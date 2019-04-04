Электромобили не покупают, потому что не понимают, как они устроены

Lada Granta Cross, спортивные гибриды Volvo и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Вседорожный универсал Lada Granta Cross поступит в продажу летом 2019 года. Об этом заявил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий. Автомобиль представили одновременно с остальной линейкой обновлённых Грант на Московском автосалоне в августе 2018 года.

Источник: Российская Газета

Гибридные Volvo стали спортивнее

Американский офис Volvo представил «заряженные» гибридные версии кроссовера XC60 и универсала V60 от Polestar. Модели в модификации T8 Twin Engine получили программу доработок Polestar Engineered — это пакет, который позволяет увеличить отдачу гибридов с 406 л.с. (640 Н·м) до 421 л.с. (670 Н·м). Впервые он появился на седане S60.

Volvo S60, V60 и XC60

Кроме увеличения мощности, автомобили получают амортизаторы Öhlins, уникальные колёса с шестипоршневыми тормозными суппортами золотистого оттенка и особую отделку салона. Volvo выпустила всего 20 экземпляров S60 Polestar Engineered для рынка США, причём все они были проданы менее чем за час, однако тираж универсала и кроссовера будет больше. Продажи стартуют этим летом, цены пока не раскрываются.

Источник: Autoblog (англ.)

Volkswagen начал тестировать беспилотники в городе

Компания Volkswagen вывела на дорожные тесты пять электрохэтчбеков e-Golf, оснащённых системой автономного управления 4-го уровня (езда без помощи водителя в большинстве ситуаций). Испытания проводятся на оживлённых улицах Гамбурга. Для тестов выделен 3-километровый маршрут, который в 2020 году продлят до 9 километров. За рулём каждого автомобиля, оснащённого 14 камерами, 11 лазерными сканерами и 7 радарами, сидит инженер, готовый в любой момент вмешаться в ситуацию.

Источник: CNBC (англ.)

Хотели бы, чтобы беспилотники тестировали в вашем городе?

Bentley Bentayga получил дизайнерскую спецверсию

1/6

Компания Bentley представила очередную специальную версию своего кроссовера Bentayga — Design Series. Она основана на модификации с 550-сильным бензиновым 4.0 V8, а отличия от базовых вариантов – новый дизайн колёсных дисков с самовыравнивающимися эмблемами (как на машинах Rolls-Royce), двухцветная отделка салона и особая обивка сидений с контрастной перфорацией.

Посмотрите на битву двух очень мощных «американцев»

В США на одной прямой сравнили Dodge Challenger SRT Hellcat мощностью 717 л.с. и 659-сильный Chevrolet Corvette Z06. Причём они проехали не стандартную дистанцию в четверть мили, а вдвое длиннее (804 метра), поэтому результаты получились ещё более непредсказуемыми.

Let's pit two of America's greatest sports cars in a drag race. Except, this isn't a 1/4 mile drag race, we're going all the way out to a half mile on this one to see who is the king of straight line speed. Both cars are factory stock, running on 93 octane. C7 Z06 makes 650HP and Hellcat is rated for 707HP. Track Day TV is a channel dedicated to performance car reviews and building an extensive database of their acceleration times. At the same time, I strive to deliver content in a cinematic and visually pleasing style with honest opinions from a guy who spends most of his free time racing his cars. New to the channel? Check out the acceleration tests for both cars. Corvette C7 Z06 Acceleration Test - https://youtu.be/KR2MctOm6VA SRT Hellcat Acceleration Test - https://youtu.be/8TVst2OjGcE Subscribe and ring the bell to be notified of new episodes! http://bit.ly/trackdaytv Want to race or get your car featured? Shoot us a message! Instagram - http://www.instagram.com/trackdaytv Facebook - http://www.facebook.com/trackdaytv For business/all other inquiries, get in touch with us via email in the About section on our channel. Music: “Hey Sailor” by Letter Box Link - https://youtu.be/IL1GQlvUdoY Music promoted by Audio Library "I Feel You" by Kevin MacLeod Licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100841 Artist: http://incompetech.com/ Sourced through YouTube's Creator Library Legal disclaimer: This video is a cinematic recreation to provide factual information and entertainment. All local speed and traffic laws were obeyed during the filming and production of this video. Any display of speed or racing was either performed at a local race track, on a closed course, or reenacted legally for the purposes of filming the episode.
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение