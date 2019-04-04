Lada Granta Cross, спортивные гибриды Volvo и другие новости за ночь
Николай Андреев
Вседорожный универсал Lada Granta Cross поступит в продажу летом 2019 года. Об этом заявил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий. Автомобиль представили одновременно с остальной линейкой обновлённых Грант на Московском автосалоне в августе 2018 года.
Источник: Российская Газета
Гибридные Volvo стали спортивнее
Американский офис Volvo представил «заряженные» гибридные версии кроссовера XC60 и универсала V60 от Polestar. Модели в модификации T8 Twin Engine получили программу доработок Polestar Engineered — это пакет, который позволяет увеличить отдачу гибридов с 406 л.с. (640 Н·м) до 421 л.с. (670 Н·м). Впервые он появился на седане S60.
Кроме увеличения мощности, автомобили получают амортизаторы Öhlins, уникальные колёса с шестипоршневыми тормозными суппортами золотистого оттенка и особую отделку салона. Volvo выпустила всего 20 экземпляров S60 Polestar Engineered для рынка США, причём все они были проданы менее чем за час, однако тираж универсала и кроссовера будет больше. Продажи стартуют этим летом, цены пока не раскрываются.
Источник: Autoblog (англ.)
Volkswagen начал тестировать беспилотники в городе
Компания Volkswagen вывела на дорожные тесты пять электрохэтчбеков e-Golf, оснащённых системой автономного управления 4-го уровня (езда без помощи водителя в большинстве ситуаций). Испытания проводятся на оживлённых улицах Гамбурга. Для тестов выделен 3-километровый маршрут, который в 2020 году продлят до 9 километров. За рулём каждого автомобиля, оснащённого 14 камерами, 11 лазерными сканерами и 7 радарами, сидит инженер, готовый в любой момент вмешаться в ситуацию.
Источник: CNBC (англ.)
Хотели бы, чтобы беспилотники тестировали в вашем городе?
Bentley Bentayga получил дизайнерскую спецверсию
Компания Bentley представила очередную специальную версию своего кроссовера Bentayga — Design Series. Она основана на модификации с 550-сильным бензиновым 4.0 V8, а отличия от базовых вариантов – новый дизайн колёсных дисков с самовыравнивающимися эмблемами (как на машинах Rolls-Royce), двухцветная отделка салона и особая обивка сидений с контрастной перфорацией.
Посмотрите на битву двух очень мощных «американцев»
В США на одной прямой сравнили Dodge Challenger SRT Hellcat мощностью 717 л.с. и 659-сильный Chevrolet Corvette Z06. Причём они проехали не стандартную дистанцию в четверть мили, а вдвое длиннее (804 метра), поэтому результаты получились ещё более непредсказуемыми.