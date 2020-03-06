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Нью-Йоркский автосалон защитят от коронавируса, электрический Brabus и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Организаторы международного автосалона в Нью-Йорке рассказали о дополни­тельных мерах по защите от коронавируса. В комплексе Jacob K. Javits Convention, где должна пройти выставка, оборудо­вали 70 пунктов для дезинфекции рук, а на стендах уборку планируют проводить чаще, чем обычно.

Нью-Йоркский автосалон должен пройти с 8 по 19 апреля, и пока организа­торы не собираются пере­носить или отменять выставку. При этом в штате Нью-Йорк выявлено 22 случая заражения коронавирусом и ситуация может измениться в любой момент. Например, Женевский авто­салон отменили за четыре дня до открытия.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Brabus доработал электрокроссовер Mercedes-Benz

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Ателье Brabus показало модифицированную версию первого электрического кроссовера Mercedes-Benz — EQC. Совокупная мощность двух электро­моторов увеличена с 408 л.с. (765 Н·м) до 422 л.с (830 Н·м), благодаря чему разгон до «сотни» сократился на 0,2 секунды — до 4,9 секунды. Максимальная скорость прежняя — 180 км/ч, а прибавка мощности действует только в режиме Sport. Также электро­кроссовер получил новый спойлер, 21-дюймо­вые кованые колёса и перешитый салон. Стоимость доработок объявят позднее.

Новый логотип BMW не появится на серийных машинах

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Компания BMW рассказала, что новая эмблема, дебютиро­вавшая на концепту­альном седане i4, будет использо­ваться только в рекламных материалах и в социаль­ных сетях. На автомо­билях и в оформ­лении дилерских центров компании останется логотип образца 1997 года.

Расстроены, что новая эмблема не появится на автомобилях BMW?

Новый суперкар Maserati показал всем средний палец

Среднемоторное купе Maserati MC20 впервые показали в том виде, в котором оно поступит в серию. Смелая официальная фото­сессия закамуфли­рован­ного прото­типа прошла на площади Аффари в Милане, на фоне скандальной скульптуры Маурицио Каттелана L.O.V.E. Полно­ценная премьера модели состоится в конце мая.

Старый VW Golf сделали 1000-сильным

В Германии владелец Volkswagen Golf второго поколения установил в хэтчбек более современный шести­цилинд­ровый двигатель VR6 и с помощью большой турбины увеличил мощность до 1000 лошадиных сил. Вдобавок на Гольфе появился полный привод и теперь он разгоняется до 309 км/ч всего за полмили (804 метра).

This time I have filmed a brutal 1000HP Volkswagen Golf 2 VR6 Turbo AWD doing some really fast 1/2 Mile accelerations! Best vmax after 1/2 mile was a stunning 309 km/h! Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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