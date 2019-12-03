Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр

Уголовные дела для тех, кто сажает за руль детей, салон нового Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В Московском университете МВД России предложили ввести уголовную ответ­ствен­ность за передачу управ­ления автомо­билем несовершенно­летним. По словам авторов идеи, с 2012 по 2018 год на 47 процентов увеличи­лось количе­ство аварий с тяжёлыми послед­ствиями, в которых за рулём были дети.

Сейчас за допуск детей к управлению автомо­билем преду­смотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Эту норму хотят оставить, но дополнить её возмож­ностью уголовного наказа­ния за повторное нарушение.

Источник: Российская газета

Надо сажать за решётку за передачу автомобилей детям?

Новый Mercedes-Benz GLA не удивил интерьером

Компания Mercedes-Benz показала небольшую часть салона GLA второго поко­ления. Он почти в точности такой же, как и у соплат­форменного GLB: отличия есть только в форме накладки на переднюю стойку. Также новинка получит систему монито­ринга слепых зон с функцией предупреж­дения о помехах при открывании двери. Офици­альная премьера Mercedes-Benz GLA второго поколения состоится 11 декабря.

Новый компактвэн BMW показал свой салон

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Фотошпионам удалось заснять модель 2 серии Active Tourer второго поколения как снаружи, так и внутри. По последней традиции марки, компакт­вэн получит большие «ноздри» спереди и рельефные боковины. В салоне нет блока управ­ления климати­ческой установкой, но зато есть два больших дисплея. Ожидается, что премьера модели состоится в 2021 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Для пикапа Tesla придумали самый важный аксессуар (на самом деле нет)

На платформе Kickstarter открыт сбор средств на производ­ство аксессуара под назва­нием Cybertruck Nuts. Эти угловатые «мужские орехи» напечатаны на 3D-принтере. За них собира­ются просить 10 и 30 долларов (642–1925 рублей), за пластиковые и металли­ческие варианты соответ­ственно.

Источник: Cybertrucknuts.net

Вот почему стоит аккуратно ездить по Нюрбургрингу в дождь

Коварная трасса Нюрбургринг, которая считается одной из самых сложных в мире, в мокром виде становится ещё более жестокой. Посмотрите на подборку, подтверж­дающую это.

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