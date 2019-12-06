Пикап Tesla на 3D-принтере, новый Jeep Grand Cherokee и другие новости за ночь
Николай Андреев
Американец Роджер Капплер, владеющий Tesla Model 3, решил не ждать два года до начала серийного производства пикапа Cybertruck и с помощью
На изготовление пластиковых панелей ушло 24 часа, после чего Капплер их отшлифовал и покрасил. Небольшие диоды в оптике он запитал от двух пальчиков батареек, спрятанных в грузовом отсеке. На финальную доводку Роджер потратил ещё 15 часов, а на материалы ушло 50 долларов (3200 рублей), что вдвое меньше, чем просит Tesla за депозит на настоящий Cybertruck.
Источник: Carscoops (англ.)
Как лучше потратить 100 долларов?
Названа дата начала производства новых моделей Jeep
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заключил новый договор с американским объединённым профсоюзом рабочих (UAW). Документ раскрыл даты начала выпуска множества моделей: в 2020 году Jeep запустит производство крупного кроссовера с тремя рядами сидений и гибридного Wrangler, а в 2021 году — внедорожника Grand Cherokee нового поколения и возрождённых моделей Wagoneer/Grand Wagoneer.
Источник: Detroit Free Press (англ.)
Genesis G70 оснастят мотором от «заряженной» Сонаты
Седан Genesis G70 получит версию с турбомотором 2.5 мощностью 294 л.с. Недавно этот двигатель дебютировал на прототипе Hyundai Sonata N Line. Планируется, что на G70 он сменит базовую двухлитровую «турбочетвёрку», которая предлагается в версиях на 197 и 247 сил. Более мощный турбомотор появится во время рестайлинга Genesis G70 в 2020 году.
Источник: Car & Driver (англ.)
Toyota Prius превратили в мега-универсал
Компания Toyota представила в 2011 году гибридный минивэн Prius v для тех, кому мало места в обычном Приусе. Но один из владельцев модели всё равно остался недоволен объёмом багажника, поэтому удлинил задний свес с помощью подручных средств и части кузова от другого Prius v. А ведь можно было просто купить машину побольше…
Источник: supercarspotter69
Вот почему лучше не путать передачи. Особенно на многоэтажной парковке
В Таиланде женщина на Toyota C-HR попыталась задним ходом въехать на парковочное место на третьем этаже парковки. Спустя несколько попыток она перепутала передачи и чуть не улетела вниз, но, к счастью, автомобиль зацепился передними колёсами за бордюр и остался на парковке. Позже женщина рассказала, что, когда