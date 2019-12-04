Интерьер нового Kia Sorento, Медведев против штрафа за превышение на 10–20 км/ч и другие новости за ночь

Медведев раскритиковал введение штрафа за превышение на 10–20 км/ч

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сославшись на собствен­ный опыт, высказался против снижения нештрафу­емого порога превыше­ния скорости с нынешних 20 до 10 км/ч. По его словам, за рулём можно легко превысить скорость на 10 км/ч и даже этого не заметить. Медведев пообещал, что даст поручение детально изучить этот вопрос ещё раз.