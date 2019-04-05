Судьба мотора V12 BMW, поумневший автопилот Tesla и другие новости за ночь

Компания Tesla выпустила очередное обновление для автопилота, и если раньше автопилот всегда спрашивал у водителя разрешение, прежде чем перестроиться в другой ряд, то в новой версии система научилась выполнять маневр самостоятельно. Водитель лишь получит оповещение с помощью звукового сигнала и индикации на экране или вибрацией руля (на моделях, выпущенных позднее августа 2017 года). Чтобы отменить автоматическое перестроение, надо выключить поворотник или нажать на уведомление на сенсорном экране.