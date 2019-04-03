Hyundai показал интерьер будущего – с огромными экранами по всему салону и даже на руле

Гибридные модели Ford, грузовик Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Ford Fiesta EcoBoost Hybrid
Ford Fiesta EcoBoost Hybrid
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Ford Fiesta EcoBoost Hybrid

Компания Ford в Европе решила сделать ставку на гибридные автомобили. Новый кроссовер Kuga получил сразу три такие версии, а вместе с ним были представлены гибриды Fiesta и Focus в версиях EcoBoost Hybrid. Они оснащены бензиновыми «турботройками» 1.0 EcoBoost мощностью 125 л.с. (170 Н·м) и 48-вольтовыми стартер-генераторами с ременным приводом. Электрический узел выдаёт до 50 Н·м крутящего момента и уменьшает эффект турбоямы на малолитражных моторах. А система старт-стоп заглушает ДВС во время торможения, если скорость упала ниже 15 км/ч.

Ford Explorer вернулся в Европу в виде гибрида

Ford Explorer Plug-in Hybrid
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Ford Explorer Plug-in Hybrid

Кроссовер Ford Explorer шестого поколения, дебютировавший в США в начале этого года, получил европейскую версию – модель вернулась в Европу спустя почти 20 лет! В Америке уже продаётся простой гибрид с 3,3-литровым атмосферным V6, а для европейского рынка был разработан подзаряжаемый гибрид.

Силовая установка включает в себя 350-сильный трёхлитровый бензиновый V6 с двумя турбинами и 100-сильный электромотор. В сумме – 450 л.с. и 840 Н·м. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод – только полный. Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 13,1 кВт·ч должно хватать на 40 километров в чисто электрическом режиме. 

Гибридные Fiesta, Focus и Explorer выйдут на европейский рынок до конца 2019 года. В Россию ни одна из этих новинок не приедет – марка Ford решила свернуть продажи легковых автомобилей на нашем рынке.

По какому Форду вы будете скучать больше всего?

Tesla Semi поступил в продажу. Пока в виде масштабной модели

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Компания Tesla начала продажи моделей-копий грузовика Semi в масштабе 1:24. Каждая стоит 320 долларов (20 900 рублей). У масштабной модели открываются двери, поворачиваются колёса, а в салоне есть даже тканевые ремни безопасности. Когда начнётся серийный выпуск настоящего Semi, представленного ещё в 2017 году, пока неизвестно, однако крупные перевозчики в США уже разместили десятки предоплаченных заказов на эту модель.

Источник: Autoexpress (англ.)

Infiniti привезёт в Шанхай новый седан

На предстоящем апрельском автосалоне в Шанхае марка Infiniti представит концепт Qs Inspiration. Это прототип спортивного седана, построенный на новой архитектуре, которая была разработана специально для электромобилей. Пока никаких технических подробностей нет, и опубликован только один рисунок.

Источник: Motor1 (англ.)

Американские тюнеры показали в деле доработанный Ferrari

Ателье Hennessey Performance, известное тем, что круто модифицирует американские автомобили, продемонстрировало результаты доработок купе Ferrari F12 Berlinetta. Мощность атмосферного 6.3 V12 подняли с 740 до 811 л.с., а затем  протестировали автомобиль на треке.

Testing the HPE800 Ferrari F12 by Hennessey Performance. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com
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