Пикап Hyundai, хардкорный Renault Megane и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Hyundai подала заявку на регистрацию торговой марки Pavise, но пока только в Новой Зеландии. Согласно сопроводительным документам, это название относится к автомобилям и электрическим транспортным средствам. Предполагается, что под именем Hyundai Pavise выйдет либо новый кроссовер, либо пикап, появление которого марка подтвердила в 2018 году.
Источник: Auto Guide (англ.)
Этому миру нужен пикап Hyundai?
Трековый Renault Megane RS поймали без камуфляжа
Фотошпионы сфотографировали хот-хэтч Renault Megane RS Trophy-R, заточенный под трек-дни, во время рекламной съёмки. Внешне эта модификация отличается капотом с воздухозаборником и воздуховодами и наклейками на боковине. Ожидается, что новинка получит 300-сильную 1,8-литровую «турбочетвёрку», облегчённый кузов и перенастроенную подвеску с более жёсткими пружинами и амортизаторами. Премьера Megane RS Trophy-R состоится в ближайшие месяцы.
Источник: Autocar (англ.)
Заряженный Mercedes-Benz CLA показали на видео
Компания Mercedes-Benz опубликовала видеотизер седана Mercedes-AMG CLA 35. В нём можно разглядеть новые детали внешности и салона. По технике автомобиль не будет принципиально отличаться от модели A 35: новинка получит двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 306 л.с., полный привод и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Источник: Mercedes-Benz
Фискер рассказал новые подробности про электрокроссовер
Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, опубликовала новое изображение первого электрического кроссовера марки и объявила, что пока ещё безымянный электрокроссовер точно пропишется в США. В настоящее время рассматриваются варианты организации выпуска в 11 штатах.
Старшим консультантом по производству станет Дон Джексон – эксперт автомобильной отрасли со стажем более 40 лет. Ранее Джексон занимал ключевые посты в американских подразделениях Toyota и Volkswagen. Электромобиль Fisker должен встать на конвейер во второй половине 2021 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Доработанный BMW M3 попытался побить BMW M5 на прямой
Канал Carwow провёл очередную битву мощных BMW. Британцы раздобыли седан M3 Competition, которому подняли мощность с 450 до 540 л.с. Хватит ли этого, чтобы обогнать старшую четырёхдверку – 625-сильную M5 Competition? Есть только один способ узнать…