Изменения для водителей в декабре, кроссовер Genesis и другие новости за ночь
Николай Андреев
С 1 декабря 2019 года стала обязательной маркировка шин специальными штрих-кодами. В Минпромторге заявили, что с их помощью можно будет узнать характеристики конкретной резины, а само введение нового правила снизит количество контрафакта.
Кроме того, 21 декабря в Технический регламент внесут изменения, которые разрешат ставить на российский учёт легковые автомобили с двигателями экологических стандартов
Источник: ТАСС
Раскрыта внешность кроссовера Genesis
В Сети появились фотографии неприкрытых Genesis GV80. Первый кроссовер премиального бренда Hyundai получил большую пятиугольную решётку радиатора, двухъярусную оптику и капот с
Источник: Allcarnews
Bugatti Chiron получил две очень чёрные версии
Компания Bugatti создала две лимитированные модификации гиперкара Chiron под названиями Noire Elegance и Noire Sportive с чёрной отделкой. Их кузова выполнены из некрашеного карбона, но в первом случае он покрыт глянцевым лаком, а во втором — матовым, максимально проявляющим фактуру углепластика. Автомобили получили шильдики из серебра и отделку салона чёрной кожей.
Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами мощностью 1500 л.с. остался без изменений. До
Купе Ford Mustang обязательно станет электрическим. Но потом
Главный инженер электрокроссовера Ford Mustang Mach-E Рон Хейзер заявил, что новая модель — лишь первая из будущей линейки электрокаров. В будущем на электротягу переведут и обычный Мустанг, однако это произойдёт ещё нескоро. Ранее на тюнинг-шоу SEMA компания Ford представила электрический прототип купе Mustang Lithium с отдачей более 900 лошадиных сил.
Источник: Motoring (англ.)
Ford стоит делать серийное электрическое купе Мустанг?
Очень мощный Jeep Grand Cherokee сравнили в дрэге с McLaren
Тюнинг-ателье Hennessey Performance провела гонку по прямой с 720-сильным суперкаром McLaren 720S и доработанным внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk, мощность которого составляет 1216 сил. Между ними большая разница не только в мощности, но и в массе — 1437 против 2453 килограммов соответственно. Тем интереснее узнать, кто приедет к финишу первым.