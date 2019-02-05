УАЗ Хантер стал грузовиком и другие новости за ночь
30 декабря 2018 года истёк срок действия сертификационных документов на внедорожник УАЗ-469 (он же УАЗ-3151 или Хантер). Новый Технический регламент подразумевает обязательную установку антиблокировочной системы, подушки безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС – ничего этого у Хантера нет.
Ульяновский автомобильный завод решил не тратиться на дорогостоящую модернизацию и планирует сертифицировать внедорожник не как легковой автомобиль повышенной проходимости (класс M1G), а как грузовик категории N1G. Такой шаг позволит продавать автомобили без подушки безопасности. Сейчас выпуск Хантеров приостановлен. Сборка возобновится с получением новых документов, через несколько месяцев.
Источник: Авторевю
Kia представит в апреле новый компактный кроссовер
Компания Kia готовит к премьере компактный кроссовер Tusker, на базе которого затем построят Hyundai Creta второго поколения. Дизайн Kia Tusker выполнят по мотивам концепт-кара SP, показанного на выставке в индийском Нью-Дели в 2018 году. Новинка будет глобальной моделью, а её премьера состоится в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Новый Nissan Juke получит электрическую версию
В этом году представят новое поколение кроссовера Nissan Juke и, помимо новой платформы CMF-B (первым её опробовал Renault Clio пятого поколения), эта модель получит версию с электродвигателем. Вице-президент по планированию европейского подразделения Nissan Питер Бедросян рассказал, что сочетание кроссовер+электромобиль является «идеальным» и сейчас компания работает над несколькими вариантами подобных силовых установок.
Источник: Auto Express (англ.)
Г%@$* дня: рогатый S-класс в Калифорнии
В Сан-Диего прохожие встретили необычный Mercedes-Benz S-класса серии W140 – в первую очередь на себя обращают внимание огромные выхлопные трубы, но если приглядеться, можно заметить и другие доработки – вроде рогов на капоте.
Источник: Reddit
Посмотрите, как самый дорогой Lamborghini едет боком по перевалу
Свирепому Lamborghini Aventador SVJ с огромным 770-сильным 6.5 V12 не нужны турбины и прочий «допинг», чтобы показать отличное время круга на Нюрбургринге. Оказывается, это далеко не всё, на что он способен!