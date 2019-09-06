Илон Маск потроллил Porsche, гибрид VW Beetle с квадроциклом и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Основатель компании Tesla не смог пройти мимо нейминга электрокара Porsche Taycan, в названии модификаций которого есть слова Turbo и Turbo S — при том, что никаких турбин там нет (электрокар же). «Эм, Porsche, вот это слово — «Турбо» — означает не то, что вы думаете», – написал Маск в Твиттере.
Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does— Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.
Позднее глава Tesla добавил ещё один пост, в котором сообщил, что на следующей неделе электроседан Tesla Model S проедет по Нюрбургрингу. И это не иначе как попытка утереть нос Porsche, ведь Taycan стал самым быстрым четырёхдверным автомобилем Северной петли, проехав круг за 7 минут и 42 секунды.
Model S on Nürburgring next week— Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.
По характеристикам самая производительная Tesla Model S немного превосходит Taycan: разгон до сотни занимает у неё 2,4 секунды, а дальность хода достигает 590 километров. Taycan же может предложить разгон до сотни за 2,8 секунды и максимальную дальность хода 450 километров.
Получится ли у Tesla Model S уделать Porsche Taycan?
Американец натянул кузов VW Beetle на квадроцикл и ездит так каждый день
Энди Рик из Арканзаса как-то посмотрел на YouTube видео, в котором рассказывали про крутой багги, сделанный из квадроцикла Can-Am и кузова от Volkswagen Beetle, и решил построить себе такой же. Квадроцикл Can-Am Maverick X3 XRS он «поженил» с кузовом и бортовой электроникой Beetle 1999 года выпуска.
Получилось неожиданно аккуратно, круто, а главное – практично: в этой штуке работает даже кондиционер и электростеклоподъёмники, а ещё она сертифицирована для дорог общего пользования – у неё есть поворотники, дворники, работает головной свет. «Нормальный» Can-Am в США по обычным дорогам ездить не может.
И теперь эту машину можно купить: Энди хочет за неё 28 000 долларов. А вот видео, которым он так вдохновился:
Купили бы такой?
Компания Toyota похвасталась новой платформой
Toyota показала новую платформу под названием
В Великобритании продают старую Ferrari Daytona, на которой ездил Элтон Джон
Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на продажу Ferrari 365 GTB/4 Daytona, которой когда-то владел Элтон Джон. Автомобиль праворульный, сделанный специально для британского рынка. Таких GTB/4 было выпущено всего 158 штук. После Элтона Джона машина несколько раз меняла владельцев и в итоге попала в частную коллекцию. В 2017 году ей перешили заново салон, используя тот же самый сорт кожи, что применялся и на заводе Ferrari. Кузов при этом полностью в оригинальном окрасе, состояние автомобиля идеальное, собрана полная документация на все работы, которые проводились с автомобилем за эти 47 лет. Пробег составляет довольно серьёзные для таких машин 130 000 километров, но в результате торгов за неё планируют выручить около 580 000 долларов.
Источник: Silverstone Auctions
Кевин Никс уже прославился на весь мир как создатель и владелец самого быстрого сарая в мире, который приводится в движение 4,2-литровым V8 от Audi RS4 и способен разогнаться до 128 километров в час (это официальный рекорд Гиннесса для сараев). Теперь он решил сдать сарай в аренду на сайте Airbnb. Правда, пожить в нём не получится: за 150 долларов вам предложат выпить в сарае кофе, пообщаться с владельцем и, разумеется, прокатиться. Интересно, как едет эта штука? Вот так: