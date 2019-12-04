Интерьер нового Kia Sorento, Медведев против штрафа за превышение на 10–20 км/ч и другие новости за ночь
Николай Андреев
Фотошпионам удалось заснять детали интерьера Kia Sorento четвёртого поколения. Теперь известно, что кроссовер получит дефлекторы вентиляции необычной формы, крупный экран мультимедийной системы, стоящий вплотную к приборной панели, и две шайбы на центральном тоннеле для управления коробкой передач и режимами движения. По слухам, Kia Sorento четвёртого поколения представят до конца 2019 года.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Медведев раскритиковал введение штрафа за превышение на 10–20 км/ч
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сославшись на собственный опыт, высказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до
Ранее в Госавтоинспекции заявили, что планируется ввести штраф за превышение на 10–
Источник: Коммерсантъ
Доводилось ли вам превышать по невнимательности?
Bentley отпраздновал рекорд спецверсией Continental GT
Компания Bentley представила лимитированную версию Continental GT Limited Edition Pikes Peak. Её посвятили рекорду, установленному на горе Пайкс Пик в июне этого года: новозеландский гонщик Рис Миллен за рулём купе преодолел
Всего выпустят 15 экземпляров Bentley Continental GT Limited Edition Pikes Peak в чёрном или зелёном цвете кузова. Они получили углепластиковый внешний декор, карту маршрута Пайкс-Пик, выгравированную на передней панели, и множество логотипов спецверсии. Как и на рекордном автомобиле, шестилитровый W12 мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод остались стандартными.
Японцы создали электрогрузовик. Он полноприводный и очень маленький
Компания Valeo, известный поставщик автомобильных компонентов и запчастей, совместно с японским Университетом Гунма разработала миниатюрный электрический грузовик, относящийся к льготной категории кей-каров. Он оснащён двумя
Источник: Car Watch (яп.)
Три внедорожника и пикап выставили на гонку по прямой
Канал Carwow устроил дрэг-заезд для 240-сильного Land Rover Discovery, 177-сильного Toyota Land Cruiser Prado, 200-сильного Jeep Wrangler и 258-сильного пикапа Volkswagen Amarok. Что их всех объединяет? Они все оснащены дизельными двигателями и настало время выяснить, кто из них самый быстрый.