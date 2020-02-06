Гигантские ноздри BMW 4 серии, самые угоняемые машины России и другие новости за ночь

В Сети появились новые фотографии BMW 4 серии следующего поколения. Модель получит огромную решётку радиатора: фирменные «ноздри» выросли до таких размеров, что рамку для номерного знака пришлось интегрировать прямо в них.

Сзади у «четвёрки» ничего радикального нет, а её фонари похожи на оптику соплатформенной третьей серии. Дебют новинки в кузове купе состоится в 2020 году. Позже представят кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe.