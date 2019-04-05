Судьба мотора V12 BMW, поумневший автопилот Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава отдела разработки силовых установок BMW Михаэль Байер заявил, что компания продолжит использовать V12 как минимум до 2023 года – то есть до выхода нового поколения седана 7-й серии. Дальнейшее будущее двенадцатицилиндрового мотора остаётся под вопросом, так как довести его до строгих экологических норм слишком сложно.
Сейчас двигатель V12 марка BMW ставит только на флагманский седан M760Li. 6,6-литровый мотор выдаёт 585–609 лошадиных сил в зависимости от наличия фильтра твёрдых частиц в выхлопной системе. В России продаётся самая мощная модификация по цене от 10 910 000 ₽.
Источник: Top Gear (англ.)
Автопилот Tesla теперь меняет полосу без подтверждения от водителя
Компания Tesla выпустила очередное обновление для автопилота, и если раньше автопилот всегда спрашивал у водителя разрешение, прежде чем перестроиться в другой ряд, то в новой версии система научилась выполнять маневр самостоятельно. Водитель лишь получит оповещение с помощью звукового сигнала и индикации на экране или вибрацией руля (на моделях, выпущенных позднее августа 2017 года). Чтобы отменить автоматическое перестроение, надо выключить поворотник или нажать на уведомление на сенсорном экране.
Источник: Autoblog (англ.)
Гибридный седан Karma Revero станет мощнее
Калифорнийская фирма Karma Automotive показала ещё одно изображение обновлённого гибридного седана Revero. Помимо изменённой внешности, он получит более мощный электромотор, батарею увеличенной ёмкости и «турботройку» BMW, работающую как генератор. До 60 миль в час (97 км/ч) четырёхдверка сможет разгоняться за 4,5 секунды, что почти на секунду быстрее предшественника, который появился в 2011 году под названием Fisker Karma.
Источник: Сarscoops (англ.)
Гоночные инженеры помогут Geely и Volvo разработать гибриды
Инжиниринговая фирма Ricardo (производящая двигатели для суперкаров McLaren, гоночные коробки передач и многое другое) разработает гибридные силовые установки последовательного типа с ДВС в роли генератора для китайского концерна Geely, которому принадлежат бренды Volvo, Polestar, Lotus и частично Smart. Проектированием займутся центры Ricardo в Великобритании, Китае и Чехии.
Источник: Motor Authority (англ.)
Посмотрите на Теслу в условиях бездорожья
В Чехии решили проверить электрический кроссовер Tesla Model X на внедорожные качества. Грязи и больших луж было в избытке, но автомобиль справился!