Дизайн следующего Тигуана, рекорды Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава Volkswagen Герберт Дисс поделился успехами концерна в LinkedIn, рассказав, что проектирование новых моделей полностью перешло в режим удалённой работы из-за коронавируса. Также Дисс сделал селфи на фоне изображения Volkswagen Tiguan третьего поколения и заявил, что проект находится на финальном этапе утверждения дизайна. Однако модель ещё не скоро поступит в продажу, потому что пока даже не представлена рестайлинговая версия «второго» Тигуана.
Источник: LinkedIn (нем.)
Нравится дизайн будущего Volkswagen Tiguan?
Тесла установила рекорд продаж
Компания Tesla в первые три месяца 2020 года передала покупателям 88 400 электромобилей. Это самый успешный первый квартал в истории марки. 76 200 машин — седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, а оставшиеся 12 200 единиц пришлись на более дорогие Model S и Model X. Рекорд состоялся благодаря открытию завода в Шанхае и началу продаж Tesla Model Y раньше намеченного срока.
Audi A8 не станет электромобилем. Пока
Руководство компании Audi отказалось от идеи создания полностью электрической версии седана A8. Вместо этого флагманская модель марки получит модернизированную гибридную версию с возможностью подзарядки от внешней сети. Нынешняя 450-сильная модификация 60 TFSIe с бензиновым 3.0 V6 и электромотором способна проезжать на электротяге до 40 километров.
При этом главные конкуренты уже готовят электрические флагманские седаны. BMW 7 серии нового поколения без ДВС будет самой мощной в линейке и появится не раньше 2022 года, а Mercedes-Benz уже в этом году представит лифтбек EQS.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Alfa Romeo Giulietta уйдёт в историю
В конце 2020 года компания Alfa Romeo снимет с производства хэтчбек Giulietta, дебютировавший 10 лет назад. В 2012–2014 годах модель официально продавалась в России. Сейчас хэтчбек сильно теряет популярность в Европе: продажи упали с 78 911 (2011 год) до 15 690 (2019 год). В 2021 году на смену Alfa Romeo Giulietta придёт компактный кроссовер Tonale с гибридной силовой установкой.
Источник: Autocar (англ.)
Редкие McLaren и Lamborghini посоревновались в дрэге
750-сильный родстер Lamborghini Aventador LP750-4 SV и 800-сильный McLaren Senna сразились в гонке по прямой. Тираж обеих моделей ограничен 500 экземплярами. Также вместе с ними гонялись не менее крытые Porsche 911 GT2 RS на 700 сил, 725-сильный McLaren 720S и 864-сильная Pagani Huayra.