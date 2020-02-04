В пороге старой Лады найдено послание из прошлого

Kia Sorento без маскировки, решётка нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Калифорнии во время рекламных съёмок заметили Kia Sorento четвёртого поколения вообще без камуфляжа. Кроссовер получил полностью новый дизайн со свето­диодными фарами, большой радиаторной решёткой, хромиро­ванными плавниками на боковых окнах, вертикаль­ными, двух­­секци­­онными фонарями и фальш­патрубками выхлопа в заднем бампере.

Источник: Motor1 (англ.)
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Фактически одновременно с появлением этих фото­графий компания Kia опублико­вала тизеры следующего Kia Sorento и объявила, что европей­ская премьера кроссовера состоится на Женев­ском автосалоне 3 марта. По слухам, в Южной Корее новинку представят раньше — 17 февраля.

Раскрыт дизайн решётки нового УАЗ Патриот

Ульяновский автозавод запатентовал радиаторную решётку для нового Патриота. Она имеет сложный двух­уровне­вый рисунок и крупную эмблему марки УАЗ. Внедорож­ник также получит модерни­зиро­ванную раму и 180-сильный бензиновый турбо­мотор. Производ­ство следующего Патриота начнётся во второй половине 2021 года.

Источник: Роспатент

Ford наполнил багажник электрического Мустанга креветками и куриными крылышками

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Компания Ford показала, как можно использо­вать передний багаж­ник электри­ческого крос­совера Mustang Mach-E. Например, 100-литровую ёмкость легко пре­вратить в праздничный стол и доверху наполнить её креветками, льдом для охлаж­дения напитков или куриными крылыш­ками. Пластиковый отсек Ford Mustang Mach-E разре­шено мыть из шланга, а на его дне есть дренажное отверстие для слива.

Устроили бы вечеринку прямо в машине?

VW превратил старый Golf в 680-сильный электромобиль

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Спортивное подразделение Volkswagen подготовило для австрий­ской гонки GP Ice Race электриче­ский прототип, построен­ный на базе хэтчбека Golf преды­дущего поколения. Он оснащён двух­моторной силовой установкой мощностью 680 л.с. (650 Н·м) от болида ID.R и агрессивным обвесом с очень широкими задними арками и большим анти­крылом. После гонки электри­ческий Golf будут показывать на меро­приятиях и выставках.

Вот как можно обмануть Google Карты с помощью 99 смартфонов

Немецкий художник Симон Векерт провёл эксперимент, чтобы показать, насколько условными могут быть резуль­таты работы карто­графи­ческих приложений, вроде программы от Google. Он положил в тележку 99 смарт­фонов и прошёлся по пустым улицам — приложение сразу показало, что на дороге глухая пробка.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps.Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route to avoid being stuck in traffic. #googlemapshacks http://simonweckert.com/googlemapshacks.html
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