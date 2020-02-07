iPhone вместо ключа от машины, Duster с салоном от Арканы и другие новости за ночь

Компания Renault представила Duster второго поколения для Южной Америки. Его интерьер полностью копирует салон купе-кроссовера Arkana российской сборки. В отличие от европейской Dacia Duster (её показали ещё в 2017 году), в нём есть мультимедийка с восьми­дюймовым экраном и прямо­угольные дефлекторы вентиляции вместо круглых.

В России всё ещё продаётся Renault Duster первого поколения. Он всегда выходил чуть позже латино­американ­ской версии и был максимально похож на неё. В Бразилии производство кроссовера второго поколения начнётся в ближайшее время.