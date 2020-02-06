«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

Гигантские ноздри BMW 4 серии, самые угоняемые машины России и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Сети появились новые фотографии BMW 4 серии следующего поколения. Модель получит огромную решётку радиатора: фирменные «ноздри» выросли до таких размеров, что рамку для номерного знака пришлось интегрировать прямо в них.

Сзади у «четвёрки» ничего радикального нет, а её фонари похожи на оптику соплатформенной третьей серии. Дебют новинки в кузове купе состоится в 2020 году. Позже представят кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe.

Источник: Carscoops (англ.)

Как вам внешность новой BMW 4 серии?

Названы самые угоняемые автомобили в России

Lexus ES
Land Rover Discovery
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Lexus ES

Компания Тинькофф-страхование составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России на основе собственных данных. На первом месте оказался седан Lexus ES с 57 угонами на 10 000 застрахованных машин. Вторым стал внедорожник Land Rover Discovery (52 угона на 10 000 автомобилей), а третье место разделили между собой Lexus LX и NX (по 48 угонов на 10 000 автомобилей).

Источник: Т—Ж

Старый пикап Nissan получил девятиступенчатый «автомат»

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Компания Nissan представила обновлённый пикап Frontier. В России он продавался под названием Navara с 2005 года, однако более пяти лет назад покинул наш рынок. В Европе с 2014 года продаётся модель следующего поколения. В США же старый Nissan Frontier всё ещё в строю и теперь комплектуется новым бензиновым атмосферником 3.8 V6 мощностью 314 л.с. (381 Н·м) и девятиступенчатым «автоматом».

Мотор на 93 процента состоит из новых деталей, а эта автоматическая коробка передач нигде ранее не использовалась. В США продажи модернизированного Nissan Frontier начнутся весной 2020 года. В 2021 году дебютирует пикап нового поколения. Он получит этот же силовой агрегат.

Удлинённый Cadillac Escalade ESV покажут в апреле

Стандартный Cadillac Escalade

На днях компания Cadillac представила рамный внедорожник Escalade пятого поколения. Однако пока показана только стандартная версия. Премьеру удлинённого ESV-варианта отложили до Нью-Йоркского автосалона, который откроется 8 апреля. При этом уже объявлены его габариты: внедорожник вырос на 69 мм (до 5766 мм), а объём его багажника с разложенным третьим рядом сидений составляет 1214 литров.

Источник: Autoblog (англ.)

Роналду подарили на день рождения Гелик

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на 35-летие получил в подарок от друзей и родственников новенький 585-сильный Mercedes-AMG G 63. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выглядит довольным, хотя в его коллекции есть машины дороже и эксклюзивнее, вроде McLaren Senna и Bugatti Chiron. 

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