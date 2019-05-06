9 признаков кузовного ремонта автомобиля

Четырёхдверная «восьмёрка», боулинг трамваями, винтажная Ferrari для детей и другие новости выходных

Андрей Шульдешов

На официальной странице BMW в Facebook появился тизер новой версии 8-й серии – четырёхдверки Gran Coupe. На изображении можно рассмотреть верхнюю часть кузова и оптику. Официальная презентация новинки состоится в конце июня в Мюнхене. Дополнительных подробностей о модели пока нет.

Источник: Facebook

На торги выставят детскую версию классической Ferrari

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Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги детский автомобиль-реплику классической Ferrari 250 California Spider в масштабе 1:2. Машина собрана в полном соответствии с настоящей California, на которой ездил французский кинорежиссёр Роже Вадим: кузов выкрашен в серебристый цвет, салон отделан чёрной кожей, а противотуманки сделали жёлтыми. 

Автомобильчик приводится в движение 110-кубовым двигателем, который сочетается с трёхступенчатой коробкой передач. Есть даже дифференциал повышенного трения и регулировка педального узла. Стоимость лота не называется.

Источник: RM Sotheby's

В Брюсселе сыграли в боулинг трамваями

В Брюсселе прошёл европейский чемпионат вагоновожатых. Участникам предстояло выдержать несколько испытаний на точность остановки, мастерство разгона и торможения, а самое интересное соревнование оставили на финал: боулинг трамваями. Выглядело очень эффектно.

Источник: Facebook

Джеймса Бонда пересадили на старый Land Rover Defender

В Сети появились фото со съёмок двадцать пятой части бондианы. На них засветился один из автомобилей Джеймса Бонда: агенту 007, которого снова (правда, в последний раз) играет Дэниел Крейг, предстоит ездить на старом Land Rover Defender.

Компания Jaguar Land Rover уже подтвердила, что их автомобили будут участвовать в съёмках. Также Бонд сядет за руль Aston Martin (говорят, речь идёт об электрическом Rapide). Сюжет фильма не раскрывается, известно лишь, что действие начнётся на Ямайке, где агент 007 наслаждается заслуженной пенсией.


Кажется, это идеальная Toyota Supra. И она продаётся

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На сайте по продаже автомобильной экзотики Bring A Trailer открылись торги по спорткару Toyota Supra 1997 года выпуска с оригинальным пробегом чуть больше 100 000 километров. Автомобиль в кузове тарга находится в идеальном состоянии, всё это время он был в руках одного владельца. Под капотом стоит легендарная рядная шестёрка 2JZ с двумя турбинами, которая работает в паре с шестиступенчатой механикой.

Онлайн-торги по автомобилю продлятся ещё три дня, а текущая ставка составляет 60 000 долларов (почти четыре миллиона рублей). Автомобиль мечты?

Источник: Bring A Trailer

Потратили бы столько денег на старую Toyota?

Так выглядит скелет электрического Volkswagen e-Golf

Команда стажёров концерна Volkswagen подготовила «скелетированный» ходовой макет электрического Volkswagen e-Golf, который представят на молодёжной технологической выставке IdeenExpo в Ганновере.

Хэтчбек полностью лишён кузовных панелей, но на нём можно ездить. Задача прототипа – показать, как много компонентов входит в состав электрической силовой установки и насколько она сложная.

Новый Porsche 911 сравнили в дрэге с другими полноприводными суперкарами

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На YouTube канале Carwow появился очередной масштабный дрэг-заезд: новый Porsche 911 Carrera 4S вышел на старт против Audi R8 Performance, Nissan GT-R Nismo и BMW M850i.  Суперкары посоревновались в разгоне с места и с хода, а также в эффективности торможения. Делайте ставки, а потом смотрите видео!

Я уверен, что победит...

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