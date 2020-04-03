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Дизайн следующего Тигуана, рекорды Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Глава Volkswagen Герберт Дисс поделился успехами концерна в LinkedIn, рассказав, что проекти­ро­вание новых моделей полностью пере­шло в режим удалённой работы из-за корона­вируса. Также Дисс сделал селфи на фоне изобра­жения Volkswagen Tiguan третьего поколения и заявил, что проект находится на финальном этапе утверж­дения дизайна. Однако модель ещё не скоро поступит в продажу, потому что пока даже не представ­лена рестай­линго­вая версия «второго» Тигуана.

Источник: LinkedIn (нем.)

Нравится дизайн будущего Volkswagen Tiguan?

Тесла установила рекорд продаж

Tesla Model Y

Компания Tesla в первые три месяца 2020 года передала покупателям 88 400 электро­мобилей. Это самый успешный первый квартал в истории марки. 76 200 машин — седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, а оставшиеся 12 200 единиц пришлись на более дорогие Model S и Model X. Рекорд состоялся благодаря открытию завода в Шанхае и началу продаж Tesla Model Y раньше намеченного срока.

Audi A8 не станет электромобилем. Пока

Audi A8 60 TFSIe

Руководство компании Audi отказалось от идеи создания полностью электри­ческой версии седана A8. Вместо этого флагманская модель марки получит модернизи­рованную гибридную версию с возмож­ностью подзарядки от внешней сети. Нынешняя 450-сильная моди­фикация 60 TFSIe с бензиновым 3.0 V6 и электро­мотором способна проезжать на электро­тяге до 40 кило­метров.

При этом главные конкуренты уже готовят электриче­ские флагман­ские седаны. BMW 7 серии нового поколения без ДВС будет самой мощной в линейке и появится не раньше 2022 года, а Mercedes-Benz уже в этом году представит лифтбек EQS.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Alfa Romeo Giulietta уйдёт в историю

В конце 2020 года компания Alfa Romeo снимет с производ­ства хэтчбек Giulietta, дебюти­ровавший 10 лет назад. В 2012–2014 годах модель офици­ально продава­лась в России. Сейчас хэтчбек сильно теряет популяр­ность в Европе: продажи упали с 78 911 (2011 год) до 15 690 (2019 год). В 2021 году на смену Alfa Romeo Giulietta придёт компактный кроссовер Tonale с гибридной силовой установкой.

Источник: Autocar (англ.)

Редкие McLaren и Lamborghini посоревновались в дрэге

750-сильный родстер Lamborghini Aventador LP750-4 SV и 800-сильный McLaren Senna сразились в гонке по прямой. Тираж обеих моделей ограничен 500 экзем­плярами. Также вместе с ними гонялись не менее крытые Porsche 911 GT2 RS на 700 сил, 725-сильный McLaren 720S и 864-сильная Pagani Huayra.

In today's video you'll see the amazing Lamborghini Aventador LP750-4 SV which has been fitted with a very loud Akrapovic exhaust system, in action on the drag strip, doing a couple of head to head drag races against a McLaren Senna, McLaren 720S Spider, Porsche 991 GT2RS, Pagani Huayra Roadster another Aventador LP750-4 SV Roadster! Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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