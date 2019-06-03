Lada Vesta на службе полиции Словакии, цена пикапа Теслы и другие новости за ночь
Николай Андреев
Муниципальная полиция словацкого города Гуменне приобрела универсал Lada Vesta SW Cross. По словам представителей полиции, они выбрали автомобиль благодаря низкой стоимости, большому дорожному просвету, вместимости и неприхотливости. Веста заменит списанный Kia cee’d 2011 года выпуска (эта модель производится в Словакии). Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» прекратит поставки автомобилей в страны Евросоюза до конца 2019 года — из-за ужесточения экологических норм.
Источник: Humenne (сл.)
Названа базовая стоимость пикапа Tesla
Глава Tesla Илон Маск заявил, что пикап, который готовит компания, в базовом исполнении будет стоить не дороже 50 тысяч долларов (3,27 миллиона рублей). По его словам, новинка получит такой футуристичный дизайн, что она может не понравиться консервативным покупателям. Премьера пикапа Tesla состоится летом 2019 года.
Источник: Ride The Lighting (англ.)
General Motors создаст конкурента Jeep Wrangler
На полигоне General Motors в Милфорде замечены несколько внедорожников Wrangler. По слухам, концерн готовится создать рамный внедорожник и перед началом работы над автомобилем решено подробно изучить будущего главного конкурента – Jeep Wrangler.
Источник: GM Authority (англ.)
Миру нужен конкурент Jeep Wrangler от Chevrolet?
Cadillac готовит более мощные версии CT4 и CT5
На гонке Chevrolet Detroit Grand Prix президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис прокатились на двух закамуфлированных седанах CT4-V и CT5-V. От четырёхдверок, которые рассекретили накануне, они отличаются увеличенными сплиттерами и воздухоотводами на передних крыльях.
Новые Cadillac CT4-V и CT5-V, представленные несколько дней назад, оказались на 146 и 289 л.с. слабее предшественников (ATS-V и CTS-V соответственно). Поэтому скоро компания покажет ещё более мощные версии седанов.
Источник: Motor1 (англ.)
Первый трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Дерзкий вызов» режиссёра Джеймса Мэнголда (работал над картиной «Логан»). Кинолента расскажет о битве Ford и Ferrari, которая развернулась во второй половине 1960-х годов за победу в марафоне «24 часа Ле-Мана». Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. В российский прокат картина выйдет 14 ноября.