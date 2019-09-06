Lexus GX подешевел после обновления

Илон Маск потроллил Porsche, гибрид VW Beetle с квадроциклом и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Основатель компании Tesla не смог пройти мимо нейминга электро­кара Porsche Taycan, в названии модифи­каций которого есть слова Turbo и Turbo S — при том, что никаких турбин там нет (электрокар же). «Эм, Porsche, вот это слово — «Турбо» — означает не то, что вы думаете», – написал Маск в Твиттере.

Позднее глава Tesla добавил ещё один пост, в котором сообщил, что на следующей неделе электро­седан Tesla Model S проедет по Нюрбург­рингу. И это не иначе как попытка утереть нос Porsche, ведь Taycan стал самым быстрым четырёх­дверным автомо­билем Северной петли, проехав круг за 7 минут и 42 секунды.

По характеристикам самая производи­тельная Tesla Model S немного превос­ходит Taycan: разгон до сотни занимает у неё 2,4 секунды, а дальность хода достигает 590 кило­метров. Taycan же может пред­ложить разгон до сотни за 2,8 секунды и макси­мальную дальность хода 450 кило­метров.

Получится ли у Tesla Model S уделать Porsche Taycan?

Американец натянул кузов VW Beetle на квадроцикл и ездит так каждый день

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Энди Рик из Арканзаса как-то посмотрел на YouTube видео, в котором рас­сказы­вали про крутой багги, сделан­ный из квадро­цикла Can-Am и кузова от Volkswagen Beetle, и решил построить себе такой же. Квадро­цикл Can-Am Maverick X3 XRS он «поженил» с кузовом и бортовой электро­никой Beetle 1999 года выпуска.

Получилось неожиданно аккуратно, круто, а главное – практично: в этой штуке работает даже кондици­онер и электро­стекло­подъёмники, а ещё она сертифи­цирована для дорог общего пользо­вания – у неё есть поворот­ники, дворники, работает головной свет. «Нормальный» Can-Am в США по обычным дорогам ездить не может.

И теперь эту машину можно купить: Энди хочет за неё 28 000 долларов. А вот видео, которым он так вдохновился:

Photos of this Street Legal Can Am X3 Bug Conversion have been posted all over the internet. When we saw it we just knew that we had to do a video on it. So we got a hold of Andy Rick who built this crazy machine and set it up. Andy is from Louisiana and drove all the way to Alabama for the shoot. He saw our RZR Bug Conversion video on here and got the idea to convert his Can Am X3 into a street legal baja bug with Air Conditioning. He found this new model bug for $400, got it titled and covered by insurance before cutting the body and bolting it onto a modified Can Am X3 chassis. He used a Hot Rod AC unit that runs off of the primary clutch. The best part is that he Daily drives this X3 Bug Conversion to work and has put over 3,000 miles on it. How do you think it compares to the baja bug rzr conversion? Let us know in the comments. Maybe someone will make can am x3 street legal it using these bodies one of these days. We know we want to build one. #X3Bug #CanAmX3 #VWbug Official Busted Knuckle Merch - http://www.bustedknucklegear.com BKF Facebook - http://www.facebook.com/bustedknucklefilms INSTAGRAM http://www.instagram.com/bustedknucklefilms SNAPCHAT- https://www.snapchat.com/add/bustedknucklefilms Big Thanks to our sponsors http://www.bustedknuckleoffroad.com

Купили бы такой?

Компания Toyota похвасталась новой платформой

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Toyota показала новую платформу под назва­нием GA-B, пред­наз­на­чен­ную для модели Yaris следующего поко­ления. Затем эту платформу будут использо­вать и для других моделей марки, с разной колёсной базой и шириной колеи. Передняя подвеска МакФерсон, сзади – либо много­рычажка, либо торсионная балка. Место водителя располо­жено низко и смещено макси­мально к центру: Yaris обещают сделать весьма интерес­ным в управ­лении. Да и выглядит он заметно спортивнее предше­ствен­ника. Посмотрите на тестовый прототип.

В Великобритании продают старую Ferrari Daytona, на которой ездил Элтон Джон

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Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на продажу Ferrari 365 GTB/4 Daytona, которой когда-то владел Элтон Джон. Авто­мобиль право­рульный, сделан­ный специ­ально для британ­ского рынка. Таких GTB/4 было выпущено всего 158 штук. После Элтона Джона машина несколько раз меняла владельцев и в итоге попала в частную коллек­цию. В 2017 году ей пере­шили заново салон, используя тот же самый сорт кожи, что приме­нялся и на заводе Ferrari. Кузов при этом полностью в ориги­нальном окрасе, состояние автомо­биля идеальное, собрана полная докумен­тация на все работы, которые проводи­лись с авто­мобилем за эти 47 лет. Пробег состав­ляет довольно серьёзные для таких машин 130 000 кило­метров, но в результате торгов за неё плани­руют выручить около 580 000 долларов.

Источник: Silverstone Auctions

Самый быстрый сарай в мире появился на сайте аренды частного жилья

Кевин Никс уже прославился на весь мир как создатель и владелец самого быстрого сарая в мире, который приводит­ся в движение 4,2-литровым V8 от Audi RS4 и способен разогнаться до 128 кило­метров в час (это офици­альный рекорд Гиннесса для сараев). Теперь он решил сдать сарай в аренду на сайте Airbnb. Правда, пожить в нём не получится: за 150 долларов вам предложат выпить в сарае кофе, пообщаться с владельцем и, разумеется, прокатиться. Интересно, как едет эта штука? Вот так:

The World's Fastest Shed, built by Kevin Nicks was at Santa Pod Raceway for the Ultimate Street Car Event - USC19. Despite a 30mph head wind, he still came out on the Saturday for a run up the strip, and put in a time of 15.49 @ 86mph, beating a surprised Vauxhall Astra in the other lane, who ran a 16.03 @ 85mph. Kevin's PB in the shed is a 14.6. The Shed is built around a 1999 Volkswagen Passat B5. It has had a 4.2l V8 Audi RS4 B7 engine squeezed in there, along with the Quattro AWD running gear. MRC Tuning sorted out a Stage 2 tune, and the shed is now putting out about 450bhp. Its current top speed was achieved last year at the Elvington Standing Mile Event, with a time of 112.68mph !! For more details Subscribe to Kevin's channel on Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCowe3xiXZioSc4GCAjepNLA/about Please like the videos, subscribe, check out my facebook page and contact me if you are looking for a video of your vehicle. I may just have one :) https://www.facebook.com/VeeDubRacing COPYRIGHT WARNING: You do not have permission to download and re-upload our videos anywhere in any form. You can click the share button on YouTube for that, or copy/paste the URL to social media Music added to start of video.... • Artist Credit Instructions: You’re free to use this song in any of your YouTube videos, but you must include the following information and artist credits in your video description (Copy & Paste): Music Credit: OurMusicBox (Jay Man) Track Name: "Beyond Earth" Music By: Jay Man @ https://ourmusicbox.com/ Official "OurMusicBox" YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/ourmusicbox License for commercial use: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/... Music promoted by NCM https://goo.gl/fh3rEJ ––– ●► Download "Beyond Earth" for free HERE - https://www.youtubetomp3musicdownload... ● ● ● ♪♫ Artists' Links ♫♪ ● ● ● ●► Music by: Jay Man (OurMusicBox) ● SUBSCRIBE to Jay Man's YouTube channel HERE - http://www.youtube.com/c/ourmusicbox ● Jay Man's Official Website is HERE - www.ourmusicbox.com ● Follow Jay Man on Twitter HERE - https://twitter.com/@jayourmusicbox ● Contact Jay Man on Google+ HERE- https://plus.google.com/u/0/+Ourmusicbox ● You can donate and support Jay Man's music production on Patreon HERE- https://www.patreon.com/jayman (Optional) ●►The Background Image Is From: https://unsplash.com. ● Unsplash commercial use license: https://unsplash.com/license ● ● ● ♪♫ Music Details ♫♪ ● ● ● ●► Track Title: "Beyond Earth" by "Jay Man" ● Description: Panoramic, large, majestic and grand. Builds up with brass and choir with slow tempo. ● Instruments: Brass, Choir ● Length: 2:45 ● Key: Gb Major ● Bpm: 70 ● Time Signature: 4/4 - Genre / Tags: Dramatic, Orchestral, Vocal, Brass, Choir ► (C) Copyright Notice: This is royalty free music that has been released under the "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license." Details about the license can be found HERE - https://creativecommons.org/licenses/... Disclaimer: The creative commons music featured in this video has been modified and adapted. The original music has been remixed/edited and converted into video format. This video was made to create artistic visuals for entertainment purposes to promote the music and original artist. ● ● ♪♫ [NCM] ♫♪ ● ● (No Copyright Music) - Free Audio Library ● SUBSCRIBE to join the NCM community HERE - https://goo.gl/fh3rEJ Royalty Free Music - Opening Theme Music
Источник: Airbnb
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