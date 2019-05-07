Фотограф разобрал суперкар на тысячи кусочков ради очень красивого постера

В России разрешили класть асфальт в снег, в США создали робокопа и другие новости за ночь

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Андрей Шульдешов

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый ГОСТ, который разрешает проводить дорожные работы при неблагоприятных погодных условиях. Теперь российским дорожникам можно класть асфальт в снег, дождь и мороз. Обосновано тем, что в последние годы подрядчики выполняли асфальтирование в мороз без ущерба качеству.

  • Под неблагоприятными погодными условиями понимаются температуры от +5 до -10 градусов по Цельсию весной и летом и от +10 до -10 градусов – осенью и зимой. В таких условиях асфальт нужно перевозить к месту ремонта в подогреваемых кузовах, нижний слой дороги перед укладкой требуется очищать от снега и грязи, а при необходимости следует обработать реагентами и просушить специальными машинами.

  • Однако есть и ограничения: класть асфальт нельзя в минусовую температуру при скорости ветра выше 6 метров в секунду, а также при осадках интенсивностью выше 5 миллиметров в сутки. К тому же на скоростных магистралях категорий 1А и 1Б ремонт дорог можно производить только в тёплое время года.

  • Разработка ГОСТа заказана Росавтодором. Она обошлась в 8,9 миллиона рублей. ГОСТ создавался в интересах регионов с холодным климатом, в которых период тёплой погоды довольно короткий.

Источник: Коммерсант

Обновлённая Skoda Superb будет выглядеть вот так

Опубликован официальный скетч обновлённого лифтбэка Skoda Superb (живьём машину представят в конце мая). Модели слегка поменяли оптику и решётку радиатора. Обещают и новый дизайн интерьера, а у мультимедийки уже в базовой комплектации появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, Superb получит новую гибридную модификацию на основе 1,4-литрового турбомотора TSI (как у Volkswagen Passat GTE). Мощность силовой установки составит около 215 лошадиных сил.

Очень мощные и дорогие моторы Hellephant распродали за 48 часов

Примерно неделю назад компания Mopar (поставщик комплектующих и запчастей для автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep) открыла предзаказы на огромный семилитровый компрессорный мотор Hellephant, подходящий для установки в самые разные автомобили альянса FCA. Но купить этот мотор уже не получится: всю партию продали за 48 часов. Сколько именно моторов было реализовано, в компании не говорят, но, по слухам, речь идёт о ста собранных вручную двигателях. Каждый из них стоил около 30 000 долларов и не имел гарантии от производителя.

Названы цены на эффектный Porsche 911 Speedster (спойлер: очень дорого)

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Компания Porsche объявила приём заказов на новый Porsche 911 Speedster. В России автомобиль обойдётся в 21 681 000 рублей. Для сравнения: самый мощный и быстрый Porsche 911 GT2 RS стоит в России 19 245 000 рублей.

Спидстером компания Porsche прощается с 991-м кузовом. Двухдверку без крыши построили на шасси от GT3, но с новыми настройками. Модель получила четырёхлитровый оппозитник мощностью 508 л.с. и шестиступенчатую механику. Разгон до сотни занимает лишь 3,8 секунды. Всего выпустят 1948 автомобилей в честь первого родстера компании – Porsche 356 Roadster, который представили в 1948 году.

Робокоп существует! Вот как он выглядит

Технологическая компания SRI International показала прототип патрульного робота полицейского, который берёт на себя общение с водителями автомобилей. Патрульному экипажу нужно всего лишь остановить нарушителя (или подозреваемого) и подъехать вплотную к его машине. Затем к задержанному автомобилю приблизится робот с вебкамерой и несколькими системами сканирования. Офицер будет общаться с водителем через камеру, говоря что нужно делать. Смотрите, как это работает.

I'm Reuben Brewer, a Senior Robotics Research Engineer in SRI International's Advanced Technologies and Sciences Department (ATSD). Here at SRI International, our goal is to invent a better future by collaborating on key research areas like space satellites, robotics in space, conversational AI, surgical AI, quantum technology, and more. I'm here to show you my robot for making traffic stops safer for both police officers and motorists. Every year 16,915,140 drivers are pulled-over in traffic, 195,078 motorists have physical force used on them, 4,488 officers are assaulted, 89 of those motorists die, and 11 of those officers die. With such dangerous interactions between people, maybe it's time to send a robot in between them, one that can't hurt or be hurt. This prototype is a work in progress that I started in my garage and now work on at SRI international. It's only part of the solution, but I hope one day it could save lives. Want to see other exciting new technologies that SRI International is developing to invent a better future? Please visit our website http://sri.com to learn about more of our key research areas. Space Satellites: http://bit.ly/SRIcubesat Robotics: http://bit.ly/SRIrobotics Conversational AI: http://bit.ly/2Lgr66U and http://bit.ly/2PKJRxV and https://nyti.ms/2UXpu1A Quantum technology: http://bit.ly/2V7HJGx Deep Fake technology: https://cnn.it/2Y9qZvJ Music by Jed Brewer.

В компании говорят, что, по статистике, каждый год в США полицейские применяют физическую силу против 195 тысяч водителей и сами подвергаются нападениям почти в 4500 случаях. Новый робот призван снизить эти риски.

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