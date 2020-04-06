Китайская копия Land Cruiser, штрафы за нарушение самоизоляции и другие новости недели

Возобновление работы АвтоВАЗа, новые даты Пекинского автосалона и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

С 6 апреля АвтоВАЗ частично возобнов­ляет работу, несмотря на нерабочие дни, введён­ные в стране из-за пандемии коронавируса. На основном заводе в Тольятти разре­шили работать отдельным подраз­деле­ниям, занима­ющимся новыми проектами, учётом, отчёт­ностью, охраной труда и безопасностью.

Ранее АвтоВАЗ попросил у властей Самарской области разреше­ние на возоб­нов­ление работы в нерабочий апрель. Компания обещала соблюдать все санитарные нормы и обеспе­чить безопасность сотрудников.

Источник: Лада.Онлайн

Пекинский автосалон перенесли на осень

Организаторы международного автосалона в Пекине объявили новые даты про­ведения выставки: она пройдёт с 26 сентября по 5 октября. Изначально меро­приятие должно было состояться c 21 по 30 апреля, но оно стало первым между­народным моторшоу, пере­несённым или отменён­ным из-за коронавируса. Несмотря на то, что в Китае удалось справиться с распро­странением инфекции, в стране всё ещё действует множество ограни­чений для массовых мероприятий.

Определена дата обнуления пошлин на электромобили в России

Евразийский экономи­ческий союз (ЕАЭС) 4 апреля опубликовал принятый в марте документ, отменяющий таможенные пошлины на авто­мобили с полностью электри­ческой силовой установкой. Решение вступает в силу через 30 дней после публикации, то есть 4 мая. Оно будет действовать до 31 декабря 2021 года как для юридических, так и физиче­ских лиц. Пока компаниям необходимо платить за ввоз электро­мобилей пошлину в размере 15 процентов, а частникам — 48–54 процента от таможенной стоимости машины.

Источник: ЕАЭС

Планируете купить электромобиль?

VW построил виртуальный стенд Женевского автосалона

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Компания Volkswagen создала виртуальную копию стенда, который планиро­вали построить на несостоявшемся в марте Женевском автосалоне. В 360-градусном туре можно не только смотреть на новинки, но даже менять им цвета и колёса. Специ­альный раздел будет работать на сайте Volkswagen до 17 апреля.

Источник: Volkswagen

Посмотрите на сумасшедший разгон 1300-сильной Audi TT

В Германии Audi TT с 3,2-литровым VR6 сделали 1300-сильной после установки огромной турбины и сопут­ствующих компонентов. Теперь купе проезжает полмили (804 метра) за 15,19 секунды, разгоняясь в конце до 322,48 км/ч!

One of the fastest turbocharged Audi TTs in Europe. Hello and Welcome to the Car Acceleration TV youtube channel. In today's video you will see a 1300HP Audi TT RS 3.2 by Don Octane. The car is modified with a R32 engine, gtx55 turbo, Dog Box Don Octane 6 speed, 12 x 1650ccm injectors. Audi TT RS doing 0-320 at the Half Mile Dragrace at TTT Half Mile Motorsport Event. The tuning guys of Don Octane was able to achieve a new top speed of 322.48 km/h with his Audi TTRS at the Final Race Day 2019 !!! Enjoy brutal fast acceleration and insane sound... Don´t hesitate to subscribe. Many insane Audi S4, RS2, RS4, RS6 and other 1000 HP cars videos coming soon. ► SUBSCRIBE http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=caracceleration ► FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/Car-Acceleration-TV/580018375349160?fref=ts ► INSTAGRAM https://www.instagram.com/car_acceleration_tv Related Videos: Best of Audi Sounds RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 TT RS R8 ► https://youtu.be/H8d1mZOqb1c Audi RS4 2.7l Bi-Turbo Hannover Hardcore Acceleration 0-300 & Brutal Sound ► https://youtu.be/x8uKpsTcMNA Audi S4 B5 Bi-Turbo 1200 HP Extreme Acceleration & Sound ► https://youtu.be/KYYgltfUe0E If you like this video, please visit my youtube car channel for best Audi sounds, drive & grip, acceleration 0-60 0-100 and top speed videos, other Audi videos e.c. Audi Rs2, Audi RS4 bi-turbo with 1000 PS and so on....
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