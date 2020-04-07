Обновлённый VW Tiguan, миллиардные убытки автопроизводителей и другие новости за ночь
Николай Андреев
Фотошпионы вновь заметили обновлённый Volkswagen Tiguan, но на этот раз — без обвеса. Кроссовер получил новую переднюю часть кузова с увеличенной радиаторной решёткой, другими фарами и бампером изменённой формы. Зимой раскрыли Tiguan со «спортивным» обвесом
Источник: Motor1 (англ.)
Автопроизводители понесут огромные потери из-за коронавируса
Исследовательская компания AutoAnalysis подсчитала, что если ситуация с распространением коронавируса в мире не улучшится и автомобильным компаниям не удастся возобновить работу предприятий до конца апреля, то они потеряют минимум 100 миллиардов долларов выручки. По мнению экспертов, мировые продажи автомобилей к концу апреля снизятся до 4,6 миллиона штук.
Сейчас из-за пандемии производство автомобилей практически не ведётся ни в Европе, ни в Северной Америке. Каждая следующая неделя простоя предприятий и дилерских центров обойдётся европейским автопроизводителям в 8 миллиардов евро, североамериканским — в 7,5 миллиардов долларов. Получается, что к началу мая убыток компаний в двух регионах составит 66 миллиардов евро и 52 миллиарда долларов соответственно.
Источник: Financial Times (англ.)
Топ-версия Genesis G80 станет 420-сильной
Седан Genesis G80 второго поколения, дебютировавший в конце марта, получит версию Sport с битурбированным 3.5 V6 мощностью 420 л.с. (560 Н·м) и восьмиступенчатым «автоматом». Такой вариант будет отличаться более агрессивным аэродинамическим обвесом и изменённой подвеской. Модификацию представят в ближайшее время. Стандартный Genesis G80 получил дефорсированный до 380 сил двигатель.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Хватит 420 сил для самой быстрой версии?
VW не планирует отказываться от ДВС
Глава инженерного подразделения Volkswagen Матиас Рабе рассказал, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания проживут гораздо дольше сроков запрета, которые вводят некоторые европейские страны. Одна из причин — электромобили всё ещё проигрывают бензиновым и дизельным машинам по запасу хода и скорости заправки. Также у автомобилей с ДВС может начаться новая жизнь после старта массового использования биотоплива.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на погоню нового Корвета за 911 GT3 RS
На калифорнийском гоночном треке во время свободных заездов новый 502-сильный Chevrolet Corvette и 520-сильный Porsche 911 GT3 RS устроили небольшую гонку между собой. И вот как это было.