Обновлённый VW Tiguan, миллиардные убытки автопроизводителей и другие новости за ночь

Автопроизводители понесут огромные потери из-за коронавируса

Исследовательская компания AutoAnalysis подсчитала, что если ситуация с распро­стране­нием корона­вируса в мире не улучшится и автомо­бильным компаниям не удастся возоб­новить работу пред­приятий до конца апреля, то они потеряют минимум 100 милли­ардов долларов выручки. По мнению экспертов, мировые продажи автомо­билей к концу апреля снизятся до 4,6 миллиона штук.

Сейчас из-за пандемии производство автомобилей практически не ведётся ни в Европе, ни в Северной Америке. Каждая следующая неделя простоя пред­приятий и дилерских центров обойдётся европей­ским автопроиз­водителям в 8 милли­ардов евро, северо­американским — в 7,5 милли­ардов долларов. Получается, что к началу мая убыток компаний в двух регионах составит 66 милли­ардов евро и 52 милли­арда долларов соответ­ственно.