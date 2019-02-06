Toyota готовит «внедорожного зверя» и другие новости за ночь

Peugeot не планирует выпускать купе в стиле ретро

В прошлом году компания Peugeot представила красивый концепт-кар e-Legend, стилизованный под купе Peugeot 504, которое выпускали с 1969 по 1983 годы. Многие надеялись увидеть серийную версию, но генеральный директор Peugeot Жан-Филипп Импарато заявил, что это обойдётся в 250 миллионов евро и сейчас он не может выделить такие средства на такой специфический сегмент.