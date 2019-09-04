Новый Nissan Juke представлен официально

Подробности про новый Solaris, очень много машин из «‎Назад в будущее» и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Китайское издание Xcar раздобыло некоторые подроб­ности про обновлён­ный Hyundai Solaris, который в КНР продаётся под названием Verna. Модель лишится старого 1,6-литрового атмо­сфер­ника мощностью 123 л.с. и будет пред­лагаться только с 1,4-литровым двигателем мощ­ностью 100 л.с. (по крайней мере в Китае). Кроме того, у Solaris/Verna может появиться новая трансмиссия — вариатор.

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Помимо изменений в моторной гамме, «‎Солярис» обза­ведётся новой мульти­медийной сис­те­мой, а также адаптив­ными фарами. Какие из изменений коснутся версии для россий­ского рынка и когда это случится, пока неизвестно. В Китае дебют обнов­лённого Solaris намечен на 5 сентября.

Источник: Xcar (кит.)


Нравится новый Solaris?

Первый в истории электролифтбек от Mercedes-Benz показали на тизере

Компания Mercedes-Benz опублико­вала в соц­сетях первое изобра­жение прототипа электро­кара, который, скорее всего, назовут EQS. Это лифтбек, сопоста­вимый по размерам с S-классом, обладающий алюми­ниевым кузовом и двумя электро­моторами. Серийная версия выйдет в 2021-м и поборется за покупа­телей с Tesla Model S и Porsche Taycan. Дебют концепта намечен на Франкфурт­ский авто­салон, который откроется 10 сентября.

Посмотрите, как целая толпа машин из «‎Назад в будущее» прячется от урагана

У берегов США в очередной раз бушует ураган, который называ­ется Дориан. Компания DeLorean Motor Company во Флориде, зани­мающаяся рестав­рацией, обслужи­ванием и продажей купе DMC-12 (как в трилогии «‎Назад в будущее»), подготови­лась к удару стихии и загнала все авто­мобили в крытые ангары в надежде спасти их от повреж­дений. Сможете сосчитать, сколько одинаковых DeLorean спряталось в ангаре?

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Сколько DeLorean вы насчитали?

Porsche опубликовала ещё несколько фотографий первого электрокара

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В среду, 4 сентября, компания Porsche офици­ально представит первый серийный электрокар — Taycan. Накануне премьеры автопро­изводи­тель опублико­вал несколько новых тизеров модели. Уже известно, что у неё будет несколько модифи­каций разной мощности, до сотни электро­мобиль сможет разгоняться за 3,5 секунды, а его макси­мальный запас хода составит 500 кило­метров. А ещё Taycan проехал Нюрбург­ринг за 7 минут и 42 секунды, установив новый рекорд трассы для электри­ческих четырёх­дверок. Посмотрите, как это было.

Record time on the world’s most challenging race track: a pre-series Taycan conquered the legendary Nürburgring-Nordschleife in 7:42 min. Take a ride onboard in this video.

Новую Toyota Supra уже можно купить на вторичке

Новая Toyota Supra едва успела выйти на рынок, как уже появилась на вторичке: на сайте Bring A Trailer опублико­вали объяв­ление о продаже спорт­кара из стартовой серии Launch Edition с пробегом 37 кило­метров.

Машину продаёт дилер Toyota в штате Джорджия. У неё ярко-красная отделка салона, карбоно­вые корпусы зеркал заднего вида и красные тормозные суппорты. На данный момент последняя ставка достигает 50 550 долларов, это примерно на 5000 долларов дешевле новой Supra в США. Но до конца торгов ещё пять дней.

Источник: Bring A Trailer (англ.)

И ещё немного про Toyota Supra. Её выставили на дрэг против VW Golf R, и вот что получилось

Горячий хэтчбек на 30 лошадиных сил слабее новой Супры (310 л.с.), а до сотни разгоняется на 0,3 секунды медленнее (4,6 секунды против 4,3 у японского спорт­кара). Но у него есть полный привод! Посмотрите, почему это важно.

An unlikely match up? Maybe. But when you consider that the Golf R has all wheel drive, versus rear wheel drive in the Supra, and the Golf R's legendary launch prowess, a quarter mile drag race seems like, at the very least, an entertaining idea. We secured the latest examples of these two cars and lined them up on the Killarney drag strip for a good old-fashioned quarter mile drag race head-to-head shootout. If you haven't seen the other videos in this series, check them out here: M2 Competition vs Toyota Supra drag race: https://www.youtube.com/watch?v=OG3ldG_IOSQ M2 Competition vs Toyota Supra track race: https://www.youtube.com/watch?v=hVwKSOJyEvI A quick reminder of the stats at play here: 2020 Toyota Supra Power: 250kW Torque: 500Nm 0-100: 4.3 seconds 2019 VW Golf R Power: 228kW Torque: 400Nm 0-100: 4.6 seconds This was going to be close...

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