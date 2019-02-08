Subaru Legacy получил турбомотор и 11,6-дюймовый вертикальный экран

За выезд на «вафельницу» начнут штрафовать весной и другие новости за ночь

Новости

В Москве с 1 марта 2019 года начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. За соблюдением правил проезда перекрёстков будут следить сразу несколько камер, а сам момент нарушения снимут на видео.

Сейчас в Москве новая разметка нанесена на 103 перекрестках. Чтобы получить штраф, машина должна простоять на ней более 5 секунд. Наказание – 1000 рублей.

Источник: Autonews

Mazda MX-5 отметит юбилей спецверсией

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Фирма Mazda решила отметить 30-летний юбилей родстрера MX-5 спецверсией – 30th Anniversary Edition. Она представлена на Чикагском автосалоне – там же, где показали оригинальный родстер MX-5. Особенности новой модификации – оранжевый цвет кузова Mazda Racing Orange, кованые колёса Rays, оранжевые тормозные суппорты и элементы декора в салоне, а также памятные шильдики. Всего выпустят 3000 родстеров MX-5 30th Anniversary Edition с мягкой и жёсткой складывающейся крышей.

В России отзывают Bentley. из-за проблем с безопасностью

Bentley Mulsanne

Росстандарт объявил об отзыве 207 автомобилей Bentley: 111 экземпляров Continental, реализованных в 2018 году, и 96 седанов Mulsanne, проданных с 2012 по 2018 год. В первом случае выявлена ошибка в программном обеспечении, которая в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя руля. У седанов есть проблемы с замками ремней безопасности заднего сиденья, крепления которых могут не выдержать ударной нагрузки при ДТП.

Источник: Росстандарт

Автомобили станут грязнее из-за ужесточившихся экологических норм

Председатель правления Daimler Дитер Цетше заявил, что уровень выбросов вредных веществ автомобилей Mercedes-Benz в 2019 году будет выше, чем в 2017. Причина – в ужесточении экологических норм и смене стандартов их измерения (с устаревшего NEDC на новый WLTP). По его словам, концерн Daimler постарается вернуть средний уровень выбросов модельного ряда к 2021 году за счёт продвижения электрических и гибридных версий.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву»

Этот забавный случай произошёл в Саратове и похоже, что в здешних полях проще найти верблюда, чем трактор.

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