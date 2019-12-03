Уголовные дела для тех, кто сажает за руль детей, салон нового Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Московском университете МВД России предложили ввести уголовную ответственность за передачу управления автомобилем несовершеннолетним. По словам авторов идеи, с 2012 по 2018 год на 47 процентов увеличилось количество аварий с тяжёлыми последствиями, в которых за рулём были дети.
Сейчас за допуск детей к управлению автомобилем предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Эту норму хотят оставить, но дополнить её возможностью уголовного наказания за повторное нарушение.
Источник: Российская газета
Надо сажать за решётку за передачу автомобилей детям?
Новый Mercedes-Benz GLA не удивил интерьером
Компания Mercedes-Benz показала небольшую часть салона GLA второго поколения. Он почти в точности такой же, как и у соплатформенного GLB: отличия есть только в форме накладки на переднюю стойку. Также новинка получит систему мониторинга слепых зон с функцией предупреждения о помехах при открывании двери. Официальная премьера Mercedes-Benz GLA второго поколения состоится 11 декабря.
Новый компактвэн BMW показал свой салон
Фотошпионам удалось заснять модель 2 серии Active Tourer второго поколения как снаружи, так и внутри. По последней традиции марки, компактвэн получит большие «ноздри» спереди и рельефные боковины. В салоне нет блока управления климатической установкой, но зато есть два больших дисплея. Ожидается, что премьера модели состоится в 2021 году.
Источник: Motor1 (англ.)
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Источник: Cybertrucknuts.net
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