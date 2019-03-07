Электромобиль от Subaru и Toyota, гибридный Ferrari с V6 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компании Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля. Начало его серийного производства планируется на 2021 год. Изначально в Subaru готовили электрический автомобиль в одиночку, но из-за высокого уровня расходов в компании решили разделить затраты с другим автопроизводителем.
Новый электромобиль будет продаваться под обоими брендами. Ожидается, что технически модели окажутся унифицированными, за исключением дизайна кузова и интерьера. У компаний уже есть опыт совместной разработки – в 2012 году они представили купе Toyota GT86 и Subaru BRZ.
Источник: The Japan News (англ.)
Гибридный Ferrari с V6 представят в течение нескольких месяцев
Ferrari показала в Женеве суперкар F8 Tributo, однако это лишь одна из пяти премьер 2019 года, которые пообещали итальянцы. Пока известно только о второй новинке с гибридной силовой установкой и шестицилиндровым двигателем. В Ferrari заявили, что несмотря на более компактный двигатель, потери в мощности относительно нынешних V8 не случится.
Источник: Auto Express (англ.)
Новый Civic Type R может стать гибридом
Менеджер проекта Honda e Prototype Кохеи Хитоми заявил, что с помощью электропривода можно с лёгкостью сделать Civic Type R ещё динамичнее, но полностью электрический хэтчбек окажется тяжелее текущей 320-сильной бензиновой версии, что негативно повлияет на управляемость. И он намекнул, что следующее поколение хот-хэтча может быть с гибридной силовой установкой. Но когда это случится, пока неясно – нынешняя Honda Civic Type R выпускается всего два года.
Источник: Pistonheads (англ.)
Последователи Фискера покажут три новинки на автосалоне в Шанхае
Калифорнийская фирма Karma Automotive (два года назад она перешла от основателя Хенрика Фискера к китайскому концерну Wanxiang) в апреле привезёт на Шанхайский автосалон обновлённую гибридную модель Karma Revero, концепт Vision (он представлен на тизере) и неизвестный проект, созданный совместно с ателье Pininfarina.
Источник: Motor1 (англ.)
Вот почему не стоит экономить на сигнализации
В Австралии девушка брелоком сигнализации смогла открыть не только свой розовый Nissan Micra, но и чужой автомобиль той же модели (только следующего поколения). Всё дело в том, что она потеряла заводской ключ и на замену купила неоригинальный вариант.