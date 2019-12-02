Изменения для водителей в декабре, кроссовер Genesis и другие новости за ночь

С 1 декабря 2019 года стала обязательной маркировка шин специальными штрих-кодами. В Минпромторге заявили, что с их помощью можно будет узнать характе­ристики конкретной резины, а само введение нового правила снизит коли­чество контрафакта.

Кроме того, 21 декабря в Технический регламент внесут изменения, которые разрешат ставить на российский учёт легковые автомобили с двигате­лями экологи­ческих стандартов Евро-6. Пока что этого сделать нельзя: на данный момент максимальный экологи­ческий стандарт, предусмотренный Тех­регла­ментом, это Евро-5.