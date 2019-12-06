Новый Subaru Outback приедет в Россию через два года после премьеры

Пикап Tesla на 3D-принтере, новый Jeep Grand Cherokee и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Американец Роджер Капплер, владеющий Tesla Model 3, решил не ждать два года до начала серийного производ­ства пикапа Cybertruck и с помощью 3D-принтера создал масштабную модель с работающей свето­диодной оптикой. Эскизы нужных деталей он нашёл в интернете и слегка их доработал.

На изготовление пластиковых панелей ушло 24 часа, после чего Капплер их отшлифовал и покрасил. Небольшие диоды в оптике он запитал от двух пальчиков батареек, спрятанных в грузовом отсеке. На финальную доводку Роджер потратил ещё 15 часов, а на материалы ушло 50 долларов (3200 рублей), что вдвое меньше, чем просит Tesla за депозит на настоящий Cybertruck.

Источник: Carscoops (англ.)

Как лучше потратить 100 долларов?

Названа дата начала производства новых моделей Jeep

Нынешний Jeep Grand Cherokee

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заключил новый договор с амери­канским объеди­нённым профсоюзом рабочих (UAW). Документ раскрыл даты начала выпуска множе­ства моделей: в 2020 году Jeep запустит производ­ство крупного кроссовера с тремя рядами сидений и гибридного Wrangler, а в 2021 году — внедорожника Grand Cherokee нового поколения и возрождённых моделей Wagoneer/Grand Wagoneer.

Источник: Detroit Free Press (англ.)

Genesis G70 оснастят мотором от «заряженной» Сонаты

Genesis G70

Седан Genesis G70 получит версию с турбо­мотором 2.5 мощностью 294 л.с. Недавно этот двигатель дебюти­ровал на прототипе Hyundai Sonata N Line. Планируется, что на G70 он сменит базовую двух­литровую «турбочетвёрку», которая предлага­ется в версиях на 197 и 247 сил. Более мощный турбомотор появится во время рестайлинга Genesis G70 в 2020 году.

Источник: Car & Driver (англ.)

Toyota Prius превратили в мега-универсал

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Компания Toyota представила в 2011 году гибридный минивэн Prius v для тех, кому мало места в обычном Приусе. Но один из владельцев модели всё равно остался недоволен объёмом багажника, поэтому удлинил задний свес с помощью подручных средств и части кузова от другого Prius v. А ведь можно было просто купить машину побольше…

Источник: supercarspotter69

Вот почему лучше не путать передачи. Особенно на многоэтажной парковке

В Таиланде женщина на Toyota C-HR попыталась задним ходом въехать на парко­вочное место на третьем этаже парковки. Спустя несколько попыток она пере­путала передачи и чуть не улетела вниз, но, к счастью, автомо­биль зацепился передними колёсами за бордюр и остался на парковке. Позже женщина рас­сказала, что, когда C-HR сдвинулся назад, она запанико­вала и сильнее нажала на педаль акселератора.

A hapless driver performed some of the world's worst parking attempt by hitting reverse instead of accelerate and smashing through a 50ft-high concrete wall. The woman had just arrived to work at a government office when she went to reverse into a space on the fourth floor of the car park in Nonthaburi, Thailand on Thursday (November 28). But after edging back into the space, the motorist was trying to straighten up and accidentally pressed the automatic transmission's reverse pedal instead of the accelerate to go forward. In her panic, she then pushed the pedal even further to the ground, causing the car to jump backwards. CCTV from the building shows how the brand new Toyota C-HR smashed through the concrete barrier and was left hanging dangerously over the drop, around 50ft in the air. Shocked staff at the country's Ministry of Health ran to help the driver. She was carried to safety from the passenger door as the collision had broke the handle on her side and she was blocked in by a concrete post. The clumsy worker, who was too embarrassed by the incident to reveal her name, told local television news that she had recently bought the automatic transmission car and was confused by the two different pedals. She said: "While I was adjusting the parking position I accidentally trod on the reverse pedal instead of the accelerate pedal to drive forward. "When the car moved backwards, I was so panicked that I pressed the pedal harder. Then the car hit the barrier and the rear wheels were hanging of the building. That's what caused the car to stop moving. ''It's very lucky, because if the car had kept moving backwards it would have fallen off the edge and I might not have survived.''
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