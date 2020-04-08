«Ноздри» электрокаров BMW, оплата ипотеки за покупку Форда и другие новости за ночь

Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч заявил, что компания будет устанав­ливать на электро­мобили фирменные «ноздри», несмотря на то, что таким автомо­билям радиаторные решётки не нужны. По его словам, эта деталь является главной фишкой, отличающей BMW от конкурентов.

Также Дукеч прокомментировал постоянное увеличение размеров радиаторных решёток. Он считает, что фанаты BMW привыкнут к огромным «ноздрям», а жалующиеся на них люди, как правило, никогда не владели автомо­билями баварской марки.