771-сильный рестомод Ford Bronco, быстрейший кроссовер Нюрбургринга и другие новости за ночь

Компания Dodge представила модификацию Drag Pak для купе Challenger. Автомобиль, подготовленный по правилам чемпионата по дрэг-рейсингу NHRA, оснащён 5,8-литровым V8 с наддувом и трёхступенчатым «автоматом» – для заездов на четверть мили (402 метра) больше и не надо. Мощность пока не объявлена, но короткую дистанцию новинка проезжает быстрее, чем за 7,5 секунды.

Сзади появился неразрезной мост и огромные дрэговые шины. Не забыли и про регулируемую подвеску, сертифици­рованный каркас безопасности и парашют – теперь на купе нельзя ездить по дорогам общего пользования. Для любителей гонок по прямой построят всего 50 экзем­пляров Dodge Challenger Drag Pak, а цены на них объявят позднее.