Седан Aurus назвали как Mercedes-Benz S-класса и другие новости за ночь
Группа «Авилон» и компания «Панавто» начнут приём заказов на модели Aurus 15 февраля 2019 года. Кроме того, Минпромторг раскрыл названия модификаций люксовых автомобилей – седан получил название Aurus Senat S600, а лимузин – Aurus Senat Limousine L700. Официальные цены на автомобили пока так и не названы.
Источник: ТАСС
Обновлённый универсал Lada Largus появится не раньше 2020 года
Вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек заявил, что «не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет». Он отметил, что текущее поколение пользуется хорошим спросом и нет необходимости спешить с изменениями.
Модель получит новую переднюю часть, выполненную в фирменном X-стиле, а также обновлённый или полностью новый интерьер. Изменения в технической части не планируются.
Источник: Российская газета
Volkswagen поделится платформой для электромобилей с конкурентами
Глава стратегического планирования Volkswagen Михаэль Йост рассказал, что компания планирует предоставить новую платформу для электромобилей MEB другим автопроизводителям. Возможно, речь идёт о компании Ford, с которой немецкий концерн недавно подписал соглашение о сотрудничестве.
Источник: Tagesspiegel (нем.)
Самый мощный дорожный Porsche 718 Cayman дебютирует в июле
Компания Porsche представит трековую версию купе 718 Cayman GT4 на фестивале скорости в Гудвуде в июле 2019 года. Автомобиль получит атмосферную оппозитную «шестёрку» 3.8 мощностью 420 л.с. от гоночной модификации 718 Cayman GT4 Clubsport и шестиступенчатую механику. «Робот» с двумя сцеплениями появится у модели только в конце 2020 года.
Источник: Car (англ.)
Volkswagen Golf спас металлистов в смешной рекламе
Компания Volkswagen сняла рекламу комплекса IQ.DRIVE, в который входят парковочный ассистент, помощник при смене полосы движения и разнообразные системы предотвращения столкновений.