Дата премьеры пикапа Tesla, хот-хэтч Toyota Yaris и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава компании Tesla Илон Маск объявил, что премьера электрического пикапа марки состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе в штаб-квартире SpaceX. Ранее Маск рассказывал, что модель получит очень футуристичный дизайн, вдохновлённый фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, действие в котором происходит как раз в ноябре 2019 года.
Салон пикапа Tesla будет шестиместным, а все модификации снабдят двумя электромоторами, полным приводом и пневмоподвеской. Начальная стоимость модели не превысит отметку в 50 тысяч долларов (3,19 миллиона рублей).
Источник: Илон Маск
Toyota Yaris станет полноприводным хот-хэтчем
Компания Toyota опубликовала первый официальный тизер «заряженной» версии хэтчбека Yaris нового поколения, подготовленную спортивным подразделением Gazoo Racing. Она получит приставку
Нужен ли небольшому хэтчбеку полный привод?
Экстремальный BMW M2 CS получил гоночную версию
После премьеры купе BMW M2 CS (Competition Sport), оснащённого 450-сильным двигателем от M4 Competition и множеством деталей из карбона, баварская компания рассказала о его гоночной версии.
Из-за ограничений различных чемпионатов мощность трёхлитровой битурбированной «шестёрки» S55 регулируется только в пределах 280–365 лошадиных сил. С двигателем сочетается семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и механический задний дифференциал с дополнительным охлаждением. Первые поставки
Прототип Honda Civic получил забавный камуфляж
В Китае на одной из парковок прохожий сфотографировал рестайлинговый хэтчбек Honda Civic, который испытатели закамуфлировали на скорую руку. В ход пошли куски белой плёнки, закреплённой оградительной лентой. Но всё равно можно понять по изменённой «начинке» фар, переднему бамперу и новым дискам, что это не жертва вандалов, а предсерийный прототип.
Источник: Сarscoops (англ.)
Битва универсалов в дрэге: старый «американец» против нового «немца»
В Нидерландах на дрэг-заезды заявился универсал Plymouth Fury 1964 года и попробовал обогнать на прямой более современные машины. Среди соперников оказались купе Honda Integra Type-R, хэтчбек Seat Leon Cupra и самый грозный конкурент – универсал Audi RS6. Посмотрите, смог ли американский раритет выиграть в заездах.