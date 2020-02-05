Гибридная Skoda Octavia RS, новый Ford Mustang и другие новости за ночь
Николай Андреев
Опубликованы официальные дизайн-скетчи «заряженной» RS-версии Skoda Octavia четвёртого поколения. Ранее в Сеть попали изображения модели, взятые из конфигуратора. Однако теперь в чешской компании рассказали, что модификация RS получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от внешней сети. Агрегат Octavia RS с индексом iV будет выдавать 245 л.с. Такую же мощность развивала модель предыдущего поколения, оснащённая обычным двухлитровым турбомотором.
Премьера Skoda Octavia RS iV состоится на Женевском автосалоне 3 марта. Одновременно дебютируют и лифтбек, и универсал.
Стали известны сроки премьеры нового Ford Mustang
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Источник: Mustang6G
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Источник: Bloomberg via The Bell
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