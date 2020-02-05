Гибридная Skoda Octavia RS, новый Ford Mustang и другие новости за ночь

Опубликованы официальные дизайн-скетчи «заряженной» RS-версии Skoda Octavia четвёртого поколения. Ранее в Сеть попали изображения модели, взятые из конфигуратора. Однако теперь в чешской компании рассказали, что модификация RS получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от внешней сети. Агрегат Octavia RS с индексом iV будет выдавать 245 л.с. Такую же мощность развивала модель предыдущего поколения, оснащённая обычным двухлитровым турбомотором.

Премьера Skoda Octavia RS iV состоится на Женевском автосалоне 3 марта. Одновременно дебютируют и лифтбек, и универсал.