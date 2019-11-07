Дата премьеры пикапа Tesla, хот-хэтч Toyota Yaris и другие новости за ночь

Глава компании Tesla Илон Маск объявил, что премьера электрического пикапа марки состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе в штаб-квартире SpaceX. Ранее Маск рассказывал, что модель получит очень футуристичный дизайн, вдохновлённый фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, действие в котором происходит как раз в ноябре 2019 года.

Салон пикапа Tesla будет шести­местным, а все модификации снабдят двумя электромоторами, полным приводом и пневмоподвеской. Начальная стоимость модели не превысит отметку в 50 тысяч долларов (3,19 миллиона рублей).