Илон Маск потроллил Porsche, гибрид VW Beetle с квадроциклом и другие новости за ночь

Энди Рик из Арканзаса как-то посмотрел на YouTube видео, в котором рас­сказы­вали про крутой багги, сделан­ный из квадро­цикла Can-Am и кузова от Volkswagen Beetle, и решил построить себе такой же. Квадро­цикл Can-Am Maverick X3 XRS он «поженил» с кузовом и бортовой электро­никой Beetle 1999 года выпуска.



Получилось неожиданно аккуратно, круто, а главное – практично: в этой штуке работает даже кондици­онер и электро­стекло­подъёмники, а ещё она сертифи­цирована для дорог общего пользо­вания – у неё есть поворот­ники, дворники, работает головной свет. «Нормальный» Can-Am в США по обычным дорогам ездить не может.

И теперь эту машину можно купить: Энди хочет за неё 28 000 долларов. А вот видео, которым он так вдохновился: