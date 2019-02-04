Седан Aurus назвали как Mercedes-Benz S-класса и другие новости за ночь

Вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек заявил, что «не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет». Он отметил, что текущее поколение пользуется хорошим спросом и нет необходимости спешить с изменениями.

Модель получит новую переднюю часть, выполненную в фирменном X-стиле, а также обновлённый или полностью новый интерьер. Изменения в технической части не планируются.