Новая Corolla приедет в Россию со старым мотором

Барби-мобили отзывают из-за проблем с торможением и другие новости за ночь

Новости

Производитель игрушек Fisher-Price объявил об отзыве 44 000 детских электромобилей Power Wheels Barbie Dream Camper, проданных с июля 2018 года по январь 2019-го. У забавного розового автомобильчика обнаружили серьёзную неисправность – он не замедляется при отпущенной педали газа. К счастью, ни один ребёнок из-за выявленного дефекта не пострадал.

Источник: Jalopnik (англ.)

Российский авторынок начал 2019 год с роста

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в январе 2019 года – они выросли на 0,6 процента. Общий объём российского авторынка составил 103 064 экземпляра, что на 600 машин больше, чем в январе 2018-го.

Больше всего автомобилей в прошлом месяце продала Lada – 21 531 машина, что на 3 процента больше января прошлого года. На втором месте — Kia (рост на 2 процента и 15 691 проданный автомобиль). Самой популярной моделью российского рынка снова стала Lada Granta, удерживающая эту позицию с ноября – в январе продано 7 630 экземпляров. Второе место заняла Lada Vesta (7078 машин).

Источник: АЕБ

Tesla и Mercedes начали переговоры о создании электрофургона

Электрический Mercedes-Benz eSprinter

Председатель правления концерна Daimler Дитер Цетше сообщил о переговорах с компанией Tesla о совместном выпуске электрического фургона. Взаимодействие компаний началось после твита главы Tesla Илона Маска, который похвалил модель Mercedes-Benz Sprinter и рассказал о желании сотрудничать с немецким автопроизводителем. Подробностей о ходе переговоров пока нет.

Источник: Bloomberg (англ.)

Ателье Pininfarina уточнило характеристики своего первого электрокара

Компания Automobili Pininfarina опубликовала тизер и рассекретила некоторые характеристики электрогиперкара Battista, который представят на автосалоне в Женеве. Он получит четыре электромотора суммарной мощностью 1926 л.с. (2300 Н·м). До 100 км/ч купе сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 км/ч – за 12 секунд. Пробег на одной зарядке – более 450 километров. Всего, начиная с 2020 года, выпустят 150 экземпляров модели: 50 для США, 50 для Европы и ещё 50 для покупателей с Ближнего Востока и из Азии.

Источник: Сarscoops (англ.)

Запомните этого мужчину: он очень смелый!

В американском штате Мичиган сняли отчаянного владельца родстера Honda S2000 – он ехал по заваленному снегом шоссе… с опущенной крышей! И без шапки!

Occurred on January 28, 2019 / Belleville, Michigan, USA "I saw this dude driving with his convertible top down during a snow storm. It was on I94 at around 3:30 p.m. I have since found out that he was doing it for a cause, freezeforthaw." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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