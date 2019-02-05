УАЗ Хантер стал грузовиком и другие новости за ночь

Компания Kia готовит к премьере компактный кроссовер Tusker, на базе которого затем построят Hyundai Creta второго поколения. Дизайн Kia Tusker выполнят по мотивам концепт-кара SP, показанного на выставке в индийском Нью-Дели в 2018 году. Новинка будет глобальной моделью, а её премьера состоится в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.