Барби-мобили отзывают из-за проблем с торможением и другие новости за ночь

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в январе 2019 года – они выросли на 0,6 процента. Общий объём российского авторынка составил 103 064 экземпляра, что на 600 машин больше, чем в январе 2018-го.

Больше всего автомобилей в прошлом месяце продала Lada – 21 531 машина, что на 3 процента больше января прошлого года. На втором месте — Kia (рост на 2 процента и 15 691 проданный автомобиль). Самой популярной моделью российского рынка снова стала Lada Granta, удерживающая эту позицию с ноября – в январе продано 7 630 экземпляров. Второе место заняла Lada Vesta (7078 машин).