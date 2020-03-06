Нью-Йоркский автосалон защитят от коронавируса, электрический Brabus и другие новости за ночь

Организаторы международного автосалона в Нью-Йорке рассказали о дополни­тельных мерах по защите от коронавируса. В комплексе Jacob K. Javits Convention, где должна пройти выставка, оборудо­вали 70 пунктов для дезинфекции рук, а на стендах уборку планируют проводить чаще, чем обычно.

Нью-Йоркский автосалон должен пройти с 8 по 19 апреля, и пока организа­торы не собираются пере­носить или отменять выставку. При этом в штате Нью-Йорк выявлено 22 случая заражения коронавирусом и ситуация может измениться в любой момент. Например, Женевский авто­салон отменили за четыре дня до открытия.