В России разрешили класть асфальт в снег, в США создали робокопа и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый ГОСТ, который разрешает проводить дорожные работы при неблагоприятных погодных условиях. Теперь российским дорожникам можно класть асфальт в снег, дождь и мороз. Обосновано тем, что в последние годы подрядчики выполняли асфальтирование в мороз без ущерба качеству.
Под неблагоприятными погодными условиями понимаются температуры от +5 до -10 градусов по Цельсию весной и летом и от +10 до -10 градусов – осенью и зимой. В таких условиях асфальт нужно перевозить к месту ремонта в подогреваемых кузовах, нижний слой дороги перед укладкой требуется очищать от снега и грязи, а при необходимости следует обработать реагентами и просушить специальными машинами.
Однако есть и ограничения: класть асфальт нельзя в минусовую температуру при скорости ветра выше 6 метров в секунду, а также при осадках интенсивностью выше 5 миллиметров в сутки. К тому же на скоростных магистралях категорий 1А и 1Б ремонт дорог можно производить только в тёплое время года.
Разработка ГОСТа заказана Росавтодором. Она обошлась в 8,9 миллиона рублей. ГОСТ создавался в интересах регионов с холодным климатом, в которых период тёплой погоды довольно короткий.
Источник: Коммерсант
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Опубликован официальный скетч обновлённого лифтбэка Skoda Superb (живьём машину представят в конце мая). Модели слегка поменяли оптику и решётку радиатора. Обещают и новый дизайн интерьера, а у мультимедийки уже в базовой комплектации появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
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Примерно неделю назад компания Mopar (поставщик комплектующих и запчастей для автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep) открыла предзаказы на огромный семилитровый компрессорный мотор Hellephant, подходящий для установки в самые разные автомобили альянса FCA. Но купить этот мотор уже не получится: всю партию продали за 48 часов. Сколько именно моторов было реализовано, в компании не говорят, но, по слухам, речь идёт о ста собранных вручную двигателях. Каждый из них стоил около 30 000 долларов и не имел гарантии от производителя.
Названы цены на эффектный Porsche 911 Speedster (спойлер: очень дорого)
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Спидстером компания Porsche прощается с 991-м кузовом. Двухдверку без крыши построили на шасси от GT3, но с новыми настройками. Модель получила четырёхлитровый оппозитник мощностью 508 л.с. и шестиступенчатую механику. Разгон до сотни занимает лишь 3,8 секунды. Всего выпустят 1948 автомобилей в честь первого родстера компании – Porsche 356 Roadster, который представили в 1948 году.
Робокоп существует! Вот как он выглядит
Технологическая компания SRI International показала прототип патрульного робота полицейского, который берёт на себя общение с водителями автомобилей. Патрульному экипажу нужно всего лишь остановить нарушителя (или подозреваемого) и подъехать вплотную к его машине. Затем к задержанному автомобилю приблизится робот с вебкамерой и несколькими системами сканирования. Офицер будет общаться с водителем через камеру, говоря что нужно делать. Смотрите, как это работает.
В компании говорят, что, по статистике, каждый год в США полицейские применяют физическую силу против 195 тысяч водителей и сами подвергаются нападениям почти в 4500 случаях. Новый робот призван снизить эти риски.