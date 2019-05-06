Четырёхдверная «восьмёрка», боулинг трамваями, винтажная Ferrari для детей и другие новости выходных

Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги детский автомобиль-реплику классической Ferrari 250 California Spider в масштабе 1:2. Машина собрана в полном соответствии с настоящей California, на которой ездил французский кинорежиссёр Роже Вадим: кузов выкрашен в серебристый цвет, салон отделан чёрной кожей, а противотуманки сделали жёлтыми.

Автомобильчик приводится в движение 110-кубовым двигателем, который сочетается с трёхступенчатой коробкой передач. Есть даже дифференциал повышенного трения и регулировка педального узла. Стоимость лота не называется.