Пикап Hyundai, хардкорный Renault Megane и другие новости за ночь

Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, опубликовала новое изображение первого электрического кроссовера марки и объявила, что пока ещё безымянный электрокроссовер точно пропишется в США. В настоящее время рассматриваются варианты организации выпуска в 11 штатах.

Старшим консультантом по производству станет Дон Джексон – эксперт автомобильной отрасли со стажем более 40 лет. Ранее Джексон занимал ключевые посты в американских подразделениях Toyota и Volkswagen. Электромобиль Fisker должен встать на конвейер во второй половине 2021 года.

