Уголовные дела для тех, кто сажает за руль детей, салон нового Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь

В Московском университете МВД России предложили ввести уголовную ответ­ствен­ность за передачу управ­ления автомо­билем несовершенно­летним. По словам авторов идеи, с 2012 по 2018 год на 47 процентов увеличи­лось количе­ство аварий с тяжёлыми послед­ствиями, в которых за рулём были дети.

Сейчас за допуск детей к управлению автомо­билем преду­смотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Эту норму хотят оставить, но дополнить её возмож­ностью уголовного наказа­ния за повторное нарушение.