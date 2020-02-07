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iPhone вместо ключа от машины, Duster с салоном от Арканы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В бета-версии операционной системы iOS 13.4 появилась функция CarKey, благодаря которой iPhone или умные часы Apple Watch, оснащённые NFC, можно будет использовать для разблоки­ровки центрального замка автомобиля с системой бесключевого доступа. Также владелец машины сможет передавать доступ другим членам семьи. Новая функция появится на устройствах Apple после выхода финальной версии iOS 13.4.

Источник: 9to5mac (англ.)

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Renault Duster получил салон от Arkana

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Компания Renault представила Duster второго поколения для Южной Америки. Его интерьер полностью копирует салон купе-кроссовера Arkana российской сборки. В отличие от европейской Dacia Duster (её показали ещё в 2017 году), в нём есть мультимедийка с восьми­дюймовым экраном и прямо­угольные дефлекторы вентиляции вместо круглых.

В России всё ещё продаётся Renault Duster первого поколения. Он всегда выходил чуть позже латино­американ­ской версии и был максимально похож на неё. В Бразилии производство кроссовера второго поколения начнётся в ближайшее время.

Ford придумал куртку с эмодзи

It has never been easier to get on your bike – with millions of people across Europe choosing to ride into work or cycle for sport and pleasure. But communication between drivers and cyclists can be difficult with riders having to remove their hands from the handlebars to indicate changes in direction or to express thanks. Now – as part of our ‘Share The Road’ campaign – Ford has commissioned a prototype Emoji Jacket. This one-of-a-kind creation, which is not available to buy, is designed to show how tensions could be eased by enabling riders to more easily and more clearly show drivers what their intentions are – and how they are feeling. #ShareTheRoad https://ford.to/ShareTheRoad ___ Follow on social media: ▶ Your Ford Web Portal https://ford.to/Ford ▶ YouTube Sub' https://ford.to/FordEUsubscribe ▶ Instagram https://ford.to/FordEUgrams ▶ Twitter https://ford.to/FordEUtweets ▶ Google News https://ford.to/EUnews ▶ Ford Blog https://ford.to/blog

Европейское подразделение Ford показало умную куртку со светодиодами на спине, которые способны отображать различные эмодзи и специ­альные знаки, например сигнал о повороте. Куртка создана для байкеров и велоси­педистов и призвана защитить их от попадания в ДТП. Сейчас разработка находится на стадии тестирования, и дата выхода на рынок пока не раскрывается.

Названа дата премьеры электрического Cadillac

Концепт Cadillac EV

Президент General Motors Марк Ройс заявил, что первая модель Cadillac с полностью электри­ческой силовой установкой дебюти­рует в апреле. Возможно, её представят на автосалоне в Нью-Йорке.

Также Ройс рассказал, что к концу нынешнего десятилетия большин­ство автомобилей Cadillac будут электри­ческими. Все они получат названия из слов, а не буквенно-цифровые индексы, как у нынешних моделей марки (за исключением рамного Escalade).

Источник: Electrek (англ.)

Расплющенный универсал Subaru удалось завести

В Новосибирске смогли завести двигатель универсала Subaru Outback, превращённого в лепёшку. Автомобиль даже трогается с места, несмотря на зажатые колёса.

Универсал расплющило кирпичной аркой после того, как грузовик задел её манипулятором. Водитель Subaru успел выскочить из машины, и в аварии никто из людей не пострадал.

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