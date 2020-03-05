Новый бэтмобиль, перенос премьеры кроссовера Toyota и другие новости за ночь
Николай Андреев
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в твиттере снимки бэтмобиля. Автомобиль главного героя напоминает американские масл-кары 1960–
Источник: Мэтт Ривз
Как вам новый бэтмобиль?
Toyota отложила премьеру маленького кроссовера
В последний момент компания Toyota по неизвестной причине отменила онлайн-дебют компактного кроссовера на виртуальном Женевском автосалоне. Согласно последним слухам, премьера модели отложена «на недели или месяцы».
Ранее Toyota показала несколько тизеров кроссовера, оснащённого гибридной силовой установкой и полным приводом. Будущая новинка будет меньше, чем
Раскрыта дата начала продаж Great Wall Hover в России
Рамный внедорожник Great Wall Hover H5 снова будут продавать в России, начиная с 20 апреля. В этот раз модель получила название Haval H5, а её сборка уже налажена на заводе марки в Тульской области. Оригинальный Great Wall Hover продавался на российском рынке с 2005 по 2015 год, а в 2017 году внедорожник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии как DW Hower.
Источник: Haval-clubs.ru
Ford Transit станет электрическим
Компания Ford опубликовала тизер фургона Transit, оснащённого полностью электрической силовой установкой. Судя по изображению, внешне он будет повторять стандартную модель с ДВС, которая для российского рынка выпускается в Елабуге. Премьера электрического Ford Transit состоится до конца 2020 года.
В микроавтобус Toyota засунули двигатель от Nissan GT-R
В Японии владелец Toyota Hiace превратил микроавтобус в спорткар, установив между водителем и пассажиром 650-сильный битурбированный 3.8 V6 от Nissan