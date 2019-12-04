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Интерьер нового Kia Sorento, Медведев против штрафа за превышение на 10–20 км/ч и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Фотошпионам удалось заснять детали интерьера Kia Sorento четвёртого поколения. Теперь известно, что кроссовер получит дефлекторы вентиляции необычной формы, крупный экран мульти­медийной системы, стоящий вплотную к приборной панели, и две шайбы на централь­ном тоннеле для управления коробкой передач и режимами движения. По слухам, Kia Sorento четвёртого поколения представят до конца 2019 года.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

Медведев раскритиковал введение штрафа за превышение на 10–20 км/ч

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сославшись на собствен­ный опыт, высказался против снижения нештрафу­емого порога превыше­ния скорости с нынешних 20 до 10 км/ч. По его словам, за рулём можно легко превысить скорость на 10 км/ч и даже этого не заметить. Медведев пообещал, что даст поручение детально изучить этот вопрос ещё раз.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что плани­руется ввести штраф за превышение на 10–20 км/ч. В начале 2020 года хотят утвердить эту норму в новой редакции Кодекса об админи­стративных право­нарушениях (КоАП).

Источник: Коммерсантъ

Доводилось ли вам превышать по невнимательности?

Bentley отпраздновал рекорд спецверсией Continental GT

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Компания Bentley представила лимитированную версию Continental GT Limited Edition Pikes Peak. Её посвятили рекорду, установ­ленному на горе Пайкс Пик в июне этого года: новозеланд­ский гонщик Рис Миллен за рулём купе преодолел 20-кило­метровый подъём за 10:18.488, что стало новым рекордом трассы в классе серийных автомо­билей.

Всего выпустят 15 экземпляров Bentley Continental GT Limited Edition Pikes Peak в чёрном или зелёном цвете кузова. Они получили угле­пластико­вый внешний декор, карту маршрута Пайкс-Пик, выгравиро­ванную на передней панели, и множе­ство логотипов спец­версии. Как и на рекордном автомо­биле, шести­литровый W12 мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьми­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями и полный привод остались стандартными.

Японцы создали электрогрузовик. Он полноприводный и очень маленький

Компания Valeo, известный поставщик автомо­бильных компонентов и запчастей, совместно с японским Универси­тетом Гунма разработала мини­атюрный электри­ческий грузовик, относящийся к льготной категории кей-каров. Он оснащён двумя 20-силь­ными электро­моторами (по одному на каждой оси), работающими от 48-вольтовой системы. Электрокар способен проезжать на одной зарядке до 100 кило­метров и разгоняться до 100 км/ч. О рыночных перс­пективах пока ничего не известно.

Источник: Car Watch (яп.)

Три внедорожника и пикап выставили на гонку по прямой

Канал Carwow устроил дрэг-заезд для 240-сильного Land Rover Discovery, 177-сильного Toyota Land Cruiser Prado, 200-сильного Jeep Wrangler и 258-сильного пикапа Volkswagen Amarok. Что их всех объединяет? Они все оснащены дизельными двигателями и настало время выяснить, кто из них самый быстрый.

It’s time for an off-roader on-road drag race! First up is the Land Rover Discovery, with its 2.0-litre engine, 240hp and 430Nm of torque! Then there’s the Toyota Land Cruiser, armed with a 2.8-litre, as well as 177hp and 450Nm! Does the Wrangler stand a chance, with its 2.2-litre engine and 200hp? Or will all of these SUVs be beaten by the 258hp, 3.0-litre V6-powered VW Amarok pickup? Join Mat now and find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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