корейской компании SsangYong ранее согласо­ванные 500 миллиардов вон (412 миллионов долларов) и предложил ей поискать инвестиции на стороне. Это связано с тем, что продажи автомо­билей Mahindra в марте упали на 88%. Концерн лишь оказал едино­временную помощь в размере 40 милли­ардов вон (33 милли­она долларов), которых SsangYong может хватить на три месяца.

С российского рынка SsangYong ушёл в 2018 году из-за низкого спроса на сильно подоро­жав­шие модели. Последние автомобили распродали спустя год.

Концептуальный седан Polestar превратится в кроссовер

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Шеф-дизайнер Polestar Максимилиан Миссони рассказал, что некоторые детали внешности концепту­ального седана Precept перейдут на электри­ческий кроссовер Polestar 3. А именно: передняя часть кузова с двухэтажными фарами и панелью SmartZone с датчиками автопилота, а также дизайн фонарей и интерьера. Серийную версию Polestar 3 представят в 2021 году.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите, как 1014-сильный Jeep Gladiator прыгает по пустыне

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило протестировать на песчаных дюнах пикап Maximus 1000, построенный на базе Jeep Gladiator. Он оснащён компрессорным 6,2-литровым V8 мощностью 1014 л.с., а также лифтованной на 15 санти­метров подвеской и 20-дюймо­выми колёсными дисками с внедорожной резиной. Тираж Hennessey Maximus 1000 ограничен 24 экзем­плярами. Цена каждого — минимум 225 000 долларов (17 милли­онов рублей).

ORDER YOUR MAXIMUS SHIRT TODAY: https://www.blipshift.com/products/maximus-overdrive Availability ends April 20! This is the ultimate Jeep Gladiator. Hennessey's MAXIMUS 1000 HP features a 6.2L supercharged Hellcat V8 engine, off-road suspension and tires, heavy-duty axles and driveshafts, and custom MAXIMUS bumpers, badging, and interior. This incredible build is guaranteed with a 3 Year/ 36,000 Mile Warranty and limited to 24 examples. POWERED BY PENNZOIL! Hennessey MAXIMUS 1000 Vehicle Page: http://bit.ly/Maximus1000 For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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