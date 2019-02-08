За выезд на «вафельницу» начнут штрафовать весной и другие новости за ночь

В Москве с 1 марта 2019 года начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. За соблюдением правил проезда перекрёстков будут следить сразу несколько камер, а сам момент нарушения снимут на видео.

Сейчас в Москве новая разметка нанесена на 103 перекрестках. Чтобы получить штраф, машина должна простоять на ней более 5 секунд. Наказание – 1000 рублей.