Российский вездеход на службе полиции Дубая, дешёвый кроссовер VW и другие события недели

Изменения для водителей в декабре, кроссовер Genesis и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

С 1 декабря 2019 года стала обязательной маркировка шин специальными штрих-кодами. В Минпромторге заявили, что с их помощью можно будет узнать характе­ристики конкретной резины, а само введение нового правила снизит коли­чество контрафакта.

Кроме того, 21 декабря в Технический регламент внесут изменения, которые разрешат ставить на российский учёт легковые автомобили с двигате­лями экологи­ческих стандартов Евро-6. Пока что этого сделать нельзя: на данный момент максимальный экологи­ческий стандарт, предусмотренный Тех­регла­ментом, это Евро-5.

Источник: ТАСС

Раскрыта внешность кроссовера Genesis

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В Сети появились фотографии неприкрытых Genesis GV80. Первый кроссовер преми­ального бренда Hyundai получил большую пяти­угольную решётку ради­атора, двухъ­ярусную оптику и капот с U-образной выштамповкой. В салоне есть двух­спицевый руль и массивный центральный тоннель с тремя шайбами — для управ­ления коробкой передач, мульти­медийной системой и режимами движения. По слухам, премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года.

Источник: Allcarnews

Bugatti Chiron получил две очень чёрные версии

Bugatti Chiron Noire Sportive
Bugatti Chiron Noire Elegance
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Bugatti Chiron Noire Sportive

Компания Bugatti создала две лимитированные модифи­кации гиперкара Chiron под названиями Noire Elegance и Noire Sportive с чёрной отделкой. Их кузова выполнены из некрашеного карбона, но в первом случае он покрыт глянцевым лаком, а во втором — матовым, макси­мально прояв­ляющим фактуру угле­пластика. Автомо­били получили шильдики из серебра и отделку салона чёрной кожей.

Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами мощностью 1500 л.с. остался без изменений. До 100 км/ч купе разгоняется за 2,5 секунды, а макси­мальная скорость ограничена на отметке в 420 км/ч. Всего сделают 20 экзем­пляров очень чёрных Bugatti Chiron с начальной стоимостью в три миллиона евро (192 миллиона рублей). Старт производства намечен на второй квартал 2020 года.

Купе Ford Mustang обязательно станет электрическим. Но потом

Ford Mustang Lithium

Главный инженер электрокроссовера Ford Mustang Mach-E Рон Хейзер заявил, что новая модель — лишь первая из будущей линейки электро­каров. В будущем на электротягу переведут и обычный Мустанг, однако это произойдёт ещё нескоро. Ранее на тюнинг-шоу SEMA компания Ford представила электри­ческий прототип купе Mustang Lithium с отдачей более 900 лошадиных сил.

Источник: Motoring (англ.)

Ford стоит делать серийное электрическое купе Мустанг?

Очень мощный Jeep Grand Cherokee сравнили в дрэге с McLaren

Тюнинг-ателье Hennessey Performance провела гонку по прямой с 720-сильным суперкаром McLaren 720S и доработанным внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk, мощность которого составляет 1216 сил. Между ними большая разница не только в мощности, но и в массе — 1437 против 2453 кило­граммов соответ­ственно. Тем интереснее узнать, кто приедет к финишу первым.

With over 1 ton of weight difference, does the HPE1200 Hennessey Trackhawk have enough power advantage to run with a stock McLaren 720S? Stay tuned. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com HPE1200 Jeep Trackhawk Vehicle Page: http://bit.ly/32UH8qt Special thanks to Chris and Freedom Supercars for visiting with the 720S. Learn more about Freedom Supercars: https://www.freedomsupercars.com/ Check out other races from that day: Hennessey ZR1 vs 720S https://www.youtube.com/watch?v=ghakbbacEAE&t=1s Hennessey 600LT vs 720S https://www.youtube.com/watch?v=QAF7KPNbFOE&t=31s Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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