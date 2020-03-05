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Новый бэтмобиль, перенос премьеры кроссовера Toyota и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в твиттере снимки бэтмобиля. Автомобиль главного героя напоминает американские масл-кары 1960–1970-х годов, но, несмотря на очень длинный капот, двигатель расположен сзади и ничем не прикрыт. В новом фильме роль Бэтмена исполнит Роберт Паттинсон, а премьера ленты запланирована на 24 июня 2021 года.

Источник: Мэтт Ривз

Как вам новый бэтмобиль?

Toyota отложила премьеру маленького кроссовера

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В последний момент компания Toyota по неизвестной причине отменила онлайн-дебют компактного крос­совера на виртуальном Женев­ском автосалоне. Согласно последним слухам, премьера модели отложена «на недели или месяцы».

Ранее Toyota показала несколько тизеров кроссовера, оснащённого гибридной силовой уста­новкой и полным приводом. Будущая новинка будет меньше, чем CH-R, а её производ­ство наладят во Франции, где выпускается соплатформенный хэтчбек Yaris.

Раскрыта дата начала продаж Great Wall Hover в России

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Рамный внедорожник Great Wall Hover H5 снова будут продавать в России, начиная с 20 апреля. В этот раз модель получила название Haval H5, а её сборка уже налажена на заводе марки в Тульской области. Оригинальный Great Wall Hover продавался на российском рынке с 2005 по 2015 год, а в 2017 году внедорожник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии как DW Hower.

Источник: Haval-clubs.ru

Ford Transit станет электрическим

Компания Ford опубликовала тизер фургона Transit, оснащённого полностью электри­ческой силовой установкой. Судя по изобра­жению, внешне он будет повторять стандартную модель с ДВС, которая для российского рынка выпуска­ется в Елабуге. Премьера электри­ческого Ford Transit состоится до конца 2020 года.

В микроавтобус Toyota засунули двигатель от Nissan GT-R

В Японии владелец Toyota Hiace превратил микроавтобус в спорткар, установив между водителем и пас­сажиром 650-сильный битурби­рованный 3.8 V6 от Nissan GT-R. Также автомобиль получил новый аэро­динами­ческий обвес с подсветкой и гоночные кресла в салоне.

The Toyota Hiace does a great job of hauling people around - no doubts there. But you know what a Hiace is really missing? A twin turbo, fire breathing v6 from a GTR. Said no one ever. But really, we're ALL about the ridiculousness of this build. A Nissan VR38 (pulled straight from a R35 GTR) isn't necessary for people hauling at all, but it sure is necessary for our general interests of automotive awesomeness. Through some clever fab work and sheer determination, this just became one of our favorite Toyota Hiace-es ever. We’ve got channels for all your car content needs. Subscribe, nerds! The Hoonigans: https://www.youtube.com/user/TheHoonigans?sub_confirmation=1 Project Cars: https://www.youtube.com/channel/UCCQAt0ipBbsOOIFpIDu9z2Q?sub_confirmation=1 Daily Transmission: https://www.youtube.com/channel/UCXlfi8sf6cKGQ8sOd0-yRuw?sub_confirmation=1 Ken Block: https://www.youtube.com/KenBlockHHIC ?sub_confirmation=1 AutoFocus: https://www.youtube.com/channel/UCuGuOqcXsgzL3YrguODoGXw?sub_confirmation=1 Bonus: https://www.youtube.com/channel/UCFhUumuHyYL-mAXSeZVbqMg?sub_confirmation=1 Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html Facebook: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ Instagram: instagram.com/thehoonigans Follow Our Crew: @brianscotto @hertlife @vin_tra @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @nadsynads @larry_chen_foto @suppymk4 @roncar And don’t forget to turn on notifications so you don’t miss out on our latest uploads!
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