Четырёхдверная «восьмёрка», боулинг трамваями, винтажная Ferrari для детей и другие новости выходных
Андрей Шульдешов
На официальной странице BMW в Facebook появился тизер новой версии 8-й серии – четырёхдверки Gran Coupe. На изображении можно рассмотреть верхнюю часть кузова и оптику. Официальная презентация новинки состоится в конце июня в Мюнхене. Дополнительных подробностей о модели пока нет.
На торги выставят детскую версию классической Ferrari
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги детский автомобиль-реплику классической Ferrari 250 California Spider в масштабе 1:2. Машина собрана в полном соответствии с настоящей California, на которой ездил французский кинорежиссёр Роже Вадим: кузов выкрашен в серебристый цвет, салон отделан чёрной кожей, а противотуманки сделали жёлтыми.
Автомобильчик приводится в движение 110-кубовым двигателем, который сочетается с трёхступенчатой коробкой передач. Есть даже дифференциал повышенного трения и регулировка педального узла. Стоимость лота не называется.
Источник: RM Sotheby's
В Брюсселе сыграли в боулинг трамваями
В Брюсселе прошёл европейский чемпионат вагоновожатых. Участникам предстояло выдержать несколько испытаний на точность остановки, мастерство разгона и торможения, а самое интересное соревнование оставили на финал: боулинг трамваями. Выглядело очень эффектно.
Джеймса Бонда пересадили на старый Land Rover Defender
В Сети появились фото со съёмок двадцать пятой части бондианы. На них засветился один из автомобилей Джеймса Бонда: агенту 007, которого снова (правда, в последний раз) играет Дэниел Крейг, предстоит ездить на старом Land Rover Defender.
#DanielCraig filming #Bond25 in #Jamaica. pic.twitter.com/xz36j2jR0y— Roland Hasler (@Station_Z) 29 апреля 2019 г.
Компания Jaguar Land Rover уже подтвердила, что их автомобили будут участвовать в съёмках. Также Бонд сядет за руль Aston Martin (говорят, речь идёт об электрическом Rapide). Сюжет фильма не раскрывается, известно лишь, что действие начнётся на Ямайке, где агент 007 наслаждается заслуженной пенсией.
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BOND 25 SHOOTING . Daniel Craig is back as James Bond, with the actor's first day of filming on the 25th 007 movie beginning in Jamaica on Monday. Daniel, 51, was looking as suave as ever for his first day on his last outing as Bond, as he shot scenes alongside co-star Jeffrey Wright, who plays James' old friend Felix from the CIA. . #bond25 #007 #danielcraig #jamesbond #jamesbond007 #caryfukunaga #jeffreywright #jamaica
Кажется, это идеальная Toyota Supra. И она продаётся
На сайте по продаже автомобильной экзотики Bring A Trailer открылись торги по спорткару Toyota Supra 1997 года выпуска с оригинальным пробегом чуть больше 100 000 километров. Автомобиль в кузове тарга находится в идеальном состоянии, всё это время он был в руках одного владельца. Под капотом стоит легендарная рядная шестёрка 2JZ с двумя турбинами, которая работает в паре с шестиступенчатой механикой.
Онлайн-торги по автомобилю продлятся ещё три дня, а текущая ставка составляет 60 000 долларов (почти четыре миллиона рублей). Автомобиль мечты?
Источник: Bring A Trailer
Потратили бы столько денег на старую Toyota?
Так выглядит скелет электрического Volkswagen e-Golf
Команда стажёров концерна Volkswagen подготовила «скелетированный» ходовой макет электрического Volkswagen e-Golf, который представят на молодёжной технологической выставке IdeenExpo в Ганновере.
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Новый Porsche 911 сравнили в дрэге с другими полноприводными суперкарами
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