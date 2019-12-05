Рост цен на ОСАГО, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь
Николай Андреев
Стоимость полиса обязательного страхования автомобиля может вырасти на 30 процентов в случае, если Госдума примет поправки в закон об ОСАГО. Новый законопроект предусматривает отказ от коэффициента мощности двигателя при расчёте стоимости полиса, а также введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения ПДД: пьяную езду, пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости более чем на
Похожие изменения предлагал внести Минфин, однако их отклонили в октябре 2019 года. О дате рассмотрения нового законопроекта информации пока нет.
Источник: Известия
Стоит ли внедрять эти правила?
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