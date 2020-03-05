Новый бэтмобиль, перенос премьеры кроссовера Toyota и другие новости за ночь

Рамный внедорожник Great Wall Hover H5 снова будут продавать в России, начиная с 20 апреля. В этот раз модель получила название Haval H5, а её сборка уже налажена на заводе марки в Тульской области. Оригинальный Great Wall Hover продавался на российском рынке с 2005 по 2015 год, а в 2017 году внедорожник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии как DW Hower.