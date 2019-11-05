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Купе-кроссовер Infiniti, новая Kia Optima и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Компания Infiniti показала новое изображение купеобразного кроссовера QX55. Судя по тизеру, внешне он будет похож на модель QX50, а форма заниженной крыши, по словам создателей, должна напоминать паркетник FX первого поколения. Дата премьеры Infiniti QX55 неизвестна, но уже объявлено, что старт продаж новинки намечен на лето 2020 года.

Внешность новой Kia Optima раскрыли до премьеры

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Фотошпионам попались несколько новых седанов Kia Optima, на которых совсем нет камуфляжа. Теперь видно, что со сменой поколения у модели увеличилась радиаторная решётка, а фары стали меньше. Силуэт седана стал более покатым, фонари соединены тонкой светодиодной полосой и сохранились хромированные накладки на задних стойках. Ожидается, что премьера модели состоится до конца 2019 года.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

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Новая Skoda Octavia показала свою оптику

The fourth-generation ŠKODA OCTAVIA is gearing up for its world première. Check out the video and find out a bit more about what it will look like. Read more: https://www.skoda-storyboard.com/en/models/octavia/sneaking-a-peek-of-the-all-new-skoda-octavia

Компания Skoda опубликовала видеотизер универсала Octavia четвёртого поколения. В коротком ролике видны некоторые детали новинки, но в основном демонстрируются матричные фары, которые выполнены единым блоком, а также светодиодные фонари. Премьера универсала Skoda Octavia пройдёт 11 ноября, а лифтбек покажут спустя несколько недель.

Hyundai Grandeur серьёзно обновился

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Модель Hyundai Grandeur шестого поколения, которая является самым большим переднеприводным седаном марки, пережила крупное обновление. Длина четырёхдверки выросла на 60 миллиметров (до 4990 мм), а размер колёсной базы – на 40 мм (до 2885 мм). При этом Grandeur с полностью новой внешностью и светящимися секциями решётки радиатора не считается компанией Hyundai новым поколением.

Большие изменения есть и в салоне. У седана появились два 12,3-дюймовых дисплея для приборной панели и мультимедийной системы, сенсорный экран поменьше для управления климатической установкой и кнопочный селектор трансмиссии. На домашнем рынке  модель оснащается на выбор четырьмя двигателями: 2,5-литровым бензиновым мотором, гибридной силовой установкой с бензиновым 2.4 и электромотором, трёхлитровым атмосферным V6, работающим на газу, или бензиновым атмосферником 3.3 V6.

Приём заказов на модернизированный Hyundai Grandeur в Южной Корее уже открыт, продажи начнутся до конца 2019 года, а в следующем году седан появится на рынках Китая, Ближнего Востока и Южной Америки. Из России модель ушла в 2015 году.

Построена первая новая Супра на «механике»

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Американское ателье European Auto Group закончило постройку первого экземпляра купе Toyota Supra нового поколения, оснащённого шестиступенчатой «механикой» вместо восьмиступенчатого «автомата». При этом стандартная рядная «турбошестёрка» осталась без изменений. Переоборудование тюнеры предлагают всем желающим – оно стоит 12 000 долларов (784 тысячи рублей), включая увеличение мощности двигателя с 340 до 430 лошадиных сил. На все доработки ателье даёт гарантию четыре года или 80 000 километров пробега.

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