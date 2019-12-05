Рост цен на ОСАГО, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь

Стоимость полиса обязательного страхования автомобиля может вырасти на 30 процентов в случае, если Госдума примет поправки в закон об ОСАГО. Новый законо­проект преду­сматри­вает отказ от коэффи­циента мощности двигателя при расчёте стоимости полиса, а также введение повыша­ющих коэффи­циентов за грубые нарушения ПДД: пьяную езду, пере­сечение двойной сплошной, проезд на запреща­ющий сигнал светофора и превыше­ние скорости более чем на 60 км/ч.

Похожие изменения предлагал внести Минфин, однако их отклонили в октябре 2019 года. О дате рассмотре­ния нового законо­проекта информации пока нет.