Дизайн следующего Тигуана, рекорды Tesla и другие новости за ночь

Руководство компании Audi отказалось от идеи создания полностью электри­ческой версии седана A8. Вместо этого флагманская модель марки получит модернизи­рованную гибридную версию с возмож­ностью подзарядки от внешней сети. Нынешняя 450-сильная моди­фикация 60 TFSIe с бензиновым 3.0 V6 и электро­мотором способна проезжать на электро­тяге до 40 кило­метров.

При этом главные конкуренты уже готовят электриче­ские флагман­ские седаны. BMW 7 серии нового поколения без ДВС будет самой мощной в линейке и появится не раньше 2022 года, а Mercedes-Benz уже в этом году представит лифтбек EQS.