Гибридные модели Ford, грузовик Tesla и другие новости за ночь

Кроссовер Ford Explorer шестого поколения, дебютировавший в США в начале этого года, получил европейскую версию – модель вернулась в Европу спустя почти 20 лет! В Америке уже продаётся простой гибрид с 3,3-литровым атмосферным V6, а для европейского рынка был разработан подзаряжаемый гибрид.

Силовая установка включает в себя 350-сильный трёхлитровый бензиновый V6 с двумя турбинами и 100-сильный электромотор. В сумме – 450 л.с. и 840 Н·м. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод – только полный. Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 13,1 кВт·ч должно хватать на 40 километров в чисто электрическом режиме.

Гибридные Fiesta, Focus и Explorer выйдут на европейский рынок до конца 2019 года. В Россию ни одна из этих новинок не приедет – марка Ford решила свернуть продажи легковых автомобилей на нашем рынке.