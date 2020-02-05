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Гибридная Skoda Octavia RS, новый Ford Mustang и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Опубликованы официальные дизайн-скетчи «заряженной» RS-версии Skoda Octavia четвёртого поколения. Ранее в Сеть попали изображения модели, взятые из конфигуратора. Однако теперь в чешской компании рассказали, что модификация RS получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от внешней сети. Агрегат Octavia RS с индексом iV будет выдавать 245 л.с. Такую же мощность развивала модель предыдущего поколения, оснащённая обычным двухлитровым турбомотором.

Премьера Skoda Octavia RS iV состоится на Женевском автосалоне 3 марта. Одновременно дебютируют и лифтбек, и универсал.

Стали известны сроки премьеры нового Ford Mustang

Нынешний Ford Mustang

Компания Ford опубликовала объявление о найме на работу, в котором указано, что ей требуется инженер по шумоизоляция для купе Mustang следующего поколения (внутризаводской индекс S650). Будущая новинка указана как модель 2023 модельного года, то есть премьера спорткара должна состояться в 2022 году.

Источник: Mustang6G

Названы лучшие автомобили для инвестиций

Dodge Viper GTS
Porsche 911
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Dodge Viper GTS

Издание Bloomberg назвало 10 автомобилей, которые могут скоро сильно вырасти в цене. На первом месте оказалось купе Dodge Viper GTS, выпускавшееся с 1996 по 2002 год. На вторую строчку попал Porsche 911 серии 996 (1997–2006 годы). Третьим стал Chevrolet Corvette 1967 года выпуска.

Источник: Bloomberg via The Bell

Хотели бы купить автомобиль ради инвестиции?

Яндекс.Авто появился у дилеров

Мультимедийные системы Яндекс.Авто начали продаваться в официальных дилерских центрах. Теперь комплексы можно установить в 30 автосалонах Москвы, хотя раньше они предлагались только в онлайн-магазинах и партнёрских сервисах. Мультимедийку ставят на 21 модель марок Lada, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota и Volkswagen.

Amazon показал детали фургона Rivian, заказанного тиражом 100 тысяч штук

Интернет-ретейлер Amazon раскрыл детали создания полноразмерной грузовой модели от стартапа Rivian — ранее была опубликована только одна фотография электрофургона. Amazon заказал 100 000 таких электрокаров, а первые поставки начнутся в 2021 году.

By putting 100,000 electric delivery vans on the road, Amazon will save millions of metric tons of carbon per year. Learn more: https://blog.aboutamazon.com/sustainability/go-behind-the-scenes-as-amazon-develops-a-new-electric-vehicle Visit Amazon's Day One Blog: https://blog.aboutamazon.com Find us on Twitter: https://twitter.com/amazonnews and Instagram: https://www.instagram.com/amazon
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