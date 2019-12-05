Вмятина на McLaren 720S вылилась в ремонт на 4,4 миллиона рублей

Рост цен на ОСАГО, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Стоимость полиса обязательного страхования автомобиля может вырасти на 30 процентов в случае, если Госдума примет поправки в закон об ОСАГО. Новый законо­проект преду­сматри­вает отказ от коэффи­циента мощности двигателя при расчёте стоимости полиса, а также введение повыша­ющих коэффи­циентов за грубые нарушения ПДД: пьяную езду, пере­сечение двойной сплошной, проезд на запреща­ющий сигнал светофора и превыше­ние скорости более чем на 60 км/ч.

Похожие изменения предлагал внести Минфин, однако их отклонили в октябре 2019 года. О дате рассмотре­ния нового законо­проекта информации пока нет.

Источник: Известия

Стоит ли внедрять эти правила? 

Peugeot показала гоночный гиперкар

Компания Peugeot опубликовала первое изображение гоночного гиперкара, который будет участво­вать в чемпионате мира на вынос­ливость WEC с 2022 года. Он получит гибридную силовую установку, построенную на основе ДВС. Партнёром при создании гиперкара станет гоночная команда Rebellion. Другие подроб­ности о гоночном болиде раскроют в 2020 году.

Toyota похвасталась полноприводным Yaris

TGR's Master Driver Morizo put GR Yaris prototype to its final test. Get ready for it.

Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало видео­тизер «заряженной» версии хэтчбека Yaris нового поколения с приставкой GR-4. Судя по кадрам, автомо­биль получит полный привод и расширен­ные колёсные арки. Изначально планиро­валось, что хот-хэтч представят 17 ноября во время ралли Австралии, но этап чемпи­оната мира WRC отменили из-за сильных лесных пожаров на конти­ненте. Новая дата презентации пока так и не названа.

Родстер BMW i8 стал алькантаровым

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Итальянский офис BMW совместно с местной компанией Alcantara S.p.A., придумавшей одноимённый материал, создал яркий родстер i8 LimeLight Edition. И похоже, что искус­ствен­ной замшей покрыт весь интерьер: чёрная и жёлтая алькантара есть на передней панели, руле, дверных картах и сиденьях, на стенке сзади, скрывающей защитные дуги безопасности.

Гибридная силовая установка BMW i8 осталась без изменений — это «турботройка» 1.5 с электро­мотором суммарной мощностью 374 л.с. (570 Н·м). До 100 км/ч родстер разгоня­ется за 4,6 секунды, а макимальная скорость составляет 250 км/ч. BMW i8 LimeLight Edition останется уникальным.

Toyota Camry перепрыгнула два ряда машин у автосалона

В американском штате Флорида водителю Toyota Camry во время поездки стало плохо. Он не справился с управ­лением и вылетел с трассы, использовав небольшой холм как трамплин. Седан перемахнул десяток автомобилей, стоящих на площадке дилерского центра, и врезался в несколько машин. К счастью, никто не пострадал.

At approximately 1:30 p.m. Tuesday, Dec. 3, a driver on travelling south on U.S. 19 just north of Crystal River, became dizzy while driving. After traveling 497 feet, he hit an embankment causing the vehicle to fly 139 feet through the air and over a line of cars at the Crystal Ford dealership before landing in the Crystal Ford parking lot. His car continued on into the lot and struck truck three vehicles. The driver is receiving medical treatment. No one else was injured.
At approximately 1:30 p.m. Tuesday, Dec. 3, a driver on travelling south on U.S. 19 just north of Crystal River, became dizzy while driving. After traveling 497 feet, he hit an embankment causing the vehicle to fly 139 feet through the air and over a line of cars at the Crystal Ford dealership before landing in the Crystal Ford parking lot. His car continued on into the lot and struck truck three vehicles. The driver is receiving medical treatment. No one else was injured.
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