Электромобиль от Subaru и Toyota, гибридный Ferrari с V6 и другие новости за ночь

Компании Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля. Начало его серийного производства планируется на 2021 год. Изначально в Subaru готовили электрический автомобиль в одиночку, но из-за высокого уровня расходов в компании решили разделить затраты с другим автопроизводителем.

Новый электромобиль будет продаваться под обоими брендами. Ожидается, что технически модели окажутся унифицированными, за исключением дизайна кузова и интерьера. У компаний уже есть опыт совместной разработки – в 2012 году они представили купе Toyota GT86 и Subaru BRZ.