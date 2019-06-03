Lada Vesta на службе полиции Словакии, цена пикапа Теслы и другие новости за ночь

На гонке Chevrolet Detroit Grand Prix президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис прокатились на двух закамуфлированных седанах CT4-V и CT5-V. От четырёхдверок, которые рассекретили накануне, они отличаются увеличенными сплиттерами и воздухоотводами на передних крыльях.

Новые Cadillac CT4-V и CT5-V, представленные несколько дней назад, оказались на 146 и 289 л.с. слабее предшественников (ATS-V и CTS-V соответственно). Поэтому скоро компания покажет ещё более мощные версии седанов.