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Обновлённый VW Tiguan, миллиардные убытки автопроизводителей и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Фотошпионы вновь заметили обновлённый Volkswagen Tiguan, но на этот раз — без обвеса. Кроссовер получил новую переднюю часть кузова с увели­ченной радиатор­ной решёткой, другими фарами и бампером изменённой формы. Зимой раскрыли Tiguan со «спортив­ным» обвесом R-Line, который в России пред­лагается в версии Sportline. Дата премьеры обнов­лённого кроссовера пока держится в секрете.

Источник: Motor1 (англ.)

Автопроизводители понесут огромные потери из-за коронавируса

Исследовательская компания AutoAnalysis подсчитала, что если ситуация с распро­стране­нием корона­вируса в мире не улучшится и автомо­бильным компаниям не удастся возоб­новить работу пред­приятий до конца апреля, то они потеряют минимум 100 милли­ардов долларов выручки. По мнению экспертов, мировые продажи автомо­билей к концу апреля снизятся до 4,6 миллиона штук.

Сейчас из-за пандемии производство автомобилей практически не ведётся ни в Европе, ни в Северной Америке. Каждая следующая неделя простоя пред­приятий и дилерских центров обойдётся европей­ским автопроиз­водителям в 8 милли­ардов евро, северо­американским — в 7,5 милли­ардов долларов. Получается, что к началу мая убыток компаний в двух регионах составит 66 милли­ардов евро и 52 милли­арда долларов соответ­ственно.

Источник: Financial Times (англ.)

Топ-версия Genesis G80 станет 420-сильной

Стандартный Genesis G80

Седан Genesis G80 второго поколения, дебютиро­вавший в конце марта, получит версию Sport с битурбиро­ванным 3.5 V6 мощностью 420 л.с. (560 Н·м) и восьми­ступен­чатым «автоматом». Такой вариант будет отличаться более агрес­сивным аэродина­мическим обвесом и изменённой подвеской. Модифи­кацию пред­ставят в ближайшее время. Стан­дартный Genesis G80 получил дефорсиро­ванный до 380 сил двигатель.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

Хватит 420 сил для самой быстрой версии?

VW не планирует отказываться от ДВС

Volkswagen Golf GTI

Глава инженерного подразделения Volkswagen Матиас Рабе рас­сказал, что авто­мобили с двига­телями внутреннего сгорания проживут гораздо дольше сроков запрета, которые вводят неко­торые европей­ские страны. Одна из причин — электро­мобили всё ещё проигры­вают бензино­вым и дизельным машинам по запасу хода и скорости заправки. Также у автомо­билей с ДВС может начаться новая жизнь после старта массового использо­вания биотоплива.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите на погоню нового Корвета за 911 GT3 RS

На калифорнийском гоночном треке во время свободных заездов новый 502-сильный Chevrolet Corvette и 520-сильный Porsche 911 GT3 RS устроили небольшую гонку между собой. И вот как это было.

New C8 Corvette takes to the track here at Willow Springs Raceway in Southern California. This is my first track day with the mid-engine Corvette! The car is prepped with the Chevrolet recommended track alignment. How does the C8 compare to other cars at the track? In this video you will find out! *NOTE* All drivers and cars featured in this episode were all at the track just to have fun! Nothing in this video constitutes a true head to head race. This is episode ONLY presents amazing footage of a new C8 Corvette and GT3 RS on track driving with each other, and does not represent the true maximum performance of either vehicle. This episode is for entertainment purposes only, of the thrill of a track day! - Check out my website! https://phenomautos.com Check out my Amazon Shop! https://amazon.com/shop/speedphenom Follow me on Instagram! @Speed_phenom - SPEED PHENOM SUBSCRIBE LIKE -
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