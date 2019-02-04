Создатель суперкаров построил дикий 660-сильный багги

Седан Aurus назвали как Mercedes-Benz S-класса и другие новости за ночь

Новости

Aurus Senat S600

Группа «Авилон» и компания «Панавто» начнут приём заказов на модели Aurus 15 февраля 2019 года. Кроме того, Минпромторг раскрыл названия модификаций люксовых автомобилей – седан получил название Aurus Senat S600, а лимузин – Aurus Senat Limousine L700. Официальные цены на автомобили пока так и не названы.

Источник: ТАСС

Обновлённый универсал Lada Largus появится не раньше 2020 года

Нынешний универсал Lada Largus

Вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек заявил, что «не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет». Он отметил, что текущее поколение пользуется хорошим спросом и нет необходимости спешить с изменениями.

Модель получит новую переднюю часть, выполненную в фирменном X-стиле, а также обновлённый или полностью новый интерьер. Изменения в технической части не планируются.

Источник: Российская газета

Volkswagen поделится платформой для электромобилей с конкурентами

Глава стратегического планирования Volkswagen Михаэль Йост рассказал, что компания планирует предоставить новую платформу для электромобилей MEB другим автопроизводителям. Возможно, речь идёт о компании Ford, с которой немецкий концерн недавно подписал соглашение о сотрудничестве.

Источник: Tagesspiegel (нем.)

Самый мощный дорожный Porsche 718 Cayman дебютирует в июле

Гоночный Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

Компания Porsche представит трековую версию купе 718 Cayman GT4 на фестивале скорости в Гудвуде в июле 2019 года. Автомобиль получит атмосферную оппозитную «шестёрку» 3.8 мощностью 420 л.с. от гоночной модификации 718 Cayman GT4 Clubsport и шестиступенчатую механику. «Робот» с двумя сцеплениями появится у модели только в конце 2020 года.

Источник: Car (англ.)

Volkswagen Golf спас металлистов в смешной рекламе

Компания Volkswagen сняла рекламу комплекса IQ.DRIVE, в который входят парковочный ассистент, помощник при смене полосы движения и разнообразные системы предотвращения столкновений.

Bewahrt einen kühlen Kopf, wenn es mal aus Versehen gefährlich wild wird. Der Golf IQ.DRIVE mit Emergency Assist. Hier erfährst du mehr: https://www.volkswagen.de/de/models/golf-iqdrive.html Abonniere den Volkswagen YouTube Channel, um alle die neuesten Videos zu sehen: https://www.youtube.com/user/myvolkswagen Folge Volkswagen auf Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/volkswagen/ Instagram: https://www.instagram.com/volkswagen/
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