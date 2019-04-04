Lada Granta Cross, спортивные гибриды Volvo и другие новости за ночь

Кроме увеличения мощности, автомобили получают амортизаторы Öhlins, уникальные колёса с шестипоршневыми тормозными суппортами золотистого оттенка и особую отделку салона. Volvo выпустила всего 20 экземпляров S60 Polestar Engineered для рынка США, причём все они были проданы менее чем за час, однако тираж универсала и кроссовера будет больше. Продажи стартуют этим летом, цены пока не раскрываются.