Конкурент LC Prado от УАЗа, гоночный Aurus и другие новости недели

Пикап Hyundai, хардкорный Renault Megane и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Концепт Hyundai Santa Cruz 2015 года

Компания Hyundai подала заявку на регистрацию торговой марки Pavise, но пока только в Новой Зеландии. Согласно сопроводительным документам, это название относится к автомобилям и электрическим транспортным средствам. Предполагается, что под именем Hyundai Pavise выйдет либо новый кроссовер, либо пикап, появление которого марка подтвердила в 2018 году.

Источник: Auto Guide (англ.)

Этому миру нужен пикап Hyundai?

Трековый Renault Megane RS поймали без камуфляжа

Фотошпионы сфотографировали хот-хэтч Renault Megane RS Trophy-R, заточенный под трек-дни, во время рекламной съёмки. Внешне эта модификация отличается капотом с воздухозаборником и воздуховодами и наклейками на боковине. Ожидается, что новинка получит 300-сильную 1,8-литровую «турбочетвёрку», облегчённый кузов и перенастроенную подвеску с более жёсткими пружинами и амортизаторами. Премьера Megane RS Trophy-R состоится в ближайшие месяцы.

Источник: Autocar (англ.)

Заряженный Mercedes-Benz CLA показали на видео

Компания Mercedes-Benz опубликовала видеотизер седана Mercedes-AMG CLA 35. В нём можно разглядеть новые детали внешности и салона. По технике автомобиль не будет принципиально отличаться от модели A 35: новинка получит двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 306 л.с., полный привод и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Источник: Mercedes-Benz

Фискер рассказал новые подробности про электрокроссовер

Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, опубликовала новое изображение первого электрического кроссовера марки и объявила, что пока ещё безымянный электрокроссовер точно пропишется в США. В настоящее время рассматриваются варианты организации выпуска в 11 штатах. 

Старшим консультантом по производству станет Дон Джексон – эксперт автомобильной отрасли со стажем более 40 лет. Ранее Джексон занимал ключевые посты в американских подразделениях Toyota и Volkswagen. Электромобиль Fisker должен встать на конвейер во второй половине 2021 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Доработанный BMW M3 попытался побить BMW M5 на прямой

Канал Carwow провёл очередную битву мощных BMW. Британцы раздобыли седан M3 Competition, которому подняли мощность с 450 до 540 л.с. Хватит ли этого, чтобы обогнать старшую четырёхдверку – 625-сильную M5 Competition? Есть только один способ узнать…

It’s BMW Competition vs BMW Competition for our latest drag race! On the face of it you may think the M5 Competition already has the race in the bag thanks to its extra power... but don’t be fooled! The M3 Competition has been tuned to give it an extra 90hp! So will the added horsepower make the difference? It’s time to find out… Let’s race! Thanks to Evolve for bringing their BMW M3 Competition: https://www.evolveautomotive.com/ Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE
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