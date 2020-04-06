Возобновление работы АвтоВАЗа, новые даты Пекинского автосалона и другие новости за ночь

С 6 апреля АвтоВАЗ частично возобнов­ляет работу, несмотря на нерабочие дни, введён­ные в стране из-за пандемии коронавируса. На основном заводе в Тольятти разре­шили работать отдельным подраз­деле­ниям, занима­ющимся новыми проектами, учётом, отчёт­ностью, охраной труда и безопасностью.

Ранее АвтоВАЗ попросил у властей Самарской области разреше­ние на возоб­нов­ление работы в нерабочий апрель. Компания обещала соблюдать все санитарные нормы и обеспе­чить безопасность сотрудников.