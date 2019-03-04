Дата премьеры нового кроссовера Tesla, интерьер новой «Сонаты» и другие новости за ночь

Глава Tesla Илон Маск написал в своём твиттере, что официальная премьера компактного кроссовера Model Y состоится 14 марта 2019 года. Новинка будет стоить на 10 процентов больше соплатформенного седана Model 3 и на те же 10 процентов превзойдёт седан по размерам. При этом запас хода у Model Y будем немного меньше, чем у Model 3. Производство нового кроссовера стартует только в следующем году.