Уникальный Lamborghini без крыши и стёкол выставили на продажу

771-сильный рестомод Ford Bronco, быстрейший кроссовер Нюрбургринга и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Спортивное подразделение Ford Performance отреставрировало Ford Bronco 1968 года, принадлежащий известному комику и владельцу огромной автомобильной коллекции Джею Лено. Внешне внедорожник выглядит стандартным, но под капотом у него установлен компрессорный 5,2-литровый V8 от нового Shelby GT500. Могучий двигатель развивает 771 л.с. (847 Н·м) и на Bronco сочетается с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Также внедорожник получил доработанную подвеску и выхлопную систему, кожаный салон и каркас безопасности.

Dodge Challenger превратили в заводской дрэгстер

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Компания Dodge представила модификацию Drag Pak для купе Challenger. Автомобиль, подготовленный по правилам чемпионата по дрэг-рейсингу NHRA, оснащён 5,8-литровым V8 с наддувом и трёхступенчатым «автоматом» – для заездов на четверть мили (402 метра) больше и не надо. Мощность пока не объявлена, но короткую дистанцию новинка проезжает быстрее, чем за 7,5 секунды.

Сзади появился неразрезной мост и огромные дрэговые шины. Не забыли и про регулируемую подвеску, сертифици­рованный каркас безопасности и парашют – теперь на купе нельзя ездить по дорогам общего пользования. Для любителей гонок по прямой построят всего 50 экзем­пляров Dodge Challenger Drag Pak, а цены на них объявят позднее.

Тюнеры сделали Chevrolet Camaro 1217-сильным

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Ателье Hennessey Performance представило программу доработок для купе Chevrolet Camaro под названием Resurrection («воскрешение»). Он является модернизи­рованной версией преды­дущего проекта с не менее громким именем Hennessey Exorcist («экзорцист»). Мощность компрессорного 6.2 V8, заимство­ванного у Corvette ZR1, после тюнинга увеличили с 761 до 1217 сил и теперь купе разгоняется до 60 миль в час (96,5 км/ч) всего за 2,3 секунды, а на преодоление четверти мили уходит 9,3 секунды. Всего построят 24 экземпляра Hennessey Resurrection по цене в 200 000 долларов (12,65 миллиона рублей) за один автомобиль. Каждому покупателю предложен выбор – заказать 1217-сильный Камаро с шестиступенчатой «механикой» или с десятиступенчатым «автоматом».

Все три очень мощных автомобиля дебютировали на крупнейшем тюнинг-шоу SEMA-2019, проходящем в эти дни в Лас-Вегасе. Также мы сделали подборку с не менее впечатляющими  машинами выставки.

Какой автомобиль, подготовленный для SEMA-2019, самый крутой?

Неанонсированный Audi RS Q8 установил рекорд Нюрбургринга

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Журналистам Autocar удалось поездить на Audi RS Q8 до официальной премьеры. Они выяснили, что кроссовер оснастят четырёх­­литро­вым V8 с двумя турби­нами мощностью 600 л.с. (800 Н·м). С этим мотором RS Q8 разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и имеет максималку в 306 км/ч.

Новинка уже проехала 20,8-километровый круг по Нюрбургрингу за 7 минут 42,253 секунды, что на 7,116 секунды быстрее прежнего рекорд­смена среди кроссоверов – 510-сильного Mercedes-AMG GLC 63 S. Полноценный дебют Audi RS Q8 состоится уже в этом месяце, тогда же должны показать видео рекордного заезда.

Источник: Autocar (англ.)

Самый мощный сверхзвуковой автомобиль разогнали до 790 км/ч

На 20-километровой прямой в южноафриканской пустыне Калахари прошли испытания реактивного болида Bloodhound LSR. Он должен побить действующий рекорд наземной скорости (1228 км/ч), но пока его испытателям удалось достичь отметки в 790 км/ч. В автомобиле установлены реактивный мотор Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter и гибридный ракетный двигатель Nammo, которые суммарно выдают 135 тысяч лошадиных сил. Согласно расчётам, Bloodhound LSR должен преодолеть рубеж скорости 1000 миль в час (1609 км/ч).

The Bloodhound LSR car nearly reached the 500mph milestone today, hitting 491mph (790km/h). It was the sixth run down the desert for the car, which is being pushed faster each time by driver and current World Land Speed Record owner Andy Green. The team is gathering vital data from each run to prepare the car for its World Land Speed Record attempt next year, when it hopes to break the current record of 763mph. Andy said: “The aim of today was to measure the slowdown, from 500 down to 200, to measure the aerodynamic drag. We've got all that data, and now it’s time to crunch the numbers." --------- We’d love to hear from you! Please let us know what you think or any questions you’d like answering in the comments section below. Don't forget to subscribe to our channel to never miss any of our exclusive videos about Bloodhound LSR: http://bit.ly/31C1RyT http://www.bloodhoundlsr.com/ https://www.instagram.com/Bloodhound_LSR/ https://www.facebook.com/BLOODHOUNDSSC/ https://twitter.com/Bloodhound_LSR https://www.linkedin.com/company/35648633/admin/
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