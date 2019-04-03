Гибридные модели Ford, грузовик Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Ford в Европе решила сделать ставку на гибридные автомобили. Новый кроссовер Kuga получил сразу три такие версии, а вместе с ним были представлены гибриды Fiesta и Focus в версиях EcoBoost Hybrid. Они оснащены бензиновыми «турботройками» 1.0 EcoBoost мощностью 125 л.с. (170 Н·м) и 48-вольтовыми стартер-генераторами с ременным приводом. Электрический узел выдаёт до 50 Н·м крутящего момента и уменьшает эффект турбоямы на малолитражных моторах. А система старт-стоп заглушает ДВС во время торможения, если скорость упала ниже 15 км/ч.
Ford Explorer вернулся в Европу в виде гибрида
Кроссовер Ford Explorer шестого поколения, дебютировавший в США в начале этого года, получил европейскую версию – модель вернулась в Европу спустя почти 20 лет! В Америке уже продаётся простой гибрид с 3,3-литровым атмосферным V6, а для европейского рынка был разработан подзаряжаемый гибрид.
Силовая установка включает в себя 350-сильный трёхлитровый бензиновый V6 с двумя турбинами и 100-сильный электромотор. В сумме – 450 л.с. и 840 Н·м. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод – только полный. Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 13,1 кВт·ч должно хватать на 40 километров в чисто электрическом режиме.
Гибридные Fiesta, Focus и Explorer выйдут на европейский рынок до конца 2019 года. В Россию ни одна из этих новинок не приедет – марка Ford решила свернуть продажи легковых автомобилей на нашем рынке.
По какому Форду вы будете скучать больше всего?
Tesla Semi поступил в продажу. Пока в виде масштабной модели
Компания Tesla начала продажи моделей-копий грузовика Semi в масштабе 1:24. Каждая стоит 320 долларов (20 900 рублей). У масштабной модели открываются двери, поворачиваются колёса, а в салоне есть даже тканевые ремни безопасности. Когда начнётся серийный выпуск настоящего Semi, представленного ещё в 2017 году, пока неизвестно, однако крупные перевозчики в США уже разместили десятки предоплаченных заказов на эту модель.
Источник: Autoexpress (англ.)
Infiniti привезёт в Шанхай новый седан
На предстоящем апрельском автосалоне в Шанхае марка Infiniti представит концепт Qs Inspiration. Это прототип спортивного седана, построенный на новой архитектуре, которая была разработана специально для электромобилей. Пока никаких технических подробностей нет, и опубликован только один рисунок.
Источник: Motor1 (англ.)
Американские тюнеры показали в деле доработанный Ferrari
Ателье Hennessey Performance, известное тем, что круто модифицирует американские автомобили, продемонстрировало результаты доработок купе Ferrari F12 Berlinetta. Мощность атмосферного 6.3 V12 подняли с 740 до 811 л.с., а затем протестировали автомобиль на треке.