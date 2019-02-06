Toyota готовит «внедорожного зверя» и другие новости за ночь
Под названием «внедорожного зверя» фигурирует в тизере неизвестный автомобиль. Видно только шильдик TRD Pro на передней двери. Судя по всему, идёт речь о расширении линейки заводского подразделения Toyota Racing Development (TRD). Но долго ждать разгадки не придётся – премьера загадочной модели состоится на автосалоне в Чикаго 7 февраля.
Источник: Toyota
Polestar покажет вторую модель 27 февраля
Фирма Polestar (она была заводским ателье Volvo, но стала самостоятельным производителем) назвала дату премьеры электромобиля Polestar 2. Первая премьера состоится на онлайн-мероприятии, а вживую новинку покажут на Женевском автосалоне в марте 2019 года.
Источник: Сarscoops (англ.)
Chevrolet раскрыл характеристики своего самого большого пикапа
В декабре 2018 года компания Chevrolet показала свою первую модель, у которой на кузове нет традиционного логотипа-бабочки – пикап Silverado HD. Теперь появились подробности: новый бензиновый двигатель 6.6 V8 выдаёт 416 л.с. (629 Н·м), а дизель Duramax 6.6 V8 остался без изменений – 451 л.с. (1234 Н·м). Они работают в паре с десятиступенчатым автоматом Allison. Максимальная масса буксируемого прицепа – 16,1 тонны, что на 52 процента больше предшественника.
Источник: Motor1 (англ.)
Peugeot не планирует выпускать купе в стиле ретро
В прошлом году компания Peugeot представила красивый концепт-кар e-Legend, стилизованный под купе Peugeot 504, которое выпускали с 1969 по 1983 годы. Многие надеялись увидеть серийную версию, но генеральный директор Peugeot Жан-Филипп Импарато заявил, что это обойдётся в 250 миллионов евро и сейчас он не может выделить такие средства на такой специфический сегмент.
Peugeot e-Legend – полноприводный электромобиль, у которого два электромотора суммарно выдают 456 л.с. (800 Н·м). До сотни купе разгоняется менее чем за четыре секунды, максимальная скорость – 225 км/ч. Пробег на одной зарядке составляет 600 километров благодаря литий-ионной батарее ёмкостью 100 кВт∙ч.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на очень красивые спидстеры Ferrari
На Парижском автосалоне 2018 года фирма Ferrari показала спидстеры Monza SP1 и SP2 (они различаются количеством посадочных мест). А сейчас автопроизводитель опубликовал ролик, в котором можно послушать классный звук атмосферного 6.5 V12 и посмотреть, как правильно экипироваться для поездок на 810-сильных монстрах без лобовых стекол.