Пикап Tesla на 3D-принтере, новый Jeep Grand Cherokee и другие новости за ночь

Американец Роджер Капплер, владеющий Tesla Model 3, решил не ждать два года до начала серийного производ­ства пикапа Cybertruck и с помощью 3D-принтера создал масштабную модель с работающей свето­диодной оптикой. Эскизы нужных деталей он нашёл в интернете и слегка их доработал.

На изготовление пластиковых панелей ушло 24 часа, после чего Капплер их отшлифовал и покрасил. Небольшие диоды в оптике он запитал от двух пальчиков батареек, спрятанных в грузовом отсеке. На финальную доводку Роджер потратил ещё 15 часов, а на материалы ушло 50 долларов (3200 рублей), что вдвое меньше, чем просит Tesla за депозит на настоящий Cybertruck.