Подробности про новый Solaris, очень много машин из «‎Назад в будущее» и другие новости за ночь

Новая Toyota Supra едва успела выйти на рынок, как уже появилась на вторичке: на сайте Bring A Trailer опублико­вали объяв­ление о продаже спорт­кара из стартовой серии Launch Edition с пробегом 37 кило­метров.

Машину продаёт дилер Toyota в штате Джорджия. У неё ярко-красная отделка салона, карбоно­вые корпусы зеркал заднего вида и красные тормозные суппорты. На данный момент последняя ставка достигает 50 550 долларов, это примерно на 5000 долларов дешевле новой Supra в США. Но до конца торгов ещё пять дней.