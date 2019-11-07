Из пикапа Ford сделали карбоновый дом на колёсах за 700 000 долларов

Дата премьеры пикапа Tesla, хот-хэтч Toyota Yaris и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Единственный тизер пикапа Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск объявил, что премьера электрического пикапа марки состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе в штаб-квартире SpaceX. Ранее Маск рассказывал, что модель получит очень футуристичный дизайн, вдохновлённый фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, действие в котором происходит как раз в ноябре 2019 года. 

Салон пикапа Tesla будет шести­местным, а все модификации снабдят двумя электромоторами, полным приводом и пневмоподвеской. Начальная стоимость модели не превысит отметку в 50 тысяч долларов (3,19 миллиона рублей).

Источник: Илон Маск

Toyota Yaris станет полноприводным хот-хэтчем

Компания Toyota опубликовала первый официальный тизер «заряженной» версии хэтчбека Yaris нового поколения, подготовленную спортивным подразделением Gazoo Racing. Она получит приставку GR-4, что намекает на появление полного привода, ведь новая платформа GA-B позволяет его устанав­ливать на модель. Официальный дебют новинки состоится совсем скоро – 17 ноября, во время проведения ралли Австралии.

Нужен ли небольшому хэтчбеку полный привод?

Экстремальный BMW M2 CS получил гоночную версию

BMW M2 CS Racing
BMW M2 CS Racing
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BMW M2 CS Racing

После премьеры купе BMW M2 CS (Competition Sport), оснащённого 450-сильным двигателем от M4 Competition и множеством деталей из карбона, баварская компания рассказала о его гоночной версии. У M2 CS Racing есть крупное антикрыло, регулируемая подвеска, каркас безопасности, гоночные кресла с многототечными ремнями и специальный топливный бак.

Из-за ограничений различных чемпионатов мощность трёхлитровой битурбированной «шестёрки» S55 регулируется только в пределах 280–365 лошадиных сил. С двигателем сочетается семи­ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и механический задний дифферен­циал с дополни­тельным охлаждением. Первые поставки BMW M2 CS Racing начнутся в середине 2020 года, а стоимость гоночного купе не отличается от стандартной версии: она составляет 95 000 евро (6,7 милли­она рублей).

Прототип Honda Civic получил забавный камуфляж

В Китае на одной из парковок прохожий сфотографировал рестайлинговый хэтчбек Honda Civic, который испытатели закамуфлировали на скорую руку. В ход пошли куски белой плёнки, закреплённой оградительной лентой. Но всё равно можно понять по изменённой «начинке» фар, переднему бамперу и новым дискам, что это не жертва вандалов, а предсерийный прототип.

Источник: Сarscoops (англ.)

Битва универсалов в дрэге: старый «американец» против нового «немца»

В Нидерландах на дрэг-заезды заявился универсал Plymouth Fury 1964 года и попробовал обогнать на прямой более современные машины. Среди соперников оказались купе Honda Integra Type-R, хэтчбек Seat Leon Cupra и самый грозный конкурент – универсал Audi RS6. Посмотрите, смог ли американский раритет выиграть в заездах.

This time I have filmed something complety different on the drag strip: a Plymouth Gran Fury Sport Suburban! In this video you can watch it, drag racing against a very fast Audi RS6 Avant C7, Seat Leon and more! Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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