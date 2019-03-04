В Нидерландах продают гоночную Lada Vesta по цене Porsche 718 Cayman

Дата премьеры нового кроссовера Tesla, интерьер новой «Сонаты» и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Тизер Tesla Model Y

Глава Tesla Илон Маск написал в своём твиттере, что официальная премьера компактного кроссовера Model Y состоится 14 марта 2019 года. Новинка будет стоить на 10 процентов больше соплатформенного седана Model 3 и на те же 10 процентов превзойдёт седан по размерам. При этом запас хода у Model Y будем немного меньше, чем у Model 3. Производство нового кроссовера стартует только в следующем году.

Источник: InsideEV’s (англ.)

Новая «Соната» получит отдельно стоящий экран и видеорегистратор

1/2

Уже не новость, что компания Hyundai готовится к анонсу модели Sonata нового поколения, но любопытные фотошпионы смогли проникнуть внутрь новинки и сфотографировать часть интерьера. Помимо кнопочного селектора коробки передач, «Сонату» оснастят «парящим» дисплеем в стилистике нового кроссовера Santa Fe и видеорегистратором, которым можно будет управлять со смартфона. Премьера новой модели Hyundai Sonata пройдёт весной 2019 года.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

Фирма Bugatti показала силуэт эксклюзивного гиперкара

На этой неделе открывается Женевский автосалон, и Bugatti представит на нём современную интерпретацию купе Type 57SC Atlantic. По слухам, новинку стоимостью 16 миллионов евро построят в единственном экземпляре для бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиха.

Источник: Bugatti (англ.)

Aston Martin Valkyrie будет 1176-сильным

Фирма Aston Martin в прошлом году рассказала о бензиновом V12 гиперкара Valkyrie, а теперь она раскрыла мощность его гибридной силовой установки. 1014-сильный атмосферный двигатель дополнит электромотор мощностью 162 л.с. (280 Н·м). Совокупная отдача силовой установки – 1176 л.с. и 900 Н·м.

Aston Martin Valkyrie

Электродвигатель помогает не только при старте и работает в гибридном режиме. Valkyrie сможет использовать электротягу только для движения задним ходом, ведь традиционной задней передачи у гиперкара нет. Всего выпустят 150 «Валькирий», и все они уже проданы. Цена каждого экземпляра – минимум 3,2 миллиона долларов. Клиенты начнут получать машины в конце 2019 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Посмотрите, как суровый трактор убрал снег с крыши дома

В Казани очевидцы засняли «инновационный» способ уборки снега с крыши двухэтажного здания. Вот только как техника оказалась на крыше – загадка.

Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение