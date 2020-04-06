Возобновление работы АвтоВАЗа, новые даты Пекинского автосалона и другие новости за ночь
Николай Андреев
С 6 апреля АвтоВАЗ частично возобновляет работу, несмотря на нерабочие дни, введённые в стране из-за пандемии коронавируса. На основном заводе в Тольятти разрешили работать отдельным подразделениям, занимающимся новыми проектами, учётом, отчётностью, охраной труда и безопасностью.
Ранее АвтоВАЗ попросил у властей Самарской области разрешение на возобновление работы в нерабочий апрель. Компания обещала соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность сотрудников.
Источник: Лада.Онлайн
Пекинский автосалон перенесли на осень
Организаторы международного автосалона в Пекине объявили новые даты проведения выставки: она пройдёт с 26 сентября по 5 октября. Изначально мероприятие должно было состояться c 21 по 30 апреля, но оно стало первым международным моторшоу, перенесённым или отменённым из-за коронавируса. Несмотря на то, что в Китае удалось справиться с распространением инфекции, в стране всё ещё действует множество ограничений для массовых мероприятий.
Определена дата обнуления пошлин на электромобили в России
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 4 апреля опубликовал принятый в марте документ, отменяющий таможенные пошлины на автомобили с полностью электрической силовой установкой. Решение вступает в силу через 30 дней после публикации, то есть 4 мая. Оно будет действовать до 31 декабря 2021 года как для юридических, так и физических лиц. Пока компаниям необходимо платить за ввоз электромобилей пошлину в размере 15 процентов, а частникам — 48–54 процента от таможенной стоимости машины.
Источник: ЕАЭС
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VW построил виртуальный стенд Женевского автосалона
Компания Volkswagen создала виртуальную копию стенда, который планировали построить на несостоявшемся в марте Женевском автосалоне. В 360-градусном туре можно не только смотреть на новинки, но даже менять им цвета и колёса. Специальный раздел будет работать на сайте Volkswagen до 17 апреля.
Источник: Volkswagen
Посмотрите на сумасшедший разгон 1300-сильной Audi TT
В Германии Audi TT с 3,2-литровым VR6 сделали 1300-сильной после установки огромной турбины и сопутствующих компонентов. Теперь купе проезжает полмили (804 метра) за 15,19 секунды, разгоняясь в конце до