Нью-Йоркский автосалон защитят от коронавируса, электрический Brabus и другие новости за ночь
Николай Андреев
Организаторы международного автосалона в Нью-Йорке рассказали о дополнительных мерах по защите от коронавируса. В комплексе Jacob K. Javits Convention, где должна пройти выставка, оборудовали 70 пунктов для дезинфекции рук, а на стендах уборку планируют проводить чаще, чем обычно.
Нью-Йоркский автосалон должен пройти с 8 по 19 апреля, и пока организаторы не собираются переносить или отменять выставку. При этом в штате Нью-Йорк выявлено 22 случая заражения коронавирусом и ситуация может измениться в любой момент. Например, Женевский автосалон отменили за четыре дня до открытия.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Brabus доработал электрокроссовер Mercedes-Benz
Ателье Brabus показало модифицированную версию первого электрического кроссовера Mercedes-Benz — EQC. Совокупная мощность двух электромоторов увеличена с 408 л.с. (765 Н·м) до 422 л.с (830 Н·м), благодаря чему разгон до «сотни» сократился на 0,2 секунды — до 4,9 секунды. Максимальная скорость прежняя —
Новый логотип BMW не появится на серийных машинах
Компания BMW рассказала, что новая эмблема, дебютировавшая на концептуальном седане i4, будет использоваться только в рекламных материалах и в социальных сетях. На автомобилях и в оформлении дилерских центров компании останется логотип образца 1997 года.
Расстроены, что новая эмблема не появится на автомобилях BMW?
Новый суперкар Maserati показал всем средний палец
Среднемоторное купе Maserati MC20 впервые показали в том виде, в котором оно поступит в серию. Смелая официальная фотосессия закамуфлированного прототипа прошла на площади Аффари в Милане, на фоне скандальной скульптуры Маурицио Каттелана L.O.V.E. Полноценная премьера модели состоится в конце мая.
Старый VW Golf сделали 1000-сильным
В Германии владелец Volkswagen Golf второго поколения установил в хэтчбек более современный шестицилиндровый двигатель VR6 и с помощью большой турбины увеличил мощность до 1000 лошадиных сил. Вдобавок на Гольфе появился полный привод и теперь он разгоняется до