Дата премьеры нового кроссовера Tesla, интерьер новой «Сонаты» и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава Tesla Илон Маск написал в своём твиттере, что официальная премьера компактного кроссовера Model Y состоится 14 марта 2019 года. Новинка будет стоить на 10 процентов больше соплатформенного седана Model 3 и на те же 10 процентов превзойдёт седан по размерам. При этом запас хода у Model Y будем немного меньше, чем у Model 3. Производство нового кроссовера стартует только в следующем году.
Источник: InsideEV’s (англ.)
Новая «Соната» получит отдельно стоящий экран и видеорегистратор
Уже не новость, что компания Hyundai готовится к анонсу модели Sonata нового поколения, но любопытные фотошпионы смогли проникнуть внутрь новинки и сфотографировать часть интерьера. Помимо кнопочного селектора коробки передач, «Сонату» оснастят «парящим» дисплеем в стилистике нового кроссовера Santa Fe и видеорегистратором, которым можно будет управлять со смартфона. Премьера новой модели Hyundai Sonata пройдёт весной 2019 года.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Фирма Bugatti показала силуэт эксклюзивного гиперкара
На этой неделе открывается Женевский автосалон, и Bugatti представит на нём современную интерпретацию купе Type 57SC Atlantic. По слухам, новинку стоимостью 16 миллионов евро построят в единственном экземпляре для бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиха.
Источник: Bugatti (англ.)
Aston Martin Valkyrie будет 1176-сильным
Фирма Aston Martin в прошлом году рассказала о бензиновом V12 гиперкара Valkyrie, а теперь она раскрыла мощность его гибридной силовой установки. 1014-сильный атмосферный двигатель дополнит электромотор мощностью 162 л.с. (280 Н·м). Совокупная отдача силовой установки – 1176 л.с. и 900 Н·м.
Электродвигатель помогает не только при старте и работает в гибридном режиме. Valkyrie сможет использовать электротягу только для движения задним ходом, ведь традиционной задней передачи у гиперкара нет. Всего выпустят 150 «Валькирий», и все они уже проданы. Цена каждого экземпляра – минимум 3,2 миллиона долларов. Клиенты начнут получать машины в конце 2019 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Посмотрите, как суровый трактор убрал снег с крыши дома
В Казани очевидцы засняли «инновационный» способ уборки снега с крыши двухэтажного здания. Вот только как техника оказалась на крыше – загадка.