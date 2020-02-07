iPhone вместо ключа от машины, Duster с салоном от Арканы и другие новости за ночь
Николай Андреев
В бета-версии операционной системы iOS 13.4 появилась функция CarKey, благодаря которой iPhone или умные часы Apple Watch, оснащённые NFC, можно будет использовать для разблокировки центрального замка автомобиля с системой бесключевого доступа. Также владелец машины сможет передавать доступ другим членам семьи. Новая функция появится на устройствах Apple после выхода финальной версии iOS 13.4.
Источник: 9to5mac (англ.)
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Renault Duster получил салон от Arkana
Компания Renault представила Duster второго поколения для Южной Америки. Его интерьер полностью копирует салон купе-кроссовера Arkana российской сборки. В отличие от европейской Dacia Duster (её показали ещё в 2017 году), в нём есть мультимедийка с восьмидюймовым экраном и прямоугольные дефлекторы вентиляции вместо круглых.
В России всё ещё продаётся Renault Duster первого поколения. Он всегда выходил чуть позже латиноамериканской версии и был максимально похож на неё. В Бразилии производство кроссовера второго поколения начнётся в ближайшее время.
Ford придумал куртку с эмодзи
Европейское подразделение Ford показало умную куртку со светодиодами на спине, которые способны отображать различные эмодзи и специальные знаки, например сигнал о повороте. Куртка создана для байкеров и велосипедистов и призвана защитить их от попадания в ДТП. Сейчас разработка находится на стадии тестирования, и дата выхода на рынок пока не раскрывается.
Названа дата премьеры электрического Cadillac
Президент General Motors Марк Ройс заявил, что первая модель Cadillac с полностью электрической силовой установкой дебютирует в апреле. Возможно, её представят на автосалоне в Нью-Йорке.
Также Ройс рассказал, что к концу нынешнего десятилетия большинство автомобилей Cadillac будут электрическими. Все они получат названия из слов, а не буквенно-цифровые индексы, как у нынешних моделей марки (за исключением рамного Escalade).
Источник: Electrek (англ.)
Расплющенный универсал Subaru удалось завести
В Новосибирске смогли завести двигатель универсала Subaru Outback, превращённого в лепёшку. Автомобиль даже трогается с места, несмотря на зажатые колёса.
Универсал расплющило кирпичной аркой после того, как грузовик задел её манипулятором. Водитель Subaru успел выскочить из машины, и в аварии никто из людей не пострадал.