Kia Sorento без маскировки, решётка нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь

Компания Ford показала, как можно использо­вать передний багаж­ник электри­ческого крос­совера Mustang Mach-E. Например, 100-литровую ёмкость легко пре­вратить в праздничный стол и доверху наполнить её креветками, льдом для охлаж­дения напитков или куриными крылыш­ками. Пластиковый отсек Ford Mustang Mach-E разре­шено мыть из шланга, а на его дне есть дренажное отверстие для слива.