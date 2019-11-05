Купе-кроссовер Infiniti, новая Kia Optima и другие новости за ночь

Модель Hyundai Grandeur шестого поколения, которая является самым большим переднеприводным седаном марки, пережила крупное обновление. Длина четырёхдверки выросла на 60 миллиметров (до 4990 мм), а размер колёсной базы – на 40 мм (до 2885 мм). При этом Grandeur с полностью новой внешностью и светящимися секциями решётки радиатора не считается компанией Hyundai новым поколением.

Большие изменения есть и в салоне. У седана появились два 12,3-дюймовых дисплея для приборной панели и мультимедийной системы, сенсорный экран поменьше для управления климатической установкой и кнопочный селектор трансмиссии. На домашнем рынке модель оснащается на выбор четырьмя двигателями: 2,5-литровым бензиновым мотором, гибридной силовой установкой с бензиновым 2.4 и электромотором, трёхлитровым атмосферным V6, работающим на газу, или бензиновым атмосферником 3.3 V6.

Приём заказов на модернизированный Hyundai Grandeur в Южной Корее уже открыт, продажи начнутся до конца 2019 года, а в следующем году седан появится на рынках Китая, Ближнего Востока и Южной Америки. Из России модель ушла в 2015 году.