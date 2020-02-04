Kia Sorento без маскировки, решётка нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Калифорнии во время рекламных съёмок заметили Kia Sorento четвёртого поколения вообще без камуфляжа. Кроссовер получил полностью новый дизайн со светодиодными фарами, большой радиаторной решёткой, хромированными плавниками на боковых окнах, вертикальными, двухсекционными фонарями и фальшпатрубками выхлопа в заднем бампере.
Источник: Motor1 (англ.)
Фактически одновременно с появлением этих фотографий компания Kia опубликовала тизеры следующего Kia Sorento и объявила, что европейская премьера кроссовера состоится на Женевском автосалоне 3 марта. По слухам, в Южной Корее новинку представят раньше — 17 февраля.
Раскрыт дизайн решётки нового УАЗ Патриот
Ульяновский автозавод запатентовал радиаторную решётку для нового Патриота. Она имеет сложный двухуровневый рисунок и крупную эмблему марки УАЗ. Внедорожник также получит модернизированную раму и 180-сильный бензиновый турбомотор. Производство следующего Патриота начнётся во второй половине 2021 года.
Источник: Роспатент
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