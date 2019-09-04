Подробности про новый Solaris, очень много машин из «Назад в будущее» и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Китайское издание Xcar раздобыло некоторые подробности про обновлённый Hyundai Solaris, который в КНР продаётся под названием Verna. Модель лишится старого 1,6-литрового атмосферника мощностью 123 л.с. и будет предлагаться только с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. (по крайней мере в Китае). Кроме того, у Solaris/Verna может появиться новая трансмиссия — вариатор.
Помимо изменений в моторной гамме, «Солярис» обзаведётся новой мультимедийной системой, а также адаптивными фарами. Какие из изменений коснутся версии для российского рынка и когда это случится, пока неизвестно. В Китае дебют обновлённого Solaris намечен на 5 сентября.
Источник: Xcar (кит.)
Нравится новый Solaris?
Первый в истории электролифтбек от Mercedes-Benz показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первое изображение прототипа электрокара, который, скорее всего, назовут EQS. Это лифтбек, сопоставимый по размерам с
Посмотрите, как целая толпа машин из «Назад в будущее» прячется от урагана
У берегов США в очередной раз бушует ураган, который называется Дориан. Компания DeLorean Motor Company во Флориде, занимающаяся реставрацией, обслуживанием и продажей купе
Сколько DeLorean вы насчитали?
Porsche опубликовала ещё несколько фотографий первого электрокара
В среду, 4 сентября, компания Porsche официально представит первый серийный электрокар — Taycan. Накануне премьеры автопроизводитель опубликовал несколько новых тизеров модели. Уже известно, что у неё будет несколько модификаций разной мощности, до сотни электромобиль сможет разгоняться за 3,5 секунды, а его максимальный запас хода составит 500 километров. А ещё Taycan проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды, установив новый рекорд трассы для электрических четырёхдверок. Посмотрите, как это было.
Новую Toyota Supra уже можно купить на вторичке
Новая Toyota Supra едва успела выйти на рынок, как уже появилась на вторичке: на сайте Bring A Trailer опубликовали объявление о продаже спорткара из стартовой серии Launch Edition с пробегом 37 километров.
Машину продаёт дилер Toyota в штате Джорджия. У неё ярко-красная отделка салона, карбоновые корпусы зеркал заднего вида и красные тормозные суппорты. На данный момент последняя ставка достигает 50 550 долларов, это примерно на 5000 долларов дешевле новой Supra в США. Но до конца торгов ещё пять дней.
Источник: Bring A Trailer (англ.)
И ещё немного про Toyota Supra. Её выставили на дрэг против VW Golf R, и вот что получилось
Горячий хэтчбек на 30 лошадиных сил слабее новой Супры (310 л.с.), а до сотни разгоняется на 0,3 секунды медленнее (4,6 секунды против 4,3 у японского спорткара). Но у него есть полный привод! Посмотрите, почему это важно.