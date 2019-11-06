771-сильный рестомод Ford Bronco, быстрейший кроссовер Нюрбургринга и другие новости за ночь
Николай Андреев
Спортивное подразделение Ford Performance отреставрировало Ford Bronco 1968 года, принадлежащий известному комику и владельцу огромной автомобильной коллекции Джею Лено. Внешне внедорожник выглядит стандартным, но под капотом у него установлен компрессорный 5,2-литровый V8 от нового Shelby GT500. Могучий двигатель развивает 771 л.с. (847 Н·м) и на Bronco сочетается с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Также внедорожник получил доработанную подвеску и выхлопную систему, кожаный салон и каркас безопасности.
Dodge Challenger превратили в заводской дрэгстер
Компания Dodge представила модификацию Drag Pak для купе Challenger. Автомобиль, подготовленный по правилам чемпионата по дрэг-рейсингу NHRA, оснащён 5,8-литровым V8 с наддувом и трёхступенчатым «автоматом» – для заездов на четверть мили (402 метра) больше и не надо. Мощность пока не объявлена, но короткую дистанцию новинка проезжает быстрее, чем за 7,5 секунды.
Сзади появился неразрезной мост и огромные дрэговые шины. Не забыли и про регулируемую подвеску, сертифицированный каркас безопасности и парашют – теперь на купе нельзя ездить по дорогам общего пользования. Для любителей гонок по прямой построят всего 50 экземпляров Dodge Challenger Drag Pak, а цены на них объявят позднее.
Тюнеры сделали Chevrolet Camaro 1217-сильным
Ателье Hennessey Performance представило программу доработок для купе Chevrolet Camaro под названием Resurrection («воскрешение»). Он является модернизированной версией предыдущего проекта с не менее громким именем Hennessey Exorcist («экзорцист»). Мощность компрессорного 6.2 V8, заимствованного у Corvette ZR1, после тюнинга увеличили с 761 до 1217 сил и теперь купе разгоняется до 60 миль в час
Все три очень мощных автомобиля дебютировали на крупнейшем тюнинг-шоу SEMA-2019, проходящем в эти дни в Лас-Вегасе. Также мы сделали подборку с не менее впечатляющими машинами выставки.
Какой автомобиль, подготовленный для SEMA-2019, самый крутой?
Неанонсированный Audi RS Q8 установил рекорд Нюрбургринга
Журналистам Autocar удалось поездить на Audi RS Q8 до официальной премьеры. Они выяснили, что кроссовер оснастят четырёхлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 600 л.с. (800 Н·м). С этим мотором RS Q8 разгоняется до
Новинка уже проехала 20,8-километровый круг по Нюрбургрингу за 7 минут 42,253 секунды, что на 7,116 секунды быстрее прежнего рекордсмена среди кроссоверов – 510-сильного Mercedes-AMG
Источник: Autocar (англ.)
Самый мощный сверхзвуковой автомобиль разогнали до 790 км/ч
На 20-километровой прямой в южноафриканской пустыне Калахари прошли испытания реактивного болида Bloodhound LSR. Он должен побить действующий рекорд наземной скорости