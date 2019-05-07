В России разрешили класть асфальт в снег, в США создали робокопа и другие новости за ночь

Опубликован официальный скетч обновлённого лифтбэка Skoda Superb (живьём машину представят в конце мая). Модели слегка поменяли оптику и решётку радиатора. Обещают и новый дизайн интерьера, а у мультимедийки уже в базовой комплектации появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, Superb получит новую гибридную модификацию на основе 1,4-литрового турбомотора TSI (как у Volkswagen Passat GTE). Мощность силовой установки составит около 215 лошадиных сил.