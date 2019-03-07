В Женеве показали пугающе быстрый гибрид суперкара и квадроцикла

Электромобиль от Subaru и Toyota, гибридный Ferrari с V6 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компании Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля. Начало его серийного производства планируется на 2021 год. Изначально в Subaru готовили электрический автомобиль в одиночку, но из-за высокого уровня расходов в компании решили разделить затраты с другим автопроизводителем.

Новый электромобиль будет продаваться под обоими брендами. Ожидается, что технически модели окажутся унифицированными, за исключением дизайна кузова и интерьера. У компаний уже есть опыт совместной разработки – в 2012 году они представили купе Toyota GT86 и Subaru BRZ.

Источник: The Japan News (англ.)

Гибридный Ferrari с V6 представят в течение нескольких месяцев

Ferrari показала в Женеве суперкар F8 Tributo, однако это лишь одна из пяти премьер 2019 года, которые пообещали итальянцы. Пока известно только о второй новинке с гибридной силовой установкой и шестицилиндровым двигателем. В Ferrari заявили, что несмотря на более компактный двигатель, потери в мощности относительно нынешних V8 не случится.

Источник: Auto Express (англ.)

Новый Civic Type R может стать гибридом

Honda Civic Type R нынешнего поколения 

Менеджер проекта Honda e Prototype Кохеи Хитоми заявил, что с помощью электропривода можно с лёгкостью сделать Civic Type R ещё динамичнее, но полностью электрический хэтчбек окажется тяжелее текущей 320-сильной бензиновой версии, что негативно повлияет на управляемость. И он намекнул, что следующее поколение хот-хэтча может быть с гибридной силовой установкой. Но когда это случится, пока неясно – нынешняя Honda Civic Type R выпускается всего два года.

Источник: Pistonheads (англ.)

Последователи Фискера покажут три новинки на автосалоне в Шанхае

Karma Vision

Калифорнийская фирма Karma Automotive (два года назад она перешла от основателя Хенрика Фискера к китайскому концерну Wanxiang) в апреле привезёт на Шанхайский автосалон обновлённую гибридную модель Karma Revero, концепт Vision (он представлен на тизере) и неизвестный проект, созданный совместно с ателье Pininfarina.

Источник: Motor1 (англ.)

Вот почему не стоит экономить на сигнализации

В Австралии девушка брелоком сигнализации смогла открыть не только свой розовый Nissan Micra, но и чужой автомобиль той же модели (только следующего поколения). Всё дело в том, что она потеряла заводской ключ и на замену купила неоригинальный вариант.

Occurred on March 2, 2019 / Cairns, Queensland, Australia "I park frequently in The Pier underground car park in Cairns City. I was returning to my car after having dinner with friends on Sunday when I used my remote car key to unlock my car. To my complete shock, my remote car key also unlocked another Nissan Micra in the aisle near my car. My car is the pink Nissan Micra the other car is the white Nissan Micra. After using the remote car key to lock and unlock both cars several times to be sure, I went over to the other car and opened their passenger door to see that I really had unlocked their car. I didn't think about whether I could turn on their engine, but if I had I would've been very nervous to try it in case they came back and saw a stranger in their car. I am pretty concerned now that another person could not only access my car but also possibly turn on my engine and drive away. I went back to my car, unlocked it, got in, locked it (so I could leave the other car locked also) and drove away. ABC Brisbane picked up on the story from my Facebook video about it and they contacted many locksmiths to find a solution. I had replaced my car key about 10 months earlier after losing my car at a local Cairns locksmith. I didn't replace with a genuine Nissan car key because of the extremely high price they wanted to charge for a genuine key. I thought because the local Cairns locksmith key was clunky and not branded that was why it was cheaper. However, it still cost me $200AUD which I thought was overpriced for a new key, given I still had the spare key to cut from. I feel like had this other car not been in my line of sight when I unlocked their car as well as mine, I wouldn't have known I had done it because as you can see in the video the cars unlock and lock at perfect timing. It has been suggested by locksmiths that it was because the car key remote I bought is of a lower quality and fewer codes are available so it is more likely for multiple cars to open under one key, although still rare. I didn't think when I bought the key at the lower cost that I could possibly be compromising the security of my car or that this could happen. I don't know if this is the truth or not behind why it happened. It was just pretty interesting and surprising when it did occur!" Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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